Bien que les règles entrent en vigueur aujourd'hui, elles n'auront pas d'impact immédiat sur les utilisateurs disposant d'un compte inactif. Nous commencerons à supprimer les comptes au plus tôt en décembre 2023.

Nous adopterons une approche progressive, en commençant par les comptes qui ont été créés et qui n'ont plus jamais été utilisés.

Avant de supprimer un compte, nous enverrons plusieurs notifications au cours des mois précédant la suppression, à la fois à l'adresse électronique du compte et à l'adresse de récupération (si elle a été fournie).

Comment maintenir votre compte actif

Lecture ou envoi d'un e-mail

Utilisation de Google Drive

Visionnage d'une vidéo YouTube

Téléchargement d'une application sur le Google Play Store

Utilisation de Google Search

Utilisation de l'option Connexion avec Google pour vous connecter à une application ou à un service tiers

l'envoi de fichiers spécifiques à des contacts de confiance de leur choix,

l'application d'un répondeur automatique Gmail, et

la suppression totale du compte.

Les gens veulent que les produits et les services qu'ils utilisent en ligne soient sûrs et sécurisés. C'est pourquoi nous avons investi dans des technologies et des outils destinés à protéger nos utilisateurs contre les menaces de sécurité, telles que le spam, les escroqueries par phishing et le détournement de compte.Même avec ces protections, si un compte n'a pas été utilisé pendant une période prolongée, il est plus probable qu'il soit compromis. En effet, les comptes oubliés ou non utilisés reposent souvent sur des mots de passe anciens ou réutilisés qui peuvent avoir été compromis, n'ont pas fait l'objet d'une authentification à deux facteurs et font l'objet de moins de contrôles de sécurité de la part de l'utilisateur. Notre analyse interne montre que les comptes abandonnés ont au moins 10 fois moins de chances que les comptes actifs de bénéficier d'une vérification en deux étapes. Cela signifie que ces comptes sont souvent vulnérables et qu'une fois qu'un compte est compromis, il peut être utilisé à des fins diverses, depuis l'usurpation d'identité jusqu'à un vecteur de contenu indésirable ou même malveillant, comme le spam.Pour réduire ce risque, nous mettons à jour notre politique d'inactivité pour les comptes Google en la portant à deux ans pour l'ensemble de nos produits. À partir de cette année, si un compte Google n'a pas été utilisé ou connecté pendant au moins deux ans, nous pourrons supprimer le compte et son contenu, y compris le contenu de l'espace de travail Google (Gmail, Docs, Drive, Meet, Agenda), de YouTube et de Google Photos.Ces règles s'appliquent uniquement aux comptes Google personnels et n'affectent pas les comptes d'organisations telles que les écoles ou les entreprises. Cette mise à jour aligne nos règles sur les normes du secteur en matière de conservation et de suppression des comptes, et limite la durée pendant laquelle Google conserve vos informations personnelles inutilisées.Cette mise à jour sera mise en œuvre lentement et prudemment, avec un préavis suffisant :La façon la plus simple de garder un compte Google actif est de se connecter au moins une fois tous les deux ans. Si vous vous êtes récemment connecté à votre compte Google ou à l'un de nos services, votre compte est considéré comme actif et ne sera pas supprimé. L'activité peut inclure les actions suivantes lorsque vous vous connectez ou lorsque vous êtes connecté à votre compte Google :Si vous avez souscrit un abonnement via votre compte Google, par exemple à Google One, à une publication d'actualités ou à une application, nous considérons également cette activité comme une activité de compte et votre compte ne sera pas affecté.Comme annoncé précédemment, vous devrez vous connecter spécifiquement à Google Photos tous les deux ans pour être considéré comme actif, ce qui garantira que vos photos et autres contenus ne seront pas supprimés. De même, nous enverrons plusieurs notifications avant d'agir.Création d'un plan de sauvegarde pour votre compte et son contenuNous encourageons les utilisateurs à fournir un courriel de récupération lors de l'inscription. Il est important de s'assurer que cet e-mail de récupération est à jour dans les paramètres de votre compte.Nous proposons également une série d'outils gratuits pour vous aider à gérer votre compte et des options pour sauvegarder vos données.Vous pouvez télécharger et exporter vos données vers d'autres plateformes grâce à notre fonction "Takeout", disponible depuis plus de dix ans. De même, le gestionnaire de compte inactif permet aux utilisateurs de décider ce qu'il advient de leur compte et de leurs données lorsqu'ils deviennent inactifs pendant une période pouvant aller jusqu'à 18 mois. Les options que les utilisateurs peuvent sélectionner lors de l'inscription sont les suivantes :