« Les adolescents qui utilisent les médias sociaux plus de trois heures par jour courent deux fois plus de risques de souffrir de dépression et de symptômes d'anxiété, ce qui est particulièrement inquiétant étant donné que les enfants utilisent les médias sociaux en moyenne trois heures et demie par jour », a déclaré le Dr Vivek Murthy, chirurgien général, à Steve Inskeep, animateur de Morning Edition.Selon l'avis, 95 % des adolescents âgés de 13 à 17 ans déclarent utiliser une application de médias sociaux, et plus d'un tiers d'entre eux disent l'utiliser « presque constamment ». L'avis sur les médias sociaux et la santé mentale des jeunes indique que les médias sociaux peuvent perpétuer « l'insatisfaction corporelle, les comportements alimentaires désordonnés, les comparaisons sociales et le manque d'estime de soi, en particulier chez les adolescentes ».Près d'un adolescent sur trois déclare utiliser des écrans jusqu'à minuit ou plus tard, selon l'avis. Et la plupart d'entre eux utilisent les médias sociaux pendant ce temps.Les enfants et les adolescents disposent-ils de protections adéquates pour les médias sociaux ? Les données révèlent qu'il n'y a pas encore assez de preuves pour se prononcer clairement. « Ce que nous devons savoir, ce n'est pas seulement l'étendue de l'impact, mais aussi quels enfants sont les plus touchés en termes d'avantages et d'inconvénients », a déclaré Murthy.Il a appelé les entreprises technologiques, les chercheurs, les familles et les décideurs politiques à redoubler d'efforts pour comprendre les vulnérabilités auxquelles sont confrontés les jeunes et à définir des normes pour les aider à rester en sécurité et en bonne santé. « J'appelle les entreprises technologiques et les décideurs politiques à prendre des mesures spécifiques, car nous avons besoin de normes de sécurité pour les médias sociaux », a déclaré me Dr Murthy.Source : Social Media and Youth Mental Health Que pensez-vous des propos du Dr Vivek Murthy ? Partagez-vous son opinion ?