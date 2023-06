L'administration chinoise du cyberespace a déclaré dans un communiqué vendredi qu'elle avait fermé 67 000 comptes de médias sociaux et supprimé des centaines de milliers de messages entre le 10 mars et le 22 mai, dans le cadre d'une vaste campagne de "rectification".Depuis 2021, la Chine a ciblé des milliards de comptes de médias sociaux dans le but de "nettoyer" son cyberespace et d'en faciliter le contrôle par les autorités.Les dernières mesures de répression visaient les comptes des applications populaires de médias sociaux chinoises, notamment WeChat, Douyin et Weibo, qui entrent dans la catégorie des "auto-médias", un terme qui désigne de manière générale les comptes qui publient des nouvelles et des informations, mais qui ne sont pas gérés ou approuvés par l'État.Pékin arrête fréquemment des citoyens et censure des comptes pour avoir publié ou partagé des informations factuelles considérées comme sensibles ou critiques à l'égard du parti communiste, du gouvernement ou de l'armée, en particulier lorsque ces informations deviennent virales.Sur les 67 000 comptes fermés définitivement, près de 8 000 l'ont été pour "", selon le CAC.Environ 930 000 autres comptes ont reçu des sanctions moins sévères, allant de la suppression de tous les adeptes à la suspension ou à l'annulation des privilèges de rentabilité.Dans le cadre d'une campagne distincte, l'autorité de régulation a récemment fermé plus de 100 000 comptes qui auraient présenté sous un faux jour des présentateurs de journaux et des agences de presse, afin de lutter contre l'augmentation du nombre de fausses nouvelles en ligne grâce aux technologies de l'intelligence artificielle.Le vendredi 26 mai, la CAC a déclaré que sa dernière campagne avait ciblé près de 13 000 comptes militaires contrefaits, portant des noms tels que "Commandement de l'Armée rouge chinoise", "Force antiterroriste chinoise" et "Force des missiles stratégiques".Quelque 25 000 autres comptes ont été ciblés pour avoir usurpé l'identité d'institutions publiques, telles que des centres de contrôle des maladies et de prévention et des instituts de recherche publics.Près de 187 000 comptes ont été sanctionnés pour avoir usurpé l'identité d'entreprises de presse, tandis que plus de 430 000 comptes auraient proposé des conseils professionnels ou des services éducatifs sans posséder les qualifications professionnelles requises.Environ 45 000 comptes ont été fermés pour avoir fait de l'agitation autour de sujets brûlants, pour avoir cherché à obtenir de la visibilité et pour avoir monétisé illégalement des services.L'autorité de régulation a déclaré qu'elle avait "".", a ajouté l'autorité de régulation.Source : Administration chinoise du cyberespace (CAC)Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que ces informations sont utiles et pertinentes ?Que pensez-vous des mesures prises par l'Administration chinoise du cyberespace, trouvez-vous que leur démarche est justifiée ?