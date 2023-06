Google Domains est un service d'enregistrement de domaines lancé par Google en juin 2014. Il vous aide à enregistrer le nom de domaine que vous utilisez pour votre site. Contrairement à beaucoup d'autres bureaux d'enregistrement de domaines populaires, Google Domains ne propose aucun type d'hébergement. Cela signifie que vous devrez acheter l'hébergement séparément. Par exemple, vous pouvez acheter votre nom de domaine auprès de Google Domains, puis le connecter à Kinsta pour l'hébergement. Google Domains facilite également la connexion à d'autres services de l'entreprise, notamment Google Workspace, Google Search Console, etc.Toutefois, Google Domains a connu une histoire difficile en matière de tests et de lancement, puisque le service est resté bloqué sur le marché américain pendant sept ans après son lancement. Ce n'est qu'en 2022 que Google a décidé d'étendre le service à 26 autres pays, y compris en Europe. Mais contre toute attente, l'entreprise vient de décider brusquement de mettre fin à l'expérience après un peu plus d'un an. Selon une déclaration officielle de la société d'hébergement Squarespace, Google mettra fin aux activités de registre de domaines après une période de transition non précisée, dans l'attente de l'approbation des autorités de régulation.L'accord devrait être conclu au cours du troisième trimestre de l'année en cours, tandis que Squarespace commencera à reprendre les rênes des principaux services de Google Domains en 2024. « Nous sommes heureux d'annoncer que Squarespace a conclu un accord définitif d'achat d'actifs avec Google, en vertu duquel Squarespace acquerra les actifs associés à l'activité Google Domains, qui sera arrêtée à l'issue d'une période de transition. Cet achat comprend environ 10 millions de domaines hébergés sur Google Domains, répartis entre des millions de clients », a annoncé Squarespace dans un communiqué de presse sur son site Web.Matt Madrigal, vice-président et directeur général de Google Merchant Shopping, a déclaré dans le communiqué de presse : « dans le cadre de nos efforts pour mieux cibler notre action, nous avons conclu un accord définitif avec Squarespace pour l'acquisition des comptes clients de l'activité de Google Domains. Notre priorité est d'assurer une transition en douceur pour les clients au cours des prochains mois, avec l'aide de l'équipe de Google Domains. Squarespace peut fournir une expérience intégrée d'achat et de gestion de domaines, tout en offrant d'autres outils dont ces clients peuvent avoir besoin pour construire leur présence en ligne ».Madrigal indique que la phase de transition s'étendra sur les mois à venir. Le dirigeant de Google ajoute que Squarespace offrira "une expérience intégrée d'achat et de gestion de domaines, ainsi que d'autres outils dont ces clients pourraient avoir besoin". Pour ceux qui s'inquiètent du renouvellement des domaines achetés auprès de Google Domains, Squarespace a déclaré qu'il honorerait les prix de renouvellement des clients pendant au moins 12 mois après la conclusion de l'accord. Squarespace deviendra également le fournisseur exclusif de domaines pour les clients qui achètent un domaine auprès de Google avec leur abonnement Workspace.Les deux entreprises promettent également que la migration des domaines se fera de manière transparente, mais c'est rarement le cas. En outre, l'on ne sait pas non plus si, après la période durant laquelle les tarifs de renouvellement resteront inchangés, Squarespace facturera davantage ou commencera à promouvoir ses services de création de sites Web en tant qu'offre obligatoire. Dans tous les cas, les analystes affirment qu'il s'agit d'une excellente opportunité commerciale pour l'hébergeur. Squarespace, qui s'est fait un nom en tant qu'espace de création de sites Web, propose également des services d'enregistrement de noms de domaine.Les clients actuels de Google Domains n'ont pour l'instant aucune démarche à effectuer. Squarespace leur permettra de déplacer leur site Web vers sa propre plateforme en même temps que le transfert de domaine, et de déplacer leur domaine personnalisé d'un site à l'autre, à condition qu'il soit hébergé sur les serveurs de Squarespace. « Nous sommes extrêmement fiers d'avoir été choisis pour servir les clients de Google Domains. Les domaines sont une partie critique de l'infrastructure Web et un élément essentiel de la présence en ligne de chaque entreprise », a déclaré Anthony Casalena, fondateur et directeur général de Squarespace.En tant que bureau d'enregistrement de noms de domaine, le service de Google offrait des fonctionnalités telles que la confidentialité WHOIS gratuite et le DNSSEC en un clic (pour se protéger contre l'usurpation de nom de domaine et les attaques par empoisonnement du cache), tout en tirant parti de l'infrastructure en nuage rapide et fiable de l'entreprise. Google Domains proposait également une interface utilisateur simple, et il reste à voir si Squarespace finira par égaler cette expérience. Enfin, Alphabet n'a pas évoqué sur les raisons l'ayant conduit à céder les actifs de Google Domains à Squarespace, mais les critiques parlent d'une faible adoption.Source : communiqué de presse de Squarespace Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la vente de Google Domains à Squarespace ?Selon vous, quels impacts cela pourrait avoir sur les clients actuels de Google Domains ?