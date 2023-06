« Nous devons également vous informer de la fin du service GandiMail inclus dans votre domaine (veuillez noter que le service Gandi Mail prendra fin le 30 novembre 2023). Vous pouvez passer en toute transparence à notre nouveau service Mailbox », écrit Gandi. Ainsi, les utilisateurs ont jusqu’à la date mentionnée pour passer au nouveau service de courriels payant et qui débute à 4,79 euros par mois. Ceci c’est sans tenir compte de l’existence de contrats qui stipulent que l’achat d’un domaine inclut des boîtes électroniques gratuite, ce, pour la durée du contrat.Le cas Paul Barker l’illustre : « Ainsi, suite aux changements récents chez Gandi, je viens d’obtenir quelques informations supplémentaires du support que j’ai incluses ci-dessous. J’ai acheté des domaines auprès de Gandi, en prépayant plusieurs années de service, de sorte que certains de mes domaines n’ont pas besoin d’être renouvelés avant 2027. Lorsque j’ai acheté ce service, l’offre comprenait 2 boîtes électroniques pour la durée du contrat, et maintenant, ils prévoient de supprimer ces boîtes aux lettres inclusives et de commencer à me facturer un supplément à partir du mois prochain. Pour moi, cela ressemble à une rupture de contrat planifiée et pleinement intentionnelle. »Toutefois, selon l’article 15 de Gandi Mail Service qui aborde les changements et la fin de contrat, il est stipulé que « Conformément à Nos Conditions générales de services, vous reconnaissez et acceptez que nous nous réservons le droit de changer, modifier ou cesser de fournir à tout moment, temporairement ou définitivement, tout ou partie du service Gandi Mail. Vous serez informé, le cas échéant, au moyen d’une notification par e-mail ou d’un avertissement sur Notre Site dans les meilleurs délais, sauf en cas d’urgence mettant en péril la stabilité et/ou la sécurité de nos systèmes et/ou de nos services, ne permettant pas ainsi de respecter le temps ».Gandi (Gestion et Attribution des Noms de Domaine sur Internet) a été fondé en 2000 par Pierre Beyssac, Laurent Chemla, Valentin Lacambre et David Nahmias. En 2022, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 50 millions d’euros. Avant sa fusion, elle comptait à son actif 150 employés répartis dans trois pays et plus de 350 000 clients. TWS de son côté est une entreprise néerlandaise plutôt récente sur la scène de l’hébergement. Elle a été fondée en 2017. Cependant, au cours de sa courte histoire, elle s’est développée assez rapidement pour racheter plusieurs marques à travers l’Europe, notamment Yourhosting, Versio, RealHosting et Reviced Cloud Services.Depuis quatre ans, Gandi était contrôlée par le fonds Montefiore Investment, un fond de premier plan pour les entreprises à moyenne capitalisation. Sur conseil de McDermott Will & Emery, Montefiore Investment a vendu sa participation dans Gandi à TWS, ce qui a finalement donné la nouvelle entreprise Your.Online. Apparemment, cette fusion semble ravir les deux parties. Stéphane Ramoin, Fondateur de Gandi, déclara à la suite de la fusion qu’en « créant Your.Online, nous veillons à ce que Gandi reste autonome, tout en s’associant à des personnes partageant les mêmes idées. Nos services et nos positions complémentaires amélioreront les propositions des clients et nous permettront de défier le statu quo ». Abe Bakker, le PDG de Your.Online, avançait lors de la présentation de la nouvelle entreprise « qu’aujourd’hui marque une étape incroyable dans notre voyage. Depuis la création de TWS en 2017, nous avons uni et renforcé les grandes marques d’hébergement web à travers l’Europe. Gandi est une entreprise exceptionnelle avec une forte culture “no bullshit” reconnue sur notre marché pour son innovation et son souci de la sécurité. Nous sommes ravis de nous associer à Gandi et d’accompagner son équipe dirigeante dans la poursuite de sa croissance. »Sources : Gandi Avez-vous déjà utilisé les services de Gandi ? En avez-vous été satisfaits ?Quels commentaires faites-vous de la fin de l’offre gratuite des boîtes électroniques rapportée par les internautes ?Avez-vous des recommandations d’autres services d’hébergement qui offrent de meilleurs services que ceux de Gandi ?