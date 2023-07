lancez Firefox et entrez about :config dans la barre d'adresse. Un message d'avertissement s'affiche ; cliquez sur l'option " Accepter le risque et continuer " pour continuer. La page about :config , qui est la page de configuration avancée cachée et secrète de Firefox, s'ouvre alors ;

collez le code suivant dans le champ du filtre de recherche : extensions.quarantinedDomains.enabled ;

; cette préférence n'étant pas forcément présente par défaut, vous devez l'établir manuellement ;

pour créer la préférence, sélectionnez l'option booléenne et cliquez sur le bouton ( + ) ;

double-cliquez ou cliquez sur l'icône de basculement devant le paramètre extensions.quarantinedDomains.enabled . (L'état de la fonctionnalité passe alors de true à false ) ;

vous devez redémarrer Firefox pour appliquer les changements.

"Quarantined Domains" empêche certains modules complémentaires de s'exécuter sur certains sites Web. Lorsque cela arrive, l'utilisateur de Firefox reçoit le message : « certaines extensions ne sont pas autorisées ». Les prochaines versions de Firefox incluront des options supplémentaires pour gérer ces limites pour chaque module complémentaire particulier. Mais la fonctionnalité fait l'objet de controverses depuis l'annonce de Firefox 115. L'équipe de Firefox dit avoir conçu cette fonctionnalité dans le but d'améliorer la sécurité et garantir que seules des extensions sélectionnées, et surveillées par Mozilla, peuvent fonctionner sur certains sites Web.« À partir de la version 115 de Firefox, nous avons introduit une nouvelle fonctionnalité en arrière-plan pour n’autoriser que certaines extensions surveillées par Mozilla à fonctionner sur des sites Web spécifiques pour diverses raisons, notamment des préoccupations de sécurité », explique Mozilla sur une page d’aide. Cela suggère que Mozilla peut désactiver à distance n'importe quelle extension sur n'importe quel site Web. Cependant, l'explication de Mozilla, en particulier le terme "diverses raisons", reste totalement incomprise par une grande partie de la communauté. Ces utilisateurs demandent une définition plus large des raisons justifiant la fonctionnalité.« Pour diverses raisons. C'est assez peu informatif et mystérieux. Je suis tout à fait favorable à ce que les utilisateurs puissent contrôler les extensions et choisir celles qui peuvent s'exécuter sur un site Web donné. Safari dispose déjà de cette fonctionnalité sur macOS et iOS. Mon inquiétude ne porte pas sur le contrôle de l'utilisateur - qui n'existe même pas dans Firefox 115, comme je le montrerai plus loin - mais plutôt sur le contrôle à distance que Mozilla s'est maintenant donné », a écrit Jeff Johnson, un ingénieur logiciel. Mozilla a livré Firefox 115 avec une liste des domaines vide et donne la possibilité à l'utilisateur lui-même de définir les domaines concernés.Cela dit, un rapport Bugzilla mentionne ceci : « nous devons avoir la possibilité de définir la liste des domaines en quarantaine à distance. La préférence doit être une chaîne au même format que extensions.webextensions.restrictedDomains. La préférence sera extensions.webextensions.quarantinedDomains, et elle aura une valeur par défaut définie dans un correctif pour le bogue 1745823 (pour inclure quelques sous-domaines réels, mais "tests" de badssl.com). Classé comme confidentiel pour l'instant, jusqu'à ce que nous livrions le module d'extension du système ». Là encore, la confidentialité évoquée par Mozilla inquiète certains utilisateurs de Firefox.« On peut se demander pourquoi un projet open source exige la confidentialité à ce sujet. Incidemment, ni Safari, ni Chrome, ni aucun autre navigateur à ma connaissance, ne disposent d'un tel bouton d'arrêt à distance spécifique à un domaine pour les extensions, on peut donc se demander pourquoi il était nécessaire dans Firefox. Je pense que Mozilla avait déjà la capacité de désactiver à distance une extension individuelle, s'il s'avérait qu'il s'agissait d'un logiciel malveillant. Après tout, chaque extension Firefox doit être téléchargée vers Mozilla pour être analysée et signée par un code cryptographique avant de pouvoir être installée dans Firefox », note Johnson.« Compte tenu de cette capacité préexistante, on ne voit pas pourquoi il devrait y avoir une liste de domaines où toutes les extensions, à l'exception de quelques heureux élus, sont désactivées, indépendamment du fait que les extensions désactivées aient montré des signes d'inconduite », a-t-il déclaré. L'ingénieur a réalisé une expérience en ajoutant le domaine "www.youtube.com" à la liste des domaines en quarantaine pour montrer comment la fonctionnalité se comporte en pratique. Après avoir relancé Firefox, l'avertissement s'est affiché dans la fenêtre contextuelle des extensions et se rapportait à une extension développée par Johnson lui-même.« Ma propre extension StopTheMadness, qui n'est pas "surveillée par Mozilla", est "non autorisée par Mozilla" sur YouTube. (Cet avertissement est inexact, bien sûr, puisque c'est moi, et non Mozilla, qui ai ajouté YouTube à la liste des domaines). Apparemment, uBlock Origin est "surveillé" par Mozilla, car il est autorisé sur YouTube malgré ma liste de domaines en quarantaine. C'est bien d'être grand, je suppose », a écrit Johnson. Il rapporte que l'avertissement s'affiche dans le popup Extensions plutôt que sur l'icône des extensions, donc vous ne sauriez pas quelle extension, ici StopTheMadness, a été désactivée sur YouTube à moins d'ouvrir le popup.Que se passe-t-il si vous épinglez une extension dans la barre d'outils pour accéder facilement à ses paramètres ? « Il s'avère que lorsque vous épinglez une extension à la barre d'outils, elle n'apparaît plus dans la fenêtre contextuelle des extensions. Par conséquent, l'avertissement relatif aux domaines en quarantaine n'apparaît plus non plus dans la fenêtre contextuelle des extensions. En fait, il n'y a plus de fenêtre contextuelle des extensions : en cliquant sur l'icône Extensions de la barre d'outils, on ouvre simplement la page about:addons, qui n'affiche nulle part l'avertissement relatif aux domaines en quarantaine », rapporte Johnson.Selon l'ingénieur, il s'agit d'une conception d'interface utilisateur terrible pour la nouvelle fonctionnalité dite de "sécurité", qui désactive silencieusement les extensions tout en cachant l'avertissement à l'utilisateur. « Et n'oubliez pas que la liste des domaines en quarantaine peut être modifiée à distance à tout moment par Mozilla, sans qu'une mise à jour du logiciel Firefox soit nécessaire », rappelle Johnson. Par ailleurs, l'on n’a actuellement aucune idée de la manière dont Mozilla compte utiliser la liste des domaines en quarantaine. Dans les commentaires, l'on peut remarquer que certaines personnes spéculent, sans aucune preuve, sur les "banques".Cependant, il existe d'innombrables banques dans le monde. « Qu'est-ce que Mozilla est censé faire ? Établir et maintenir une liste de tous les sites Web bancaires dans le monde ? S'il est logique que les utilisateurs aient la possibilité d'exclure manuellement leurs propres sites bancaires de l'accès à l'extension s'ils le souhaitent, quel sens cela a-t-il pour Mozilla de sélectionner arbitrairement certains domaines de sites Web en vue d'une exclusion générale ? Autre question : est-il impossible pour l'utilisateur d'exclure délibérément les extensions qui sont "surveillées par Mozilla" et bénéficient d'un traitement spécial par Firefox ? », s'interroge Johnson.« Ma propre extension StopTheMadness empêche les sites Web de désactiver les fonctions intégrées de collage et de remplissage automatique de votre navigateur, une sorte de folie communément mise en œuvre par des sites qui ont une notion erronée et ignorante de ce qui rend un formulaire de connexion "sûr". Ainsi, Mozilla ne rendrait pas service aux utilisateurs en désactivant à distance les extensions des utilisateurs sur certains sites bancaires arbitrairement sélectionnés », a-t-il ajouté. Mozilla n'est pas encore intervenu dans le débat intense autour de cette fonctionnalité, mais en attendant, il est possible de la désactiver dans les paramètres.Les instructions ci-dessous vous aideront à désactiver la fonctionnalité "Quarantined Domains" et à réactiver les extensions restreintes par Firefox :Bien que certains utilisateurs de Firefox affirment ne pas comprendre les remous suscités par la fonctionnalité et défendent la raison de sécurité avancée par Mozilla, de nombreuses questions demeurent. Mozilla ne précise pas la portée de cette restriction ni les critères utilisés pour sélectionner les sites et les extensions concernés. Selon les critiques, c'est une décision unilatérale qui peut limiter la liberté des utilisateurs et des développeurs d'extensions. En outre, il est important de rappeler que la fonctionnalité "Quarantined Domains" est apparue dans le cadre du passage à Firefox 115 ESR, la nouvelle base de la version à support étendu du navigateur.Johnson écrit : « en tant que petit développeur indépendant de logiciels, je suis déçu et irrité que Mozilla - un petit développeur comparé à ses concurrents, les géants des navigateurs Apple, Google et Microsoft - choisisse de créer un système à deux vitesses dans lequel seuls les plus gros développeurs d'extensions bénéficient d'un accès exclusif et d'exemptions. Je sais que les gens adorent uBlock Origin, mais je déteste l'idée d'un monde où uBlock Origin serait la seule extension autorisée. Firefox et Mozilla sont censés lutter contre cette centralisation des consommateurs et du pouvoir. 