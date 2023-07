La cartographie ouverte et collaborative face à Google Maps

construction collaborative de cartes : Overture Maps Foundation vise à incorporer des données provenant de sources multiples, y compris les membres d'Overture, les organisations civiques et les sources de données ouvertes ;

système de référence global des entités : Overture Maps Foundation simplifiera l'interopérabilité avec un système qui relie les entités de différents ensembles de données aux mêmes entités du monde réel ;

processus d'assurance qualité : les données d'Overture Maps Foundation seront soumises à une validation pour détecter les erreurs de cartes, les ruptures et le vandalisme afin de garantir que les données cartographiques puissent être utilisées dans les systèmes de production ;

schéma de données structurées : Overture Maps Foundation définira et encouragera l'adoption d'un schéma de données commun, structuré et documenté afin de créer un écosystème de données cartographiques facile à utiliser.

Il est difficile et coûteux d'obtenir et de conserver des données cartographiques de haute qualité, à jour et complètes, provenant de sources disparates. Overture vise à incorporer des données cartographiques provenant de sources multiples, y compris les membres d'Overture, les organisations civiques et les sources de données ouvertes. Overture s'adresse aux développeurs qui créent des services cartographiques ou utilisent des données géospatiales.Plusieurs ensembles de données référencent les mêmes entités du monde réel en utilisant leurs propres conventions et vocabulaire, ce qui les rend difficiles à fusionner et à combiner. Overture Maps simplifiera l'interopérabilité en fournissant un système qui relie les entités de différents ensembles de données aux mêmes entités du monde réel.L'Overture Maps Foundation (OMF), créée à la fin de l'année dernière, a capturé 59 millions de « points d'intérêt », tels que des restaurants, des points de repère, des rues et des frontières régionales. Les données ont été formatées afin de pouvoir être utilisées gratuitement comme couche de base pour une nouvelle application cartographique.Overture Maps Foundation a pour but de créer des données cartographiques ouvertes, fiables, faciles à utiliser et compatibles avec les produits cartographiques existants et futurs. Cette carte compatible est la clé de l’évolutivité, car elle permet aux entreprises d’ajouter leurs propres données. Les membres vont unir leurs forces pour produire des données cartographiques complètes, précises et à jour qui reflètent les changements du monde réel. Les données cartographiques seront accessibles et modifiables par tous sous une licence de données libres. Cela favorisera l’innovation en donnant la possibilité à un réseau de communautés de créer des services à partir des données d’Overture Maps Foundation.Meta et Microsoft ont collecté et donné les données à Overture, selon Marc Prioleau, directeur exécutif de l'OMF. Les données sur les lieux sont souvent difficiles à collecter et à concéder sous licence, et la création de données cartographiques nécessite beaucoup de temps et de personnel pour les rassembler et les nettoyer, a-t-il déclaré lors d'une interview accordée à CNBC.« Nous avons des entreprises qui, si elles voulaient investir dans la création de données cartographiques, pourraient le faire », a déclaré Prioleau. Overture vise à établir une base de données cartographiques afin que les entreprises puissent l'utiliser pour créer et exploiter leurs propres cartes. Overture ne propose que les données cartographiques sous-jacentes, laissant aux entreprises le soin de créer leur propre logiciel à partir de ces données.Les cartes numériques sont importantes pour presque toutes les applications mobiles. Les technologies émergentes telles que la réalité augmentée et les voitures autonomes nécessitent également un logiciel de cartographie de haute qualité pour fonctionner. Quand on pense à un service de cartographie numérique, Google Maps vient immédiatement à l'esprit. Mais sa popularité auprès des consommateurs ne se traduit pas vraiment par une mise en œuvre commerciale transparente.La plateforme Google Maps pour les entreprises présente plusieurs inconvénients importants, mais l'un d'eux s'élève au sommet : sa nature propriétaire et à source fermée. Cela signifie que les options de personnalisation sont limitées et que, par la suite, une entreprise doit travailler avec ce que propose Google.En utilisant les données d'Overture, les entreprises peuvent intégrer leurs propres informations, telles que les lieux exacts de ramassage pour une application de livraison, afin de personnaliser leurs offres. Overture n'est pas la première organisation à s'efforcer de créer des données cartographiques pouvant être utilisées gratuitement ou à moindre coût. TomTom , spécialiste de la géolocalisation basé aux Pays-Bas, a annoncé en 2022 son intention de détrôner Google Maps et devenir le plus grand fournisseur mondial de données de géolocalisation. Son objectif est de créer un écosystème de cartographie ouvert et collaboratif qui soutient l'innovation de l'industrie, ce qu'il espère que la plateforme TomTom Maps pourra réaliser. Cela comprend une nouvelle carte et une base de données associée, une plateforme de construction pour les cartes et les données de localisation, et un écosystème pour soutenir les partenaires et partager les données.OpenStreetMap, fondé en 2004, crée des cartes à partir de données provenant de la foule. Meta utilise ces données dans ses cartes. Prioleau, qui a travaillé chez Meta jusqu'au début de cette année, explique qu'Overture cherche à distinguer ses données de celles d'OpenStreetMap en les contrôlant de plus près.Les données cartographiques sont aujourd'hui à la base de milliers d'applications de recherche et de découverte locales, de routage et de navigation, de logistique, de mobilité, de conduite autonome et de visualisation de données. À l'avenir, les services cartographiques alimenteront des applications de réalité augmentée qui fusionneront les mondes numériques et physiques pour offrir de riches expériences sociales, de jeu, d'éducation et de productivité.Overture Maps Foundation, ainsi que d'autres contributeurs, a pour objectif de fournir les services suivants :L'un des grands défis consiste à maintenir les données cartographiques à jour, car les entreprises ferment et les routes changent. La fondation espère que ses membres pourront fournir suffisamment d'informations en temps réel pour permettre la publication régulière de mises à jour précises au lieu d'un déversement unique de données. Prioleau envisage d'utiliser la technologie de l'intelligence artificielle et d'autres techniques automatisées pour l'aider.Les données cartographiques sont vulnérables aux erreurs et aux incohérences. Selon les promoteurs d'Overture, les Maps seront soumises à des contrôles de validation pour détecter les erreurs, les ruptures et les actes de vandalisme afin de garantir que les données cartographiques peuvent être utilisées dans les systèmes de production.Les données cartographiques ouvertes peuvent manquer de la structure nécessaire pour construire facilement des produits cartographiques. Overture définira et encouragera l'adoption d'un schéma de données commun, bien structuré et documenté dans le but de créer un écosystème de données cartographiques facile à utiliser.Source : Overture Maps Foundation Quel service de cartographie utilisez-vous ?Que pensez-vous de cette initiative ?Quels peuvent être les avantages et les inconvénients de créer ses propres cartes par rapport à utiliser celles de Google ou d’Apple ?Quels seraient les risques et les opportunités liés à l’interopérabilité et à l’extensibilité des données cartographiques ?