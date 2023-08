Lorsqu'une mise à jour est disponible dans les paramètres régionaux anglais, les utilisateurs ont désormais accès aux notes de version dans l'invite de notification de mise à jour sous la forme d'un lien "En savoir plus".

Il est maintenant possible de copier n'importe quel fichier de votre système d'exploitation et de le coller dans Firefox.

Mozilla a ajouté la possibilité de modifier les annotations textuelles existantes dans Firefox.

Prévu pour une sortie le 1août 2023, le navigateur Web Mozilla Firefox 116 est désormais disponible en téléchargement avec diverses nouvelles fonctionnalités et améliorations.Les fonctionnalités réduction des bannières de cookies et Action rapide, pourtant présentes dans la bêta, n'accompagnent pas cette version. Pour mémoire, La réduction des bannières de cookies est désactivée par défaut, mais, lorsqu'elle est activée, elle essaie de rejeter automatiquement les demandes de cookies sur les bannières de cookies sur les sites Web pris en charge. D'autre part, la fonction Actions rapides est activée par défaut et vous permettra d'effectuer diverses actions directement depuis le confort de la barre d'adresse.Utilisez-vous le mode Picture-in-Picture (PIP, la fonctionnalité qui permet de regarder des vidéos en ligne dans une fenêtre flottante tout en naviguant sur d’autres onglets ou applications) ? Si c'est le cas, vous remarquerez que la fenêtre a enfin un curseur de volume. Cela facilite le réglage des niveaux sonores de tout ce que vous regardez sans avoir à affecter les niveaux de volume à l'échelle du système. Une fonctionnalité plutôt utile pour les amateurs du PIP.Toujours sur le thème de la vidéo, Firefox 116 est censé prendre en charge la lecture vidéo accélérée par le matériel sur Raspberry Pi 4 pour le contenu vidéo H.264. Le rapport de bogue qui suit la fonctionnalité est marqué comme "corrigé" pour Firefox 116. Cela signifie que ceux qui utilisent régulièrement leur Raspberry Pi 4 pour le contenu multimédia peuvent utiliser Firefox pour diffuser du contenu HD (compatible) sans avoir à supporter des soucis comme les pertes d'images.Le sélecteur de barre latérale permet aux utilisateurs d'accéder facilement aux panneaux Signets, Historique et Onglets synchronisés, de basculer rapidement entre eux, de déplacer la barre latérale d'un autre côté de la fenêtre du navigateur ou de fermer la barre latérale. Désormais, les utilisateurs pourront tout faire facilement, avec ou sans technologie d'assistance en cours d'exécution, sans avoir à mémoriser les raccourcis clavier pour accéder à ces panneaux. Toutefois, ceux qui préfèrent les raccourcis clavier peuvent opter pour Ctrl + B ou Ctrl + H sur Windows ou Cmd + B ou Cmd + H sur Mac.Voici quelques-unes des autres nouveautés :Pour les utilisateurs Linux, Firefox 116 semble améliorer la prise en charge de Wayland en permettant la création de builds Wayland uniquement lors de la compilation à partir de sources. Cela signifie que si votre distribution utilise une session Wayland par défaut, vous devriez pouvoir utiliser Firefox sur Wayland de manière native sans aucune dépendance à X11. Il en va de même pour les utilisateurs X11, et il semble qu'il sera également possible d'activer DMABuf et VA-API pour les versions X11 sans inclure le support Wayland. Video Acceleration API (VA-API) est une bibliothèque open source et une interface de programmation qui visent à permettre le rendu vidéo par le processeur graphique sur les systèmes dérivés d'UNIX utilisant X Window System. Wayland est pris en charge à partir de la version 1.1.0.Entre autres changements notables, cette version améliore considérablement les performances de téléchargement de HTTP/2, en particulier pour les utilisateurs disposant d'un produit à délai de bande passante plus élevé, et modifie le raccourci clavier Ctrl+Maj+T pour rouvrir le dernier onglet fermé ou la dernière fenêtre fermée dans l'ordre dans lequel ils ont été fermés, ou de restaurer la session précédente s'il n'y a pas d'onglets ou de fenêtres à rouvrir.Pour les développeurs Web, Firefox 116 apporte la prise en charge des hachages externes CSP3, la prise en charge de l'attributpour transmettre au serveur les informations de direction du texte sur les éléments d'entrée et de zone de texte, ainsi qu'une prise en charge appropriée des lecteurs BYOB sur Fetch et WebTransport.Firefox 116 est disponible au téléchargement sur le site de Mozilla. Ceux qui utilisent encore macOS Sierra 10.12, macOS High Sierra 10.13 et macOS Mojave 10.14 ne pourront pas bénéficier de cette version, ils devront se contenter du support via Firefox ESR, tout comme les utilisateurs de Windows 7, 8 et 8.1. Bien qu'ils ne recevront pas Firefox 116.0, ils peuvent déjà mettre à jour Firefox 115.1 ESR, qui a été publié en parallèle. Le support des nouveautés a été abandonné pour eux, ils doivent se contenter des mises à jour de sécurité (jusqu’en septembre 2024) avec Firefox ESR.Source : Firefox Quelle est la nouvelle fonctionnalité de Firefox 116.0 que vous trouvez la plus utile et pourquoi ?Avez-vous déjà essayé le mode Picture-in-Picture pour regarder des vidéos en ligne ? Si oui, comment avez-vous trouvé l’expérience ?Que pensez-vous des améliorations apportées aux performances de téléchargement HTTP/2 ?Comment personnalisez-vous l’interface utilisateur de Firefox selon vos préférences ?