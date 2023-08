Les spécialistes de la protection de la vie privée considéreront probablement la décision de Meta comme une victoire

Le géant des médias sociaux Meta a déclaré son intention de demander aux utilisateurs de l'Union européenne leur consentement explicite avant de permettre aux entreprises de cibler la publicité en fonction de leurs activités sur ses plateformes, notamment Facebook et Instagram. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un effort visant à répondre à l'évolution des exigences réglementaires dans la région, à la suite d'une ordonnance émise en janvier par le commissaire irlandais à la protection des données, principal régulateur de Meta dans l'UE.Jusqu'à présent, les utilisateurs de Facebook et d'Instagram avaient tacitement accepté que leurs données soient utilisées à des fins de publicité ciblée lorsqu'ils s'inscrivaient et acceptaient les conditions générales des plateformes. Toutefois, la décision du commissaire à la protection des données a établi que le traitement des informations personnelles de cette manière n'était pas autorisé.Dans un récent billet de blog, Meta a confirmé son intention de modifier la base juridique du traitement de certaines données à des fins de publicité comportementale, en passant des « intérêts légitimes » au « consentement » dans l'Union européenne, l'Espace économique européen (EEE) et la Suisse. L'entreprise a assuré aux utilisateurs que ce changement d'approche n'aura pas d'impact immédiat sur ses services dans la région. Une fois cette mesure mise en œuvre, les annonceurs pourront toujours mener des campagnes publicitaires personnalisées afin d'atteindre des clients potentiels et de développer leurs activités.« Il n'y a pas d'impact immédiat sur nos services dans la région. Une fois ce changement mis en place, les annonceurs pourront toujours mener des campagnes publicitaires personnalisées afin d'atteindre des clients potentiels et de développer leurs activités. Nous avons intégré ce changement dans nos perspectives d'activité », a déclaré Meta dans un billet de blog.Auparavant, Meta avait fait valoir que le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'UE n'exigeait pas de base de consentement pour la collecte de données. Aujourd'hui, Meta a déclaré « qu'un certain nombre d'exigences réglementaires évolutives et émergentes dans la région » , peut-être plus particulièrement « la façon dont notre principal régulateur de la protection des données dans l'UE, la Commission irlandaise de protection des données, interprète maintenant le RGPD à la lumière de décisions juridiques récentes », ont en partie motivé l'entreprise de médias sociaux à accepter de prendre enfin cette mesure. L'une de ces décisions récentes a été rendue le mois dernier en Norvège, qui a demandé à Meta de demander le consentement des internautes ou de cesser de diffuser des publicités comportementales en Europe . Cette décision a conduit à une interdiction temporaire des publicités comportementales de Meta en Norvège, une décision qui a été applaudie par NOYB, un groupe européen de défense des droits des consommateurs qui milite pour la confidentialité des données et a déposé plusieurs plaintes contre Meta pour avoir prétendument violé le RGPD. Après la décision de la Norvège, NOYB a prédit que l'interdiction temporaire serait un « premier pas important » vers l'obligation pour Meta de demander le consentement pour collecter des données dans l'ensemble de l'UE, et apparemment, cette prédiction s'est vérifiée. Récemment, Meta a déclaré aux régulateurs de l'UE que ce changement représentait un obstacle important pour Meta et a noté que sa mise en œuvre nécessiterait au moins trois mois. C'est pourquoi il semble que la mise à jour pour la fin du mois d'octobre soit une échéance ambitieuse. Dans sa proposition, Meta a également proposé d'attendre le début de l'année prochaine pour mettre en œuvre le changement.Les analystes ont suggéré que la principale raison pour laquelle Meta s'est opposée à l'utilisation d'une base légale de consentement pour la collecte de données dans le passé est qu'il est trop facile pour les utilisateurs de l'application de se retirer. Lorsqu'Apple a commencé à demander aux utilisateurs d'iPhone de consentir à ce que les applications collectent des données en 2021, de nombreux utilisateurs se sont désistés, et les recettes publicitaires de Meta ont été fortement affectées par la perte d'accès à une grande partie des données de tiers.Meta n'a commencé à se remettre de ces pertes que cette année, et le rebond des recettes publicitaires de Meta était en grande partie dû au fait que Meta avait modifié son ciblage publicitaire, en s'appuyant probablement davantage sur sa propre collecte de données que sur celle de tiers. Par conséquent, on ne sait pas encore comment les utilisateurs de l'UE qui choisissent de ne pas partager leurs données directement avec Meta vont perturber cette dynamique. Il est possible que les recettes publicitaires de Meta soient encore plus affectées par ces modifications si l'algorithme est désormais trop dépendant de la collecte de données de l'entreprise, qui pourrait bientôt connaître une diminution soudaine de son volume.Dans un blog, Meta a assuré aux annonceurs que ce changement ne nuirait pas à ses activités dans l'UE. « Une fois ce changement mis en place, les annonceurs pourront toujours mener des campagnes publicitaires personnalisées afin d'atteindre des clients potentiels et de développer leurs activités. Nous avons tenu compte de ce changement dans nos perspectives commerciales et dans les informations publiques que nous avons communiquées à ce jour », peut-on lire sur le blog de Meta.Meta a également promis de partager plus d'informations dans les mois à venir, « parce qu'il nous faudra du temps pour continuer à nous engager de manière constructive avec les régulateurs afin de nous assurer que toute solution proposée répond aux obligations réglementaires dans l'UE ».En décembre dernier, l'Electronic Frontier Foundation, une organisation à but non lucratif défendant la confidentialité des données en ligne, a déclaré que les entreprises technologiques telles que Meta utilisant le consentement volontaire « devraient être l'exigence de base pour toute collecte, conservation ou utilisation de données ». « Et nous devrions aller plus loin : la publicité comportementale en ligne devrait être interdite », a suggéré l'EFF.À la lumière de cette évolution, Meta a pris en compte le changement à venir dans ses perspectives commerciales. L'entreprise a également déclaré qu'elle s'engagerait plus avant avec les régulateurs pour fournir des informations détaillées sur la manière dont le processus de consentement fonctionnera dans la pratique. Cet engagement supplémentaire vise à garantir le respect des exigences réglementaires et à améliorer la transparence des pratiques de Meta en matière d'utilisation des données.Source : Meta Quelle lecture faites-vous de la situation ?Voir aussi :