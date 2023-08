En pratique, ce code réduit le contrôle que vous exercez sur votre propre ordinateur, et il est probable que certains sites web bloqueront l'accès à tous ceux qui n'utilisent pas un système d'exploitation et un navigateur "". Cela augmente également la barrière à l'entrée pour les nouveaux navigateurs, ce que les employés de Google ont reconnu dans un explicatif non officiel de la nouvelle fonctionnalité,(WEI).Lorsque votre navigateur se connecte à un serveur web, il envoie automatiquement une description de votre appareil et de votre navigateur. Le serveur à l'autre bout de la connexion peut demander des informations encore plus détaillées, comme une liste des polices de caractères installées sur votre appareil, la taille de son écran, etc.Les informations que votre navigateur envoie aux sites web à son sujet et au sujet de votre appareil sont strictement volontaires. Votre navigateur peut envoyer des informations précises sur vous, mais il n'est pas obligé de le faire. Il existe de nombreux plug-ins, outils de protection de la vie privée et préférences ésotériques que vous pouvez utiliser pour envoyer les informations de votre choix à des sites auxquels vous ne faites pas confiance.L'informatique sécurisée est conçue comme un système de surveillance de votre ordinateur que vous ne pouvez ni modifier ni reconfigurer. À l'origine, l'informatique sécurisée reposait sur un second processeur : unpour surveiller les parties de votre ordinateur avec lesquelles vous interagissez directement. Aujourd'hui, de nombreux appareils utilisent une "", un sous-système renforcé qui est soigneusement conçu pour garantir qu'il ne peut être modifié qu'avec l'autorisation du fabricant.Outre le contrôle du code qui s'exécute sur votre appareil, ces systèmes de sécurité peuvent également fournir des informations sur votre matériel et vos logiciels à d'autres personnes sur l'internet. Les enclaves sécurisées et les TPM sont livrés avec des "" cryptographiques. Elles peuvent recueillir des informations sur votre ordinateur : la version de son système d'exploitation, ses extensions, ses logiciels et son code de bas niveau comme les chargeurs de démarrage, et signer cryptographiquement toutes ces informations dans une "".Ces attestations modifient l'équilibre des pouvoirs en matière de communications en réseau. Lorsqu'un serveur distant veut savoir quel type d'appareil vous utilisez et comment il est configuré, il n'est plus obligé de vous croire sur parole. Il peut exiger une attestation.C'est là qu'intervient la proposition de Google. La WEI est une proposition technique visant à permettre aux serveurs de demander des attestations à distance à des appareils. Ces demandes étant relayées à l'enclave sécurisée de l'appareil ou au TPM, qui répondra par une description cryptographiquement signée et hautement fiable de votre appareil. Vous pouvez choisir de ne pas envoyer cette description au serveur distant, mais vous perdez la possibilité d'envoyer une description modifiée ou aléatoire de votre appareil et de ses logiciels si vous pensez que c'est ce qui vous convient le mieux.Dans leur proposition, les ingénieurs de Google revendiquent plusieurs avantages d'un tel système. Mais, malgré leurs vaillantes tentatives de présenter ces avantages comme revenant aux propriétaires d'appareils, ils sont en réalité conçus pour bénéficier aux propriétaires de services commerciaux. L'avantage pour les utilisateurs provient de l'hypothèse selon laquelle les opérateurs commerciaux utiliseront les bénéfices supplémentaires de l'attestation à distance pour améliorer leurs services pour leurs utilisateurs.Votre ordinateur vous appartient. Vous en êtes le patron. Il doit faire ce que vous lui demandez.Le web est la dernière grande plateforme ouverte qui reste sur l'internet. La dernière plateforme où tout le monde peut créer un navigateur ou un site web et participer, sans avoir à demander la permission ou à répondre aux spécifications de quelqu'un d'autre.Vous êtes le patron de votre ordinateur. Si un site web met en place un point de contrôle virtuel qui dit : "", vous devriez avoir le droit de lui dire ce qu'il veut entendre, même si le site vous refuserait s'il connaissait la vérité à votre sujet.Les informaticiens n'ont pas à décider de l'utilisation d'une technologie. L'ajout de l'attestation sur le web comporte le risque tout à fait prévisible que les entreprises l'utilisent pour attaquer le droit des utilisateurs à configurer leurs appareils en fonction de leurs besoins, même lorsque cela entre en conflit avec les priorités commerciales des entreprises technologiques.La WEI ne devrait pas être créée. Si elle est créée, elle ne doit pas être utilisée.Source : Cory Doctorow et Jacob Hoffman-Andrews Pensez-vous que cette critique est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur cette nouvelle fonctionnalité de Chrome ?