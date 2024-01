Une étude menée par ePassportPhoto a révélé que les gens utilisent souvent les médias sociaux pour découvrir de nouveaux endroits ou rechercher des informations. Ce sont surtout les membres de la génération Z et les Millenials qui se tournent vers les médias sociaux, avec une moyenne respective de 36,73 % et de 36,80 % de personnes cherchant souvent ou très souvent des informations sur les médias sociaux.Il est intéressant de noter que les générations plus âgées se tournent également vers les médias sociaux, peut-être pas aussi souvent, mais si l'on considère qu'elles utilisent Google depuis son lancement au début des années 2000, le changement est tout à fait notable.Instagram est utilisé par plus de 500 millions de personnes chaque jour, il n'est donc pas si surprenant que 37,02 % des personnes aiment rechercher des informations sur la plateforme. Elle est conviviale, visuellement attrayante et remplie de personnes qui publient à peu près tout ce dont vous pourriez avoir besoin dans votre recherche. Les particuliers, mais aussi les entreprises, se tournent vers Instagram, qu'ils préfèrent souvent aux sites web traditionnels en raison de sa plus grande portée et de ses fonctions interactives.Juste après Instagram, les internautes choisissent souvent YouTube (34 %) et Facebook (28 %) pour leurs recherches. Étonnamment, TikTok n'est pas très populaire pour la recherche d'informations (21,58 %).Google, tout en étant une excellente source d'informations, peut parfois être truffé de contenus sponsorisés et de suggestions génériques. On peut se demander si la personne qui a écrit quelque chose sait vraiment de quoi elle parle. De plus, il y a tellement de liens qui se ressemblent. Il est difficile de distinguer ceux qui vous seront réellement utiles de ceux que l'algorithme anonyme du moteur de recherche a choisi pour vous.En revanche, sur les plateformes de médias sociaux, vous pouvez trouver du contenu créé par quelqu'un en qui vous avez confiance, qu'il s'agisse d'un ami, d'un influenceur ou d'une personne au hasard qui a marqué ses publications d'un lieu. Oui, vous avez bien lu : les gens font davantage confiance à des inconnus sur les médias sociaux qu'à l'algorithme de Google. La possibilité de s'engager avec le contenu et la communauté qui l'entoure rend la recherche d'informations sur les médias sociaux incroyablement fiable.De plus, certaines personnes pensent que les algorithmes des médias sociaux fonctionnent bien mieux que ceux de Google, en leur montrant des informations réellement pertinentes. Cela rend la recherche d'informations beaucoup plus facile et pratique. De plus, l'interface visuellement attrayante est la cerise sur le gâteau.Selon les résultats de l'enquête, huit personnes sur dix ont trouvé des informations qu'elles ne pouvaient pas trouver sur Google grâce aux médias sociaux. On pourrait donc penser que Google perd de sa pertinence. Mais, comme la vie le montre à bien des égards, rien n'est jamais tout blanc ou tout noir.Même si les médias sociaux semblent être un moyen de recherche plus efficace, les gens font toujours plus confiance à Google (31,97 %) qu'aux médias sociaux (29,46 %). Bien sûr, la différence est très faible, et beaucoup de personnes font confiance aux deux sources de la même manière (30,19 %). Toutefois, pour l'instant, Google semble conserver sa couronne de source d'information la plus fiable.Le plus intéressant ? Les mêmes personnes, lorsqu'on leur pose une question quelque peu connexe, sont majoritairement d'accord (67,78 %) pour dire que les médias sociaux leur permettent de mieux évaluer la crédibilité et la fiabilité de l'information.La guerre des recherches se poursuit. Google est toujours considéré comme une source fiable, probablement grâce à sa longévité. Toutefois, les plateformes de médias sociaux sont de plus en plus considérées comme un excellent outil de recherche d'informations, parfois même comme une meilleure source que Google lui-même.Les gens ne cesseront pas d'utiliser Google. D'autant plus que la plupart des gens (58 %) choisiraient toujours Google plutôt que les médias sociaux si on leur donnait la possibilité de choisir une seule plateforme d'information pour les six prochains mois. Cela ne change rien au fait que les médias sociaux menacent sérieusement la position de Google. C'est pourquoi Google ne reste pas indifférent aux changements visibles dans les préférences de recherche des internautes.L'une des tentatives de Google pour rester le premier choix des internautes consiste à indexer les contenus publiés sur les médias sociaux. Qu'est-ce que cela signifie ? Lorsque vous recherchez un mot clé suivi de "TikTok", Google affiche des rangées de résultats de contenu TikTok au-dessus des liens classiques vers des articles et des blogs. Google entend ainsi répondre à l'évolution de la demande de ses utilisateurs, qui s'appuient de plus en plus sur les médias sociaux pour s'informer.En outre, Google a redoublé d'efforts pour améliorer son interface utilisateur et offrir une expérience de recherche plus personnalisée. Par exemple, Google Discover affiche des articles, des vidéos et du contenu qui correspondent aux recherches antérieures et aux centres d'intérêt de l'utilisateur. Cela imite la recherche personnalisée des médias sociaux, combinant la puissance d'un moteur de recherche avec la touche personnelle des médias sociaux.À l'avenir, nous assisterons probablement à une intégration plus poussée des médias sociaux et des moteurs de recherche. Cela pourrait-il conduire à une recherche en ligne plus unifiée et plus efficace ? Seul l'avenir nous le dira.Source : ePassportPhoto Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur la question ? Google est-il toujours la meilleure source d'information ?