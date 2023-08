Justapedia : une nouvelle encyclopédie en ligne qui veut remplacer Wikipédia

Justapedia is now live to the public!! If you already know which Wikipedia articles need fixing, register an account and volunteer to fix them per our neutral and objective policies, and 5 fundamental principles. If you aren't sure which articles need fixing, check out the… pic.twitter.com/RckTZmJJId — Justapedia Foundation (@JustapediaF) August 9, 2023

l'encyclopédie en ligne Britannica : publiée pour la première fois en 1768, Britannica était autrefois l'encyclopédie la plus référencée au monde. À l'ère de l'Internet, Wikipédia a fini par éclipser l'encyclopédie, mais Britannica reste l'un des ouvrages de référence les plus respectés qui soient. L'inconvénient de Britannica est que la version complète n'est pas gratuite (bien qu'elle soit incroyablement moins chère que l'achat de la collection complète de livres) ;

Scholarpedia : Wikipédia et Scholarpedia sont toutes deux alimentées par WikiMedia, mais Scholarpedia est composée de documents d'origine plus traditionnelle. Contrairement à Wikipédia, seuls des experts invités peuvent contribuer à Scholarpedia. Avant d'être publiés, tous les nouveaux articles doivent être parrainés afin de confirmer l'identité et l'autorité de l'auteur. Le nom de l'auteur est attaché à chaque article et toute modification doit être approuvée par l'auteur avant la publication. Cela garantit que les articles sont exacts et qu'ils ne sont pas sujets au vandalisme qui se produit fréquemment sur Wikipédia.

Conservapedia : Wikipédia est considérée par certains comme étant trop libérale. Cette idée de partialité dans Wikipédia a suscité la création de Conservapedia, une encyclopédie Wiki conservatrice et chrétienne, assortie de sept commandements que les utilisateurs doivent respecter ;

Infoplease : Infoplease est une publication de Pearson Education, le plus grand distributeur mondial de littérature éducative. Ses origines remontent à plusieurs décennies, à l'occasion d'un jeu télévisé radiophonique diffusé à l'origine dans les années 1930. Le contenu est recueilli auprès de sources telles que Random House Dictionary, le U.S. Census Bureau, la Library of Congress et des agences des Nations unies telles que l'UNESCO et l'Organisation mondiale de la santé ;

Deletionpedia : Deletionpedia récupère les articles supprimés de Wikipédia. Il utilise un robot pour rechercher les pages de Wikipédia qui risquent d'être supprimées par quelqu'un, et copie l'article sur Deletionpedia, garantissant ainsi qu'une copie continue d'exister pour les chercheurs.

Justapedia est une encyclopédie en ligne ouverte et librement accessible qui est développée et maintenue par des bénévoles grâce à une collaboration ouverte sur une plateforme d'édition basée sur MediaWiki. La plateforme et les outils d'édition sont hébergés et gérés par la Fondation Justapedia à des fins éducatives. Justapedia est la marque déposée de la Fondation Justapedia (JPF). La jeune encyclopédie s'est donné pour mission de faire progresser la connaissance et de préserver l'histoire en publiant objectivement et en maintenant tous les points de vue substantiels à partir d'une position de neutralité. Selon Justapedia, Wikipédia a échoué à le faire.« Justapedia est désormais public. N'hésitez pas à créer un compte et à nous aider à corriger les articles controversés que nous avons importés de Wikipédia et qui témoignent de la partialité systémique de Wikipédia. Notre mission est de restaurer l'esprit de neutralité et d'objectivité que tant de médias traditionnels ont perdu et remplacé par des opinions biaisées. Nos politiques et lignes directrices sont faciles à suivre et à respecter, comme le démontrent les cinq principes fondamentaux de Justapedia », explique la Fondation Justapedia. Cette dernière décrit son encyclopédie comme une alternative "sérieuse" et un remplaçant potentiel de Wikipédia.Lancée il y a un peu plus de 20 ans, Wikipédia est une encyclopédie en ligne rédigée et mise à jour par une communauté de bénévoles, les Wikipédiens, dans le cadre d'une collaboration ouverte et à l'aide d'un système d'édition basé sur MediaWiki. Wikipédia a été lancée en tant qu'émanation d'un projet d'encyclopédie antérieur, Nupedia. À l'origine, Wikipédia était censée fournir du contenu à Nupedia. Mais au fur et à mesure que le site s'est établi, il a rapidement dépassé la portée du projet précédent. En janvier 2015, Wikipédia contenait plus de cinq millions d'articles en anglais et plus encore dans toutes les autres langues combinées.Wikipédia a mis en place des politiques de neutralité, de fiabilité et de notoriété, renforcées par la communauté. Cela signifie que "toutes les informations doivent être présentées avec exactitude et sans parti pris", que les sources doivent provenir d'une tierce partie et qu'un article de Wikipédia est notable et devrait être créé si le sujet a été couvert par une tierce partie dans des "sources fiables". Mais à quel point les articles de Wikipédia sont-ils fiables ou crédibles ? De nombreux défenseurs de l'encyclopédie libre affirment que les entrées de Wikipédia sont d'une qualité comparable à celles d'encyclopédies prestigieuses telles que Britannica.Cependant, il est difficile de mesurer la cohérence d'une information qui peut être modifiée à tout moment. De nombreux enseignants, chercheurs, organes de presse et autres figures de premier plan - y compris le cofondateur de l'encyclopédie, Larry Sanger - se méfient et prennent leur distance vis-à-vis de Wikipédia. Les critiques formulées à l'encontre de Wikipédia portent principalement sur le fait que son caractère ouvert la rend peu fiable et ne fait pas autorité. Les articles ne comportent pas de signature, ce qui signifie que les auteurs ne sont pas publiquement responsables de ce qu'ils écrivent. Ce qui peut donner lieu à plusieurs formes d'abus.Comme n'importe qui peut modifier n'importe quel article, les entrées de l'encyclopédie sont vulnérables à des modifications peu scrupuleuses. Certaines modifications abusives consistaient généralement à blanchir ou à supprimer les critiques formulées à l'encontre d'une personne ou d'une organisation ou, à l'inverse, à insérer dans l'entrée des commentaires négatifs sur un concurrent. Par exemple, un mystérieux contributeur chinois à Wikipédia, connu sous le pseudonyme de "Zhemao", a passé plus d'une dizaine d'années à inventer des récits fictifs sur l'histoire de la Russie, a rédigé plus de 200 articles et a contribué à des centaines d'autres.Ces entrées n'ont été remarquées que l'année dernière. Bien qu'il ait été rapidement banni de Wikipédia, le tissu de mensonges créé par Zhemao constitue en soi une œuvre étonnante. Les contributions de Zhemao vont de récits fictifs sur les rivalités slaves à des histoires sur les fonctionnaires de la dynastie Qing ; un mélange étourdissant de fiction fantastique et d'histoire digne d'une série de romans fantastiques. Selon les rapports sur le sujet, Zhemao a écrit des histoires à propos de personnages politiques entièrement inventés, de fausses mines d'argent, de dates et de statistiques sur des guerres et des batailles qui n'ont jamais eu lieu.Selon des experts, ces faits remettent sérieusement en cause la fiabilité de la célèbre encyclopédie en ligne et rappellent que l'on ne doit pas prendre pour acquis tout ce qu'on lit en ligne. Wikipédia dispose même d'une liste de fausses entrées dans neuf langues. Un faux article sur un carnivore éteint fictif appelé Mustelodon a été en ligne pendant plus d'une décennie. Wikipédia dépend de la vigilance des éditeurs pour trouver et annuler de telles modifications du contenu.Plusieurs cas d'hommes politiques modifiant les entrées les concernant ont été signalés. Par exemple, en Allemagne, le lobby de l'énergie a été accusé de modifier les entrées de Wikipédia pour faire de l'écoblanchiment. Depuis 2020, Larry Sanger, cofondateur de Wikipédia, critique l'encyclopédie pour ce qu'il perçoit comme un parti pris idéologique de gauche et libéral dans ses articles. « Personne ne devrait faire confiance à Wikipédia », a averti Sanger en 2021. Il affirme que le site est contrôlé par des gauchistes qui rejettent le contenu qui ne correspond pas à leur programme. Sanger a déclaré que Wikipédia a perdu sa neutralité en 2009.Par exemple, il a déclaré que les articles de Wikipédia sont devenus partisans, en particulier en soutenant l'administration Biden sur les questions liées à la Covid-19 et en blanchissant les informations qui montrent maintenant les démocrates en couleur positive. Sanger a déclaré que la couverture de Wikipédia sur la Covid-19 est très partiale, car elle ne fait que reproduire le point de vue du Conseil économique mondial ou du Forum économique mondial, de l'Organisation mondiale de la santé, du CDC et de divers autres porte-parole de l'establishment tels qu'Anthony Fauci. Selon lui, Wikipédia est désormais polarisée et a perdu son objectivité.Il a aussi donné l'exemple des articles de Wikipédia sur la médecine orientale, qui seraient biaisés, car ils traitent essentiellement les systèmes de médecine ancienne de charlatanisme dans un langage dédaigneux et très critique. Pour illustrer les allégations selon lesquelles Wikipédia est devenue partiale, Sanger a souligné que des médias comme Daily Mail et Fox News sont mis sur liste noire par Wikipédia. Cela signifie que si un sujet est couvert exclusivement par ces médias, cela ne peut pas être publié sur Wikipédia. Sanger estime qu'il a des gens qui peuvent rendre les articles plus neutres politiquement, mais ils ne sont pas autorisés à le faire.Plus récemment, l'Arabie saoudite a été accusée d'avoir infiltré Wikipédia en rémunérant des administrateurs pour contrôler les informations. Cependant, la société mère de Wikipédia a démenti les allégations selon lesquelles le gouvernement saoudien aurait infiltré son équipe au Moyen-Orient. Dans le cadre de cette affaire, deux administrateurs saoudiens de Wikipedia ont été condamnés à des peines de huit ans et trente-deux ans de prison pour avoir influencé l'opinion publique. Ils auraient renseigné sur Wikipédia des informations jugées critiques sur la persécution des militants politiques dans le pays.Pour rappel, Sanger a quitté Wikipédia en raison de divergences avec son cofondateur Jimmy Wales sur la manière de gérer le site Web. Sanger est depuis lors devenu un fervent critique de Wikipédia en raison de ce qu'il appelle l'orientation à gauche de l'encyclopédie en ligne. Auparavant, il avait déclaré que Wikipédia était devenue un énorme danger moral, affirmant qu'elle s'était transformée en "un organe de propagande monoculturelle de l'establishment".D'autres personnalités de l'industrie technologique, comme Elon Musk, propriétaire du réseau social X (anciennement Twitter), soutiennent également les accusations selon lesquelles Wikipédia a perdu sens de l'objectivité et appelle à une meilleure alternative. Justapedia semble avoir répondu à cet appel. Justapedia vise à corriger les tares de Wikipédia qu'elle a relevées et à fournir des informations factuelles, objectives et impartiales. Cependant, quelques jours après son lancement, Justapedia est critiquée pour plusieurs raisons. L'une des critiques est dirigée contre les informations présentées sur la page d'accueil de la jeune encyclopédie.Par exemple, sur cette page, on peut lire la citation suivante : « nous ne pouvons pas résoudre les problèmes en utilisant le même type de raisonnement que celui que nous avons utilisé lorsque nous les avons créés ». Justapedia attribue cette phrase à Albert Einstein, mais beaucoup ne sont pas de cet avis. En fait, il y a un débat de longue date sur le sujet et d'autres sources indiquent qu'Einstein n'a pas prononcé ces mots exacts, mais qu'il s'est exprimé dans ce sens. Justapedia est critiquée pour avoir désigné d'emblée Einstein comme l'auteur de cette phrase alors que la question n'est pas résolue. Ce qui ne répond pas aux principes qu'elle défend.En outre, Justapedia héberge actuellement plus de 6,5 millions d'articles dont la plus grande partie a été copiée depuis Wikipédia. Justapedia dit qu'elle a l'intention de rendre le contenu provenant de Wikipédia plus impartial, mais la plateforme n'explique pas concrètement comment elle compte y parvenir. « Justapedia constitue une bonne idée (même pour éviter la monopolisation de l'information), mais je ne vois pas comment ils prévoient d'y parvenir. Non seulement ils ont un nombre minuscule d'éditeurs par rapport à Wikipédia par défaut, mais ils ne montrent pas non plus de plans pour des garanties contre la manipulation », note un critique.Certaines personnes qualifient le projet de "perte de temps" et appellent les auteurs à unir leurs forces avec Wikipédia pour améliorer la qualité de cette dernière. « Je dirais que cela ressemble à une perte de temps et que les personnes derrière ce projet devraient plutôt investir leurs ressources pour réparer les articles de Wikipedia et éventuellement travailler avec la Fondation Wikimédia sur certaines règles et techniques pour empêcher la manipulation plutôt que de lancer leur propre projet, qui finira par échouer parce que gérer Wikipedia n'est pas aussi simple qu'il parait. Cela n'est pas non plus bon marché », selon un autre critique.Sur sa page d'accueil, Justapedia met également en avant deux versions d'un article sur le fascisme, dont l'une est issue de Wikipédia et l'autre est la version éditée par Justapedia. Mais cet argument de vente fait également l'objet de critiques, car l'article de Justapedia supprime l'étiquette selon laquelle le fascisme est une idéologie d'extrême droite, sans une explication claire. Ces détails, ainsi que d'autres, mentionnés dans les commentaires, poussent certains détracteurs à affirmer que la jeune encyclopédie ressemble davantage à un projet destiné aux conservateurs qu'une alternative "sérieuse" à Wikipédia et un remplaçant potentiel.« Le fait que leur exemple de fascisme "amélioré" affirme que le corporatisme est devenu l'un des principaux principes du fascisme en fait une farce. Peut-être que la raison pour laquelle Wikipedia semble être de gauche est liée au fait que beaucoup de points de vue de droite ne tiennent pas la route lorsqu'ils sont examinés », affirme un critique. Certains pensent que le petit nombre de rédacteurs dont dispose Justapedia ne lui permettra pas d'atteindre son but. Cela dit, d'autres trouvent cette critique injuste, affirmant que Wikipédia elle-même a commencé avec "un petit nombre de rédacteurs par rapport" à ses concurrents de l'époque.Wikipédia est de loin l'encyclopédie en ligne la plus populaire et la plus importante, mais elle n'est en aucun cas la seule. Comme le prestigieux site Britannica, il existe de nombreuses autres alternatives à Wikipédia. Elles sont de tailles relativement plus petites que Wikipédia et beaucoup d'entre elles sont jugées plus fiables. Elles sont en effet rédigées, vérifiées et éditées par des experts et des professionnels. 