Google recommande aux propriétaires de sites de ne pas supprimer d'anciens contenus.

Ceci étant dit, il est important de noter que Google ne souhaite pas que les propriétaires de sites web suppriment leur ancien contenu. Selon le géant des moteurs de recherche, ce contenu peut en fait être très utile. Après tout, les utilisateurs ne recherchent pas toujours des informations ou des événements récents sur Google. Parfois, ils ont besoin d'informations qui peuvent sembler dépassées, mais qui sont en fait étonnamment utiles pour ce qu'ils essaient d'accomplir.Bien entendu, dans certaines situations, la suppression d'un ancien contenu pourrait améliorer votre classement. Par exemple, si la page a un lien brisé ou si elle ne contient plus d'informations pertinentes, il est évident qu'elle n'obtiendra pas un classement très élevé. En la supprimant, vous aiderez Google à explorer votre site plus facilement, ce qui permettra aux pages les plus informatives d'arriver en tête du classement.La suppression de pages et de contenus obsolètes doit être considérée comme un élément de la maintenance régulière. Si ce contenu est obsolète, il peut être supprimé dans le but de rationaliser votre site. Google a simplement précisé qu'il ne s'agit en aucun cas d'une obligation et qu'il ne faut le faire que si la suppression semble justifiée, compte tenu de la volonté actuelle du moteur de recherche d'inclure autant de contenu de haute qualité que possible. S'il y a quelque chose qui peut faire baisser votre classement dans les SERP, c'est bien le contenu superficiel qui tente de jouer avec le système. Un contenu véritablement utile vous aidera toujours à remonter dans les classements de tous les moteurs de recherche.Source : GooglePensez-vous que cette recommandation de Google est-elle crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur la question ?