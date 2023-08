Ceci étant dit, il est important de noter qu'une nouvelle étude a révélé que cette approche n'est peut-être pas la meilleure. Selon une étude menée par des experts de l'université de l'État du Michigan, une bien meilleure façon de lutter contre la désinformation serait d'inculquer des compétences en matière de pensée critique sur une période de plusieurs années.L'IA continuant à progresser et à devenir de plus en plus perfectionnée, il sera impératif de trouver des moyens de tenir la désinformation à distance. La censure n'a pas l'effet escompté, car cela pourrait finir par accréditer l'idée que la vérité est étouffée. Les compétences en matière de pensée critique, en revanche, permettent à la personne concernée de tirer ses propres conclusions sur la base de ce qui semble le plus probable.L'enseignement de l'esprit critique s'est également avéré plus efficace que les contre-campagnes, qui impliquent la diffusion d'informations susceptibles de contrer la désinformation en tenant compte de tous les éléments. Avec 10 % de la population qui croit actuellement à une forme ou une autre de désinformation, les décideurs politiques ne peuvent pas perdre de temps.Il est absolument impératif que ces compétences soient enseignées dès le plus jeune âge, car cela rendra la pensée critique plus enracinée qu'elle ne l'aurait été autrement. En fin de compte, les gens pourront tirer leurs propres conclusions sans que personne ne puisse prétendre que leur voix a été étouffée. Cela pourrait également s'aligner sur la liberté d'expression prônée par des individus tels qu'Elon Musk et d'autres dans l'industrie technologique.Source : David J. Butts et Michael S. Murillo de l'Université du Michigan Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Selon vous, la Pensée critique est-elle vraiment la solution contre la désinformation ?