Meta lancera bientôt la version web de Threads dans la course aux utilisateurs contre X

La version web, très attendue, rendra Threads plus utile pour les utilisateurs importants tels que les marques, les comptes d'entreprise, les annonceurs et les journalistes. Meta n'a pas donné de date pour le lancement, mais Adam Mosseri, responsable d'Instagram, a déclaré qu'il pourrait avoir lieu bientôt.", a déclaré Mosseri dans un post sur Threads vendredi. Le lancement pourrait avoir lieu dès cette semaine, selon un rapport du Wall Street Journal.Threads, qui a été lancé sous forme d'application Android et iOS le 5 juillet et a gagné 100 millions d'utilisateurs en seulement cinq jours, a vu sa popularité diminuer, les utilisateurs revenant à la plateforme X plus familière après la ruée initiale pour essayer la nouvelle offre de Meta.Mais en un peu plus d'un mois, le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens de l'application Android est tombé à 10,3 millions, contre un pic de 49,3 millions, selon un rapport de la plateforme d'analyse Similarweb daté du 10 août.Entre-temps, la direction s'empresse de lancer de nouvelles fonctionnalités. Threads offre désormais la possibilité de définir des notifications de publication pour les comptes et de les afficher dans une sorte de flux chronologique. La recherche sera bientôt améliorée, ce qui permettra aux utilisateurs de rechercher des messages spécifiques et non plus seulement des comptes.Source : Responsable d'Instagram Adam MosseriPensez-vous que ce lancement permettra à Threads de prendre l'avantage sur X ?Quel est votre avis sur cette course aux utilisateurs ?