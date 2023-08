Yandex, le géant russe de l’Internet qui défie Google

Arkady Volozh, l'un des fondateurs de Yandex, grande figure du monde des affaires russe « est contre l’invasion à grande échelle de l'Ukraine par le Kremlin. » Il a déclaré avoir compris que son « rôle dans l'histoire de Yandex était terminé » après l'intensification de l'agression du Kremlin en février 2022, mais qu'il avait choisi de « rester silencieux » depuis lors pour se concentrer sur le « soutien aux ingénieurs russes talentueux qui ont pris la décision de quitter le pays ».« Ces personnes sont maintenant dehors et en mesure de commencer quelque chose de nouveau, en continuant à stimuler l'innovation technologique, a déclaré Volozh, ajoutant qu'elles seraient un atout considérable pour les pays dans lesquels elles atterrissent ». Cependant, « au fil du temps, il est devenu évident que la Russie n'était pas pressée de faire partie du monde global. Dans le même temps, la pression sur l'entreprise s'est accrue », a-t-il déclaré. « Mais nous n'avons pas abandonné, nous avons fait de notre mieux malgré les conditions extérieures. A-t-il toujours été possible de trouver le bon équilibre ? Aujourd'hui, avec le recul, il est clair que quelque chose aurait pu être fait différemment ».Yandex est une société technologique multinationale russe fournissant des produits et services liés à Internet, notamment un moteur de recherche Internet, lancé en 1997, des services d'information, de commerce électronique, de transport, de cartes et de navigation, des applications mobiles et de la publicité en ligne. La société holding Yandex a été constituée en 2000. En 2016, elle desservait principalement la Russie et la Communauté des États indépendants de l'ex-Union soviétique.Le moteur de recherche Yandex fonctionne essentiellement comme les autres moteurs de recherche populaires. L’internaute tape une phrase de recherche, appui sur la touche "Entrée" et une page de résultats de recherche s'affiche avec un grand nombre de liens bleus, d'URL et de descriptions. En fonction de la requête, il est possible de voir des images, des vidéos et d'autres types de résultats de recherche.En 2017, la société était la plus grande entreprise technologique de Russie et le plus grand moteur de recherche sur Internet en russe, avec une part de marché de plus de 58 %. En 2018, elle était également le deuxième moteur de recherche en Turquie, en Biélorussie, en Chine, en Ouzbékistan, au Tadjikistan, en Corée du Nord, au Kirghizistan, au Kazakhstan, en Ukraine et en Arménie, avec une part de marché de plus de 26 %, 24,7 %, 21,81 %, 18,6 %, 17,16 %, 15 %, 11,6 %, 9,4 %, 7,9 % et 7,2 %, respectivement. En 2018, il comptait plus de 30 bureaux dans le monde. Il détient la plus grande part de marché de tous les moteurs de recherche d'Europe et de la Communauté des États indépendants et est le troisième plus grand moteur de recherche au monde après Google et Bing. Son principal concurrent sur le marché russe est Google.« On m'a posé beaucoup de questions au cours de l'année écoulée, et beaucoup d'entre elles ont été soulevées cette semaine. Je voudrais clarifier ma position », a-t-il déclaré dans un communiqué transmis aux médias. « Je suis totalement opposé à l'invasion barbare de l'Ukraine par la Russie, où j'ai, comme beaucoup, des amis et des parents. Je suis horrifié par le fait que, chaque jour, des bombes tombent sur les maisons des Ukrainiens », a déclaré Volozh, qui se décrit comme un « entrepreneur technologique, informaticien, investisseur et philanthrope ».Le Royaume-Uni a levé les sanctions à l'encontre d'un autre homme d'affaires russe de premier plan, l'excentrique magnat né en Russie Oleg Tinkov, le milliardaire le plus virulent à critiquer l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine. Le ministère des affaires étrangères a déclaré que Tinkov, 55 ans, ne ferait plus l'objet de sanctions à la suite d'un appel au cours duquel il a fait valoir que le Royaume-Uni l'avait sanctionné par erreur.Alors que la plupart des oligarques russes se sont tout au plus exprimés en termes prudents contre l'invasion, Tinkov a dénoncé la « guerre folle » en Ukraine et a renoncé à sa citoyenneté russe l'année dernière en signe de protestation.L'année dernière, il a déclaré que le gouvernement russe l'avait forcé à vendre sa participation dans la fintech TCS, classé 6e dans le rapport FinTech 100 en tant que premier fournisseur indien de services informatiques, en raison de ses déclarations contre la guerre. TCS a également trouvé une place parmi les dix premières des trois sous-catégories énumérées dans le rapport FinTech 100, à savoir la banque, les marchés de capitaux et l'assurance. Le FinTech 100 est un classement annuel internationalement reconnu qui est catégorisé et évalué sur la base des revenus de fin d'exercice financier et du pourcentage des revenus attribués aux services financiers. Plus de 40 % des revenus de TCS ont été attribués aux services financiers au cours de l'exercice 2007-2008.La Russie dispose d’une machine de cyberguerre très avancée, selon des documents secrets divulgués aux États-Unis. Ils révèlent que les Russes créent des centaines de milliers de comptes bidons sur les réseaux sociaux pour diffuser la propagande et la désinformation de Moscou, notamment sur la guerre en Ukraine et les vaccins. Les entreprises de réseaux sociaux ne réussissent qu’à en repérer un pour cent. Ces données datent de l’année dernière et les experts estiment que la Russie a encore amélioré ses techniques depuis. Cela signifie que le taux de détection est peut-être encore plus faible aujourd’hui.Les réseaux sociaux sont devenus une source d’information principale pour beaucoup de gens dans le monde. Mais certains pays, comme la Russie dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine, sont soupçonnés d’utiliser ces plateformes pour répandre de la désinformation et de la propagande. Les réseaux sociaux sont remplis de fausses informations et de propagande sur le conflit entre la Russie et l’Ukraine et sont un véritable terrain de guerre informationnelle. Les rapports indiquent que les deux pays utilisent les réseaux sociaux pour se nuire mutuellement et influencer l’opinion mondiale.Arkady Volozh, le cofondateur de Yandex, a exprimé son point de vue sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les conséquences pour son entreprise. Le « Bill Gates » de la Russie a exprimé son opposition à la politique du Kremlin et son soutien aux ingénieurs russes qui ont quitté le pays. L'expérience de Yandex montre que l'agression russe a non seulement des répercussions géopolitiques et humanitaires, mais aussi économiques et technologiques. Il soulève la question du rôle et de la responsabilité des entreprises Internet face aux conflits armés et aux violations des droits de l'homme. Il invite à réfléchir sur les valeurs et les principes qui guident les acteurs du monde numérique.