Trudeau reproche à Meta d'avoir bloqué les informations locales lors des évacuations pour cause d'incendie de forêt

", a déclaré Trudeau à la presse lundi, lors d'une retraite ministérielle de trois jours à l'Île-du-Prince-Édouard. "", a-t-il ajouté. "En juin, Meta a annoncé qu'elle retirerait les actualités de Facebook et d'Instagram au Canada après l'adoption par le Parlement de la loi sur l'information en ligne. Ce projet de loi oblige les géants de la technologie à payer les organes de presse locaux lorsque leur contenu est publié sur leurs plateformes. Google a annoncé une semaine plus tard qu'il prévoyait de retirer ses liens vers les organes de presse des résultats de recherche au Canada.", a déclaré Lisa Laventure, responsable des communications de Meta Canada, dans un communiqué lundi, alors qu'elle dirigeait les Canadiens vers les sites web du gouvernement. "", a ajouté Laventure.Meta a également annoncé l'activation d'une fonction appelée Safety Check sur ses plateformes pour aider les utilisateurs à informer leurs amis et leur famille qu'ils sont en sécurité. Malgré la réponse de Meta à la loi canadienne sur l'information en ligne, Trudeau a refusé de faire marche arrière lorsqu'il a été interrogé par les journalistes lundi.", a déclaré Trudeau "", a-t-il ajouté. "Quel est votre avis sur cette affaire ?