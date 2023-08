Un « clone » de l'ex-Twitter ?

Une version web qui manque de fonctionnalités

La plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter a fait face à plusieurs séries de mécontentements des utilisateurs suite à des sorties ou des décisions de son propriétaire Elon Musk. Furieux, certains ont menacé de partir après que Musk a imposé une limite au nombre de publications que les titulaires de compte peuvent lire par jour. La limite s'applique également aux utilisateurs qui ont payé pour obtenir le statut vérifié, bien qu'ils pourront lire deux fois plus de tweets par jour que ceux qui n'ont pas payé.Pour justifier ces restrictions « temporaires », Elon Musk a évoqué des problèmes liés au nombre d’entreprises et de sites web qui utilisent les données de Twitter. Musk a affirmé qu’il voulait protéger la qualité du contenu et lutter contre la désinformation et les abus sur Twitter. Il a également promis de lever les restrictions dès que possible et d’offrir plus d’options aux utilisateurs pour personnaliser leur expérience.Cette opportunité n'a pas échappé au patron de Facebook. Mark Zuckerberg a déclaré qu’il voulait offrir une alternative plus ouverte et plus inclusive aux utilisateurs qui veulent s’exprimer librement et rejoindre des communautés qui partagent leurs intérêts. Il a également affirmé qu'il proposerait une alternative qui respecterait la vie privée et la sécurité des utilisateurs et qu’il n’utiliserait pas leurs données à des fins publicitaires.Depuis le rachat controversé de Twitter par Elon Musk en octobre 2022, la plateforme a connu un exode. Des rivaux comme Mastodon, Hive Social et d'autres ont réussi à attirer certains utilisateurs de Twitter sur leurs plateformes, en particulier après que Musk a ordonné des changements impopulaires, tels que la purge des pastilles bleues non payantes et la dévaluation de la modération du contenu. Cette semaine, après que Twitter ait fixé des limites de visualisation des tweets, Bluesky, un réseau social décentralisé de type Twitter construit par d'anciens employés de Twitter après les licenciements massifs de Musk, a été submergé malgré les inscriptions par code d'invitation uniquement et a dû suspendre les inscriptions.Pourtant, aucune application concurrente n'a encore émergé comme un concurrent redoutable pour éliminer Twitter de la première place de sa catégorie. Mais l'empire des médias sociaux de Mark Zuckerberg, avec ses milliards d'utilisateurs existants, pose un défi direct bien plus important. Threads fait ses débuts à un moment où Twitter a considérablement réduit son personnel, est en proie à des pannes et accablé de factures. Et contrairement aux petits parvenus, Meta a le savoir-faire, les poches profondes, l'infrastructure cloud massive et la main-d'œuvre pour rendre l'expérience Threads fluide dès le premier jour.C'est dans ce contexte que Threads a été présenté au public, avec une interface similaire à celle de X et des fonctionnalités proches. La principale différence entre Threads et X réside dans l’intégration avec Instagram, la plateforme de partage de photos et de vidéos appartenant également à Meta Platforms. En effet, les utilisateurs de Thread ont besoin d'un compte Instagram pour se connecter. Une fois inscrits, ils peuvent choisir de suivre les mêmes comptes qu'ils suivent sur Instagram, s'ils ont également rejoint la nouvelle application.L'application ressemble visuellement à X, bien qu'une partie du libellé ait été modifiée, avec des retweets appelés « reposts » et des tweets appelés « threads ». Meta n'a pas été opposé à la copie de produits concurrents dans le passé, y compris le lancement en 2020 de la fonctionnalité Reels d'Instagram, connue pour sa similitude avec les vidéos abrégées de TikTok.Les publications sur Threads peuvent contenir 500 caractères, contre 280 pour la plupart des utilisateurs de X, et des vidéos d'une durée maximale de cinq minutes peuvent être publiées tandis qu'une publication peut être partagée sous forme de lien sur d'autres plates-formes. Les utilisateurs peuvent se désabonner, bloquer, restreindre ou signaler les autres. Les utilisateurs peuvent également filtrer les réponses contenant certains mots.Certains utilisateurs se sont plaints de défauts de conception qui rendent l’application difficile à utiliser ou peu attrayante. Par exemple, certains ont signalé que l’application se fermait de manière inattendue, que les notifications ne fonctionnaient pas correctement ou que l’interface était trop chargée. D’autres ont souligné que l’application ressemblait trop à X ou à d’autres applications de messagerie existantes.En outre, Threads soulève des préoccupations en matière de confidentialité et de sécurité. Comme l’application est liée à Instagram, elle partage les mêmes pratiques de collecte et d’utilisation des données personnelles des utilisateurs, qui peuvent inclure des informations sensibles telles que la santé, la localisation, les contacts ou les habitudes de navigation. Certains utilisateurs se demandent également comment Threads va respecter les lois sur la protection des données dans différents pays ou régions, comme le RGPD en Europe ou le CCPA en Californie.Threads a connu un succès fulgurant lors de son lancement, profitant du mécontentement des utilisateurs de X face aux décisions controversées de son PDG Elon Musk. Le réseau social a atteint plus de 100 millions d’utilisateurs en cinq jours , dépassant largement le record établi par ChatGPT l’année précédente. Cependant, selon certaines analyses, Threads aurait perdu une partie de son audience depuis, faute de proposer des fonctionnalités suffisamment innovantes ou attractives.En effet, les utilisateurs ne peuvent publier que des textes courts, sans images, vidéos ou liens. Ils ne peuvent pas non plus rechercher ou suivre d’autres utilisateurs ni traduire les publications dans d’autres langues. Face à ces lacunes, Meta a rapidement ajouté de nouvelles fonctionnalités à l’application, comme des flux séparés pour les personnes suivies et les suggestions personnalisées, ainsi qu’une meilleure prise en charge des langues. La société espère ainsi fidéliser les utilisateurs et les inciter à revenir sur l’application.Lors d’une réunion interne avec ses employés, selon une source de Reuters, Mark Zuckerberg aurait reconnu que la rétention des utilisateurs n’était pas parfaite, mais qu’elle était meilleure que prévu. Il a qualifié la baisse du nombre d’utilisateurs de « normale » et a dit s’attendre à une amélioration avec le temps : « Évidemment, si vous avez plus de 100 millions de personnes qui s’inscrivent, idéalement ce serait génial si toutes ou même la moitié d’entre elles restaient. Nous n’en sommes pas encore là », a-t-il déclaré.Des données tierces suggèrent que Threads a peut-être perdu plus de la moitié de ses utilisateurs actifs. Les utilisateurs actifs quotidiens de Threads sur Android sont passés de 49 millions le 7 juillet à 23,6 millions le 14 juillet, puis à 12,6 millions le 23 juillet, a rapporté la société d'analyse Web SimilarWeb.« Nous n'avons pas encore de chiffres quotidiens pour iOS, mais nous soupçonnons que le modèle d'expansion et de récession est similaire », a écrit SimilarWeb. "Threads a décollé comme une fusée, avec son lien étroit avec Instagram comme booster. Cependant, les développeurs de Threads devront remplir les fonctionnalités manquantes et en ajouter de nouvelles et uniques s'ils veulent faire de la vérification de l'application une habitude quotidienne pour utilisateurs."La version web de Threads n’est pas encore complète, et ne permet pas de faire tout ce que l’on peut faire sur l’application mobile. Par exemple, il n’est pas possible d’éditer son profil, d’envoyer un thread en message privé sur X, ou encore de citer un thread (équivalent du retweet avec commentaire). L’équipe de Threads promet toutefois d’améliorer rapidement l’expérience web, et d’ajouter de nouvelles fonctionnalités dans les prochaines semaines.Threads a encore du chemin à faire pour s’imposer comme une alternative crédible à X. Le réseau social devra trouver son identité propre et sa valeur ajoutée, sans se contenter de copier son rival. Le web est un terrain de jeu vaste et exigeant, où seuls les plus audacieux et les plus créatifs peuvent réussir. Threads relèvera-t-il le défi ? L’avenir nous le dira.Source : Threads Que pensez-vous de l’arrivée de la version web de Threads ? Est-ce que cela vous donne envie de l’utiliser davantage ou de le découvrir ?Quelles sont les fonctionnalités que vous appréciez le plus sur Threads ? Quelles sont celles qui vous manquent ou qui vous déplaisent ?Selon vous, Threads peut-il rivaliser avec X sur le long terme ? Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque réseau social ?Comment utilisez-vous Threads par rapport à Instagram ? Est-ce que vous partagez les mêmes contenus ou les mêmes contacts sur les deux plateformes ?