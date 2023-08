Une enquête menée par Morning Consult a révélé l'existence d'un fossé considérable entre les attentes des consommateurs et ce que font réellement les entreprises technologiques. Un écart de 21 points a été constaté entre le pourcentage de clients qui souhaitent que les entreprises paient leur juste part d'impôts et ceux qui respectent cette exigence, soit l'écart le plus important de tous. 72 % souhaitent que les entreprises en fassent plus pour protéger les données sensibles, mais seulement 57 % d'entre eux estiment que ces entreprises répondent à leurs besoins.Tout ceci étant dit et maintenant écarté, il est important de noter que les entreprises donnent la priorité aux intérêts des actionnaires bien plus que les clients ne le souhaitent. L'écart le plus important est peut-être celui que l'on observe dans la manière dont les consommateurs veulent ajouter des réglementations accrues en matière d'IA, car c'est le genre de chose qui pourrait potentiellement finir par la freiner quelque peu.En avril dernier, 42 % des républicains ont déclaré qu'ils souhaitaient une réglementation accrue de l'IA. En juin, ce chiffre est monté en flèche pour atteindre 52 %, ce qui indique que davantage de républicains sont favorables à une réglementation de l'IA que ce n'aurait été le cas autrement. Il ne s'agit pas non plus d'une question partisane, puisque 55 % des démocrates souhaitent également que l'IA soit davantage réglementée qu'elle ne l'est actuellement, alors qu'ils étaient 52 % à le souhaiter en avril.Toutefois, il convient de mentionner que les consommateurs n'ont pas totalement ignoré la technologie. Plus de la moitié des personnes interrogées ont déclaré que les meilleurs jours de la technologie sont à venir, tandis que 18 % seulement ont indiqué que l'âge d'or de la technologie est derrière eux. Quoi qu'il en soit, l'écart se creuse entre les attentes des consommateurs et les performances des entreprises, et il faut faire quelque chose pour le réduire.Tout ceci étant dit et maintenant écarté, il est important de noter que les entreprises donnent la priorité aux intérêts des actionnaires bien plus que les clients ne le souhaitent. L'écart le plus important est peut-être celui que l'on observe dans la manière dont les consommateurs veulent ajouter des réglementations accrues en matière d'IA, car c'est le genre de chose qui pourrait potentiellement finir par la freiner quelque peu.En avril dernier, 42 % des républicains ont déclaré qu'ils souhaitaient une réglementation accrue de l'IA. En juin, ce chiffre est monté en flèche pour atteindre 52 %, ce qui indique que davantage de républicains sont favorables à une réglementation de l'IA que ce n'aurait été le cas autrement. Il ne s'agit pas non plus d'une question partisane, puisque 55 % des démocrates souhaitent également que l'IA soit davantage réglementée qu'elle ne l'est actuellement, alors qu'ils étaient 52 % à le souhaiter en avril.Toutefois, il convient de mentionner que les consommateurs n'ont pas totalement ignoré la technologie. Plus de la moitié des personnes interrogées ont déclaré que les meilleurs jours de la technologie sont à venir, tandis que 18 % seulement ont indiqué que l'âge d'or de la technologie est derrière eux. Quoi qu'il en soit, l'écart se creuse entre les attentes des consommateurs et les performances des entreprises, et il faut faire quelque chose pour le réduire.Source : Morning Consult Que pensez-vous des résultats de cette enquête de Morning Consult? Sont-ils selon vous pertinents ?