Le ralentissement de la croissance économique ne semble pas affecter la demande en centre de données en Europe. Elle a considérablement augmenté au cours du deuxième trimestre 2023 pour atteindre 114 MW. C'est plus du double des 51 MW enregistrés au premier trimestre et c'est le deuxième trimestre le plus important jamais enregistré en Europe. « Le premier semestre 2023 a connu les deux trimestres les plus actifs jamais enregistrés dans le secteur des centres de données sur les marchés européens. Le total semestriel représente un bond stupéfiant de 65 % par rapport à la même période de l'année dernière », indique le rapport de JLL.Cette demande concerne les principaux marchés européens, notamment Francfort, Londres, Amsterdam, Paris et Dublin (FLAP-D). Selon JLL, Londres reste le marché le plus important avec un total de 902 MW, ce qui représente une part de 35 % de la capacité totale de niveau 1. Toutefois, le volume des nouvelles capacités ajoutées depuis le début de l'année a chuté, avec seulement 7 MW. En revanche, Francfort a enregistré 44 MW supplémentaires au cours du deuxième trimestre, ce qui porte le total de la ville à 80 MW depuis le début de l'année, contre seulement 26 MW à la même période l'année dernière. Francfort a connu la plus grande demande.La capacité à Amsterdam serait de 458 MW, avec 10 MW ajoutés au deuxième trimestre, mais il n'y a pas eu de nouvelle offre significative sur ce marché depuis qu'un moratoire sur le développement de nouveaux centres de données a pris fin en 2020. Paris a vu 24 MW de nouvelles capacités ajoutées jusqu'à présent en 2023, tandis que Dublin a gagné 12 MW supplémentaires, augmentant la taille globale du marché de 6 % à 199 MW. Selon le JLL, une partie au moins de cette vague de nouveaux investissements peut être attribuée à une demande latente. Au cours des deux dernières années, des niveaux importants de prélocation ont été observés.JLL indique que les clients cherchaient à s'assurer un nouvel espace de centre de données alors qu'il était encore en cours de développement, tandis que les problèmes de chaîne d'approvisionnement observés dans l'ensemble de l'industrie ont conduit à des dates d'achèvement repoussées. La société d'immobilier commerciale affirme toutefois que l'activité de prélocation s'est également intensifiée, avec 141 MW engagés au cours du deuxième trimestre, contre 64 MW au cours du premier trimestre 2023. L'offre continue cependant de dépasser la demande, avec un total de 73 MW de nouveaux espaces mis en service au cours du deuxième trimestre 2023.Le rapport note également que l'émergence de l'IA générative a eu un impact sur la demande en centre de données, un effet également commenté précédemment par l'organisme de recherche Omdia. JLL affirme que les besoins élevés en puissance de calcul nécessaire à l'entraînement des grands modèles de langage entraînent un changement fondamental dans la conception même des centres de données. « La course à l'IA continue de stimuler davantage la croissance des centres de données et ouvre un nouveau chapitre passionnant pour l'industrie », note Tom Glover, responsable des transactions de centres de données pour la région EMEA chez JLL.« Le deuxième trimestre 2023 a été une nouvelle période record pour la demande de centre de données à travers l'Europe, l'activité ne montrant aucun signe signe de ralentissement », a-t-il déclaré. Daniel Thorpe, responsable de la recherche sur les centres de données pour la région EMEA chez JLL, a ajouté : « l'ère de l'IA est arrivée et il n'y a pas de retour en arrière possible. Nous voyons que les centres de données se préparent à mieux répondre aux exigences accrues en matière de puissance et de performance. Le second semestre 2023 verra un élan continu alors que de nouvelles offres de centres de données arrivent sur le marché ».Les GPU destinées au calcul haute performance (HPC) ont été ajoutées à l'infrastructure de calcul afin de répondre aux besoins de formation des modèles d'IA, ce qui rend nécessaire le refroidissement par liquide plutôt que par air. Glover observe que l'infrastructure pour l'entraînement des modèles de langage est moins dépendante de la latence, de sorte que la proximité de l'utilisateur final peut s'avérer moins importante. Glover a déclaré : « cela peut conduire au fait que certains centres de données soient situés à des endroits stratégiques où l'accès à l'énergie renouvelable, aux terrains disponibles et à l'eau pour le refroidissement n'est pas un problème ».« Toutefois, cela semble impliquer qu'un tel centre de données soit construit dès le départ pour être largement dédié à l'exécution de charges de travail d'entraînement à l'IA », a-t-il ajouté. Glover a déclaré que les fonds de capital-risque sont prêts à investir en fonction du potentiel de croissance de l'IA. Il a cité Blackstone comme réservant des propriétés construites pour gérer les besoins croissants en données liés à l'essor de l'IA, tandis que DigitalBridge a annoncé un fonds de 1,2 milliard de dollars axé sur l'investissement dans l'IA. JLL prévoit d'achever d'autres développements significatifs dans le pipeline FLAP-D au cours du second semestre.Enfin, en dehors de la zone FLAP-D, Madrid a ajouté 7 MW de nouvelles offres, augmentant la taille du marché à un total de 97 MW. Berlin n'a pas ajouté de nouvelles offres, restant à 92MW. Le rapport de JLL contraste cependant avec un rapport distinct publié plus tôt cette année qui faisait état des nombreuses difficultés de l'industrie européenne des centres de données. Ce rapport indiquait que l'industrie européenne des centres de données était confrontée à des difficultés pour répondre à la demande croissante de capacité, en raison de problèmes tels que la pénurie de matériaux et d'équipements lourds pour construire des sites.Source : rapport de JLL (PDF) Quel est votre avis sur le sujet ?