Ceci étant dit, il est important de noter que les gestionnaires de médias sociaux ont la réputation d'être surchargés de travail. Une telle tendance est dangereuse car elle risque de les éloigner de leur travail, et il est certain qu'environ 42 % des professionnels du marketing prévoient de quitter complètement le secteur du marketing des médias sociaux au cours des deux prochaines années environ.Ces chiffres proviennent d'un rapport de Sprout Social, qui révèle également que 63 % des responsables des médias sociaux ont le sentiment d'être extrêmement épuisés à l'heure actuelle. Une charge de travail élevée associée à un maigre salaire constitue la tempête parfaite pour un exode du secteur, et nous voyons déjà des responsables de médias sociaux quitter des fonctions prestigieuses en raison de l'absence de conditions de travail adéquates.L'un des exemples les plus marquants est celui de la NBA. L'ancien responsable des médias sociaux s'est rendu sur la page Facebook de la NBA et a fait remarquer que les conditions de travail étaient terribles, mentionnant qu'ils devaient généralement travailler 14 heures par jour. En outre, la période d'attente de 90 jours pour obtenir le bon type d'assurance maladie a également été évoquée, et le post a développé davantage les effets négatifs sur la santé mentale que leur travail engendrait.Autre exemple, Entertainment Weekly a reçu un tweet viral, que l'on pourrait désormais appeler un post X en raison de l'étrange changement de marque d'Elon Musk. Lorsque le tweet a reçu une réponse d'un troll de l'internet, la responsable des médias sociaux a rompu le caractère et a déclaré qu'elle n'était qu'une jeune femme de 31 ans qui essayait de rembourser ses prêts étudiants et ses factures.Ironiquement, cela a créé une nouvelle tempête de viralité pour le tweet, mais il convient tout de même de mentionner qu'elle n'est qu'une des nombreuses responsables de médias sociaux qui ont été coupées dans leur élan. Le principal problème réside dans le fait que la gestion des médias sociaux est un travail de tous les instants, ce qui signifie qu'ils doivent travailler pendant des heures déraisonnablement longues. Le fait d'être en retard pour répondre à une requête sur les médias sociaux ou de commettre un faux pas peut être désastreux pour la marque, ce qui explique pourquoi tant de spécialistes du marketing des médias sociaux cherchent des pâturages plus verts.La seule façon de remédier à cette situation est de créer de meilleures conditions de travail. Personne ne devrait travailler quatorze heures par jour, surtout pour un salaire aussi bas. Des efforts supplémentaires doivent être consentis pour vérifier régulièrement le moral des membres de l'équipe, faute de quoi il n'y aura plus de gestionnaires de médias sociaux pour ramasser les morceaux laissés par les innombrables autres qui partiront en masse. Il sera intéressant de voir comment les choses évoluent à partir de maintenant.Source : Sprout Social Pensez-vous que cette enquête est crédible ou pertinente ?Selon vous, quelles sont les solutions pour éviter le burn-out de ces responsables des médias sociaux ?