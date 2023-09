L'accord SPAC de Truth Social en chiffres

Brève chronologie de la fusion de DWAC et Truth Social

Encore une chose : Trump est de retour sur Twitter (désormais X)

Le sort éventuel de Truth Social a été annoncé en octobre 2021, lorsque Trump Media & Technology Group (TMTG) - la société mère de la plateforme - a annoncé son intention de fusionner avec Digital World Acquisition Corporation (DWAC), une société basée à Miami. L'objectif de cette fusion était de permettre à TMTG d'entrer en bourse par le biais d'une opération SPAC (special purpose acquisition company). Les deux sociétés disposaient d'un délai de 12 à 18 mois pour réaliser leur fusion.La date limite pour la clôture de la fusion, qui a été prolongée au moins cinq fois, est maintenant prévue pour le 8 septembre 2023. Une assemblée des actionnaires a été prévue le mardi 5 septembre, dans l'espoir de recueillir suffisamment de votes pour repousser la date limite d'une année supplémentaire.En règle générale, les votes de prolongation de délai de ce type sont facilement approuvés, car les actions de la SPAC sont achetées par de grands investisseurs professionnels ou institutionnels. Or, l'actionnariat de DWAC est constitué en grande partie de petits investisseurs particuliers, dont beaucoup ont probablement acheté des actions par fidélité à Trump ou à sa marque. Jay Ritter, professeur de finance à l'université de Floride, a déclaré au Washington Post que cette catégorie d'investisseurs ne ferait probablement pas attention à la date limite de liquidation.Si le vote échoue, DWAC sera tenue par la loi de liquider et de restituer 300 millions de dollars à ses actionnaires, ce qui laissera la société de M. Trump dans l'embarras.", indique Eric Swider, PDG de DWAC, dans un document réglementaire daté du 16 août.L'évaluation initiale de l'entreprise TMTG, selon un dépôt réglementaire, avec un potentiel de dépassement...... en fonction de la performance de ses actionsLiquidités de DWAC au moment de l'annonce de la fusionL'injection de fonds que TMTG recevra de DWAC, si la fusion se réaliseLe volume de capital que les investisseurs autrefois intéressés ont déjà retiréLe nombre de followers de Trump sur Truth Social, contre près de 87 millions sur Twitter (qui est devenu X sur le papier en avril, et a fait l'objet d'une refonte de sa marque fin juillet).Trump est expulsé de Twitter à la suite de l'insurrection du Capitole. Il fonde Truth Social comme alternative.Les actions de DWAC montent en flèche de 400 % grâce aux discussions sur des forums en ligne tels que WallStreetBets de Reddit et le salon de discussion Stocktwits, ce qui en fait une sorte de mème boursier. Vers la fin du mois, un article du New York Times rapporte que DWAC n'a pas divulgué à la Securities and Exchanges Commission (SEC) les pourparlers avec TMTG entre mai et octobre 2021.La sénatrice Elizabeth Warren demande à la SEC d'enquêter pour savoir si DWAC a "".Les actions de DWAC font un bond de près de 30 % dans les échanges avant la mise sur le marché, alors que Truth Social fait ses débuts sur l'App Store d'Apple.TMTG est cité à comparaître dans le cadre d'une enquête criminelle sur sa tentative d'introduction en bourse par l'intermédiaire de DWAC.Google interdit l'application Truth Social en raison de politiques de modération "". Les appels à Apple pour qu'il retire l'application de son magasin se multiplient, mais Apple continue de l'autoriser. Séparément, DWAC déclare dans un document que le conseil d'administration estimait ne pas avoir suffisamment de temps pour réaliser la fusion et demandait aux actionnaires d'approuver jusqu'à quatre prolongations de trois mois.Après avoir puisé des millions de dollars dans les fonds de son sponsor, ARC Global Investments II, DWAC est en mesure de repousser son échéance d'une année entière.DWAC reporte une réunion d'actionnaires au 3 novembre après avoir échoué à obtenir un soutien suffisant pour une prolongation de 12 mois. Truth Social fait son retour sur le Google Play Store.Patrick Orlando, le président-directeur général de DWAC, qui a utilisé son pouvoir pour ajourner et retarder les réunions de fusion à plusieurs reprises, est démis de ses fonctions.Un ancien membre du conseil d'administration de DWAC est arrêté pour délit d'initié.DWAC accepte de payer un règlement de 18 millions de dollars pour résoudre les accusations selon lesquelles elle aurait trompé les investisseurs et donné de fausses informations à la SEC.DWAC déclare qu'elle n'est pas prête à déposer deux rapports financiers trimestriels obligatoires couvrant le premier semestre de cette année, arguant qu'elle n'a pas pu les compléter à temps sans "". Par ailleurs, elle affirme que le Nasdaq l'a avertie qu'elle devait déposer les rapports avant novembre, sous peine d'être radiée de la cote.Un mois après le rachat de Twitter par Elon Musk en octobre 2022 dernier, Donald Trump a récupéré son compte @realDonaldTrump. Mais il ne l'a pas utilisé, jusqu'au 25 août 2023, date à laquelle il a posté une photo d'identité qui a rapporté beaucoup d'argent. Il s'agissait avant tout d'une stratégie électorale : après tout, l'audience massive de M. Trump sur Twitter sera déterminante dans sa course électorale de 2024.Trois jours plus tard, cependant, M. Trump s'est rendu sur Truth Social pour dire qu'il ne déserterait pas son site. "", a-t-il écrit dans son style caractéristique, tout en majuscules.