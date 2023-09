Google n'a pas donné d'explication claire sur les raisons de la suppression de cette fonctionnalité utile, hormis la déclaration suivante d'un porte-parole : "On ne sait pas très bien pourquoi Google pense qu'il doit offrir des fonctionnalités complètes dans une option "" dont les utilisateurs savent qu'elle n'offre pas beaucoup de fonctionnalités au-delà de la lecture et de l'envoi de courriels. La raison pourrait être liée à la sécurité, la page d'assistance de Gmail précisant que "".Quel que soit l'élément déclencheur de cette décision, les utilisateurs de la vue HTML de base n'ont d'autre choix que de se préparer à perdre cette option, ou de commencer à chercher un autre fournisseur de messagerie.Google a récemment testé les réactions en emoji dans Gmail pour les moments où vous n'avez pas le temps de répondre. En attendant, les paramètres sensibles de Gmail seront protégés par un défi à plusieurs facteurs, et si vous utilisez les applications Gmail iOS ou Android, Google Translate est désormais disponible pour vous aider à lire les courriels rédigés dans d'autres langues.Source : Google Quel est votre avis sur ce changement ?