Quand une extension se fait financer par des pourboires

Quelques conseils des développeurs

Faites une étude de marché avant de vous lancer. Vérifiez s’il existe déjà des extensions similaires à la vôtre, et analysez leur popularité, leur fonctionnement, leurs forces et leurs faiblesses. Identifiez votre public cible, et demandez-lui ce qu’il attend d’une extension comme la vôtre. Testez votre idée auprès de potentiels utilisateurs, et recueillez leurs feedbacks.

Vérifiez s’il existe déjà des extensions similaires à la vôtre, et analysez leur popularité, leur fonctionnement, leurs forces et leurs faiblesses. Identifiez votre public cible, et demandez-lui ce qu’il attend d’une extension comme la vôtre. Testez votre idée auprès de potentiels utilisateurs, et recueillez leurs feedbacks. Définissez clairement votre proposition de valeur. Quel est le problème que vous résolvez, ou le besoin que vous comblez, avec votre extension ? Quelle est la valeur ajoutée de votre extension par rapport aux autres solutions existantes ? Quels sont les bénéfices que votre extension apporte aux utilisateurs ? Comment votre extension se distingue-t-elle des autres ?

Quel est le problème que vous résolvez, ou le besoin que vous comblez, avec votre extension ? Quelle est la valeur ajoutée de votre extension par rapport aux autres solutions existantes ? Quels sont les bénéfices que votre extension apporte aux utilisateurs ? Comment votre extension se distingue-t-elle des autres ? Développez un produit minimum viable (MVP). Ne passez pas des mois à perfectionner votre extension, mais créez une version simple et fonctionnelle, qui contient les fonctionnalités essentielles de votre extension. Publiez votre MVP sur le Chrome Web Store, et observez comment les utilisateurs réagissent. Mesurez les indicateurs clés de performance, comme le nombre d’installations, le taux de rétention, le taux d’engagement, etc. Collectez les avis et les suggestions des utilisateurs, et utilisez-les pour améliorer votre extension.

Ne passez pas des mois à perfectionner votre extension, mais créez une version simple et fonctionnelle, qui contient les fonctionnalités essentielles de votre extension. Publiez votre MVP sur le Chrome Web Store, et observez comment les utilisateurs réagissent. Mesurez les indicateurs clés de performance, comme le nombre d’installations, le taux de rétention, le taux d’engagement, etc. Collectez les avis et les suggestions des utilisateurs, et utilisez-les pour améliorer votre extension. Expérimentez et itérez. Ne vous contentez pas de créer une extension et de la laisser telle quelle, mais essayez constamment de l’améliorer et de l’adapter aux besoins et aux attentes des utilisateurs. Testez différentes hypothèses, et mesurez leurs impacts. Ajoutez, modifiez ou supprimez des fonctionnalités, en fonction des feedbacks des utilisateurs. Faites des mises à jour régulières, et communiquez avec vos utilisateurs sur les changements apportés.

Ne vous contentez pas de créer une extension et de la laisser telle quelle, mais essayez constamment de l’améliorer et de l’adapter aux besoins et aux attentes des utilisateurs. Testez différentes hypothèses, et mesurez leurs impacts. Ajoutez, modifiez ou supprimez des fonctionnalités, en fonction des feedbacks des utilisateurs. Faites des mises à jour régulières, et communiquez avec vos utilisateurs sur les changements apportés. Trouvez un modèle économique viable. Si vous voulez gagner de l’argent avec votre extension, vous devez trouver un moyen de monétiser votre extension, tout en offrant une bonne expérience utilisateur. Il existe plusieurs options, comme les dons, les publicités, les abonnements, les achats intégrés, les partenariats, etc. Choisissez celle qui correspond le mieux à votre extension, et qui est acceptable pour vos utilisateurs. Testez différents prix, et évaluez la volonté de payer de vos utilisateurs.

Conclusion

Les extensions Chrome sont des applications web qui s’exécutent dans le navigateur Chrome et qui offrent des fonctionnalités supplémentaires ou personnalisées aux utilisateurs. Il existe des milliers d’extensions Chrome disponibles sur le Chrome Web Store, allant des bloqueurs de publicités aux traducteurs automatiques, en passant par les jeux et les outils de productivité.Créer une extension Chrome peut sembler être une opportunité intéressante pour les développeurs web qui veulent créer leur propre produit, atteindre un large public et gagner de l’argent. Cependant, la réalité peut être très différente de ce que l’on imagine. C'est ce que rappelle l'histoire de Steve JonesMon parcours a commencé il y a un peu plus de deux ans lorsque j'ai lancé la première version de Zecento. Zecento est une extension Chrome qui aide les utilisateurs à prendre de meilleures décisions d'achat et à économiser de l'argent sur Amazon. Pour l’instant, cela ne fonctionne qu’en Italie, mais je prévois de le lancer bientôt aux États-Unis et au Canada.Fondamentalement, il indique aux utilisateurs si c'est le bon moment pour acheter ou non en analysant les données historiques du produit/vendeur, puis envoie une notification sur WhatsApp lorsque le prix baisse (ou qu'un autre commerçant peut proposer le même produit à un meilleur prix).Le produit est entièrement gratuit, mais pour le monétiser, j'ai introduit des forfaits payants où vous pouvez suivre tous les produits de votre liste de souhaits Amazon en un seul clic, vos produits sont suivis plus rapidement et vous recevez des notifications sur WhatsApp en plus des e-mails.Le problème est que seule une infime fraction des utilisateurs paie, et ce n’est pas suffisant pour couvrir tous les coûts. Voilà donc où en était la situation jusqu’à la semaine dernière.J'ai parlé avec des amis développeurs qui ont lancé d'autres extensions Chrome, et ils sont tous à peu près dans la même situation : ils ont un produit qui est utilisé mais aucun moyen d'en tirer profit.Ainsi, au cours du week-end, j'ai développé une bibliothèque qui permet de donner des pourboires natifs aux développeurs d'extensions Chrome via une API (un peu comme BuyMeACofee amélioré pour les développeurs)L’objectif est de réduire les frictions (en incitant les utilisateurs à sauvegarder les détails de leur carte bancaire lorsqu’ils effectuent un achat sur les principales plateformes de commerce électronique) et de demander des conseils au moment où les utilisateurs vous sont le plus reconnaissants : lorsqu’ils viennent de bénéficier de l’utilisation de votre produit.Au cours de ces trois jours, j'ai pu récolter un peu plus de 200 dollars grâce aux astuces, et je pense que cela pourrait être sympa de l'ouvrir également pour d'autres extensions Chrome.Mais avant de faire tout ce travail, j’aimerais avoir vos commentaires. Aimez-vous le produit? Des fonctionnalités que vous aimeriez avoir ou des questions ? Quels ont été vos plus gros problèmes lors de la monétisation de vos extensions Chrome (ou de tout autre site Web de valeur sans modèle économique solide)*? Quels sont les problèmes potentiels que vous voyez avec cela*?J'ai créé une page de liste d'attente avec plus d'informations et une inscription à accès anticipé. Je laisse le lien dans les commentaires.Beaucoup de décisions stupides : j'ai d'abord constitué la société (en Italie, cela coûte environ 6 000 $) plus 2 000 $ pour le comptable. J'ai ensuite payé 2k à certains influenceurs mais ils n'ont apporté ni trafic ni utilisateurs. Ensuite, j'ai payé des pigistes pour créer le site Web et l'application... et plein d'autres trucs stupides comme des t-shirts de marque, etc.Certains ont prodigué ces conseils à quiconque voudrait se lancer dans le développement d'extensions Chrome :Créer une extension Chrome n’est pas une tâche facile, et il faut être prêt à faire face à de nombreux défis et à de nombreux échecs. Cependant, il ne faut pas se décourager, mais plutôt apprendre de ses erreurs, et persévérer. Il existe de nombreuses opportunités et de nombreux succès possibles dans le domaine des extensions Chrome, à condition de bien s’y prendreSource : Steve Jones Utilisez-vous des extensions de navigateur ? Si oui, lesquels et sur quels navigateurs ?En avez-vous déjà développé ? Avez-vous des anecdotes à partager à ce sujet ou un retour d'expérience ?Que pensez-vous de son idée d'extension ? De ses investissements en terme de marketing ? De l'idée du financement par pourboires ?Quels sont les avantages et les inconvénients des extensions Chrome par rapport aux applications web ou mobiles ? Quels sont les critères que vous utilisez pour choisir entre ces différentes options ?Quelles sont les meilleures pratiques pour promouvoir une extension Chrome et fidéliser ses utilisateurs ? Quels sont les canaux, les stratégies et les outils que vous recommandez ou utilisez ?Quels conseils donneriez-vous aux individus qui veulent développer des extensions ?