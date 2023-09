« La traduction automatique du contenu Web est désormais disponible pour les utilisateurs de Firefox. Contrairement aux alternatives basées sur le cloud, la traduction est effectuée localement dans Firefox, de sorte que le texte traduit ne quitte jamais votre ordinateur », indique la note de mise à jour de Firefox 118. Cela signifie que le traducteur ne nécessite pas de connexion à des serveurs et peut travailler hors ligne ; pendant la traduction, les données ne quittent pas l'ordinateur de l'utilisateur et ne sont pas envoyées à Microsoft, Google ou d'autres sociétés. En effet, les tracteurs basés dans le cloud font l'objet de critique depuis de nombreuses années.Par exemple, Google Translate est un outil extrêmement utile pour tous ceux qui ont besoin de traduire rapidement un texte ou une page Web. Depuis que Google a lancé l'outil en 2006, il s'est développé et prend en charge aujourd'hui plus de 100 langues. Toutefois, le fait que l'outil soit basé dans le cloud signifie que Google peut recueillir des informations à partir du texte que vous traduisez. Cela entraîne des risques pour la vie privée. Les conditions d'utilisation du service stipulent, par exemple, que "vous accordez à Google une licence pour utiliser, héberger, stocker, et reproduire ce contenu". La même chose se produit dans le cas de Bing Translator.Cela signifie que Google ou Microsoft pourrait utiliser les informations que vous saisissez pour améliorer leurs services, prendre des décisions en matière de marketing ou créer des flux de revenus par d'autres moyens. Par conséquent, si vous traduisez des informations confidentielles à l'aide de Google Translate ou Bing Translator, il peut en résulter une violation de la vie privée. Cela pourrait poser des problèmes aux traducteurs professionnels ou aux entreprises. Il est donc compréhensible que Firefox, dont l'argument principal de marketing est la confidentialité et la protection de vie privée, ait opté pour la traduction locale sur la machine de l'utilisateur.La fonction de traduction de Firefox vous permettra de traduire automatiquement les sites Web d'une des langues supportées vers une autre. La fonction de traduction est accessible à partir d'une nouvelle entrée de menu "Traduire la page" dans le menu d'application (le menu hamburger à l'extrême droite). Lorsque vous cliquez sur cette option, une fenêtre de dialogue s'ouvre pour vous permettre de choisir les langues à partir desquelles et vers lesquelles vous souhaitez traduire. La fonction s'accompagne d'un panneau de configuration auquel vous pouvez accéder soit à partir de la boîte de dialogue contextuelle, soit à partir de l'option Paramètres.Selon l'équipe de Firefox, vous pouvez définir à partir de ce menu les langues par défaut pour la traduction automatique, installer d'autres langues ou supprimer celles qui ont déjà été installées par défaut. La fonction de traduction est basée sur le projet Bergamot, qui selon Mozilla, fournit un moteur de traduction respectueux de la vie privée dans lequel la traduction est effectuée localement à l'aide d'un algorithme d'apprentissage automatique. Cette extension a été créée en partenariat avec le consortium du projet Bergamote et une série d'universités dans le monde. Le projet aurait également bénéficié d'un financement de l'Union européenne.La nouvelle fonction semble avoir été bien accueillie par les utilisateurs de Firefox, qui considèrent le navigateur comme l'un des derniers outils véritablement open source et libres, qui s'efforcent de respecter leur vie privée. « De nos jours, il est extrêmement difficile de trouver des jeux à joueur unique qui ne nécessitent pas d'Internet, et pourtant Firefox nous offre des fonctionnalités dans un navigateur Web qui ne nécessitent pas d'Internet. Firefox devrait bénéficier d'un plus grand soutien de la part la communauté. Cela obligera les autres acteurs à prendre en compte les questions liées à la vie privée », a écrit un critique.« J'ai abandonné Google Chrome il y a maintenant 8 ans. Je n'ai jamais regretté ma décision. Depuis, j'ai réussi à faire passer toute ma famille et mes amis proches à Firefox. J'aimerais vraiment que plus de gens l'utilisent et le soutiennent. La principale plainte que je reçois est que Chrome est plus convivial, mais si vous téléchargez quelques extensions, Firefox peut être presque identique, tout en étant meilleur. De plus, Chrome nécessite plus de mémoire, ce qui l'empêche de fonctionner sur des machines bas de gamme où cela pourrait avoir de l'importance. Firefox semble être mieux adapté et consomme moins de mémoire », a écrit un autre critique.Par ailleurs, pour les utilisateurs de Linux, Firefox 118 est livré avec le support de la mise à l'échelle fractionnelle sur Wayland. Cette fonction indique à Firefox l'échelle fractionnelle optimale à utiliser avec les paramètres d'échelle fractionnelle déjà existants pour votre système Linux lors de l'utilisation de la session Wayland. Mais cette fonctionnalité est désactivée par défaut et vous devrez l'activer manuellement en réglant l'optiondansdepar un double clic. En outre, Firefox 118 passe à la bibliothèque mathématique FDLIBM pour l'audio Web sur tous les systèmes supportés.Cela permet d'améliorer l'anonymat avec la protection des empreintes numériques et limite la visibilité des polices sur les sites Web aux polices système et aux polices du pack de langue, atténuant ainsi l'empreinte des polices dans les fenêtres de navigation privée. Firefox 118 prend en charge les effets vidéo et le flou d'arrière-plan sur Google Meet et permet aux utilisateurs deaux États-Unis de voir des suggestions de modules complémentaires dans la barre d'adresse en fonction de leurs mots-clés. Pour les utilisateurs d'Android, Firefox 118 ajoute la possibilité d'imprimer le contenu d'une page depuis le navigateur ou le menu de partage.Ils ont également la possibilité d'ouvrir les raccourcis utilisateur épinglés dans un onglet existant s'il a déjà la même URL, ainsi que la possibilité d'effacer les données du site Web depuis l'élément de menu "Cookies et données du site". Enfin, les développeurs Web bénéficient de la prise en charge de dix nouvelles fonctions mathématiques CSS, dontet, ainsi que de la prise en charge par défaut de la fonctionSource : Mozilla Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'ajout de l'intégration d'un traducteur à Firefox ?Cette fonctionnalité pourrait-il permettre à Firefox d'attirer de nouveaux utilisateurs ?Le traducteur intégré de Firefox pourrait-il faire de l'ombre à Google Translate et Bing Translator ?