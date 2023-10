La police traque les suspects grâce aux données des utilisateurs de Google

Travis Staab, inspecteur de police

C'est un outil de plus dans notre boîte à outils, et il est le bienvenu. Il nous donne une autre possibilité de nous tourner vers des techniques d'enquête plus traditionnelles lorsque nous sommes à court d'argent.

Julia, journaliste de Bloomberg

Nous avons donc soupçonné l'existence d'une correspondance entre toutes les données que nous fournissons à Google et que les utilisateurs fournissent à Google, et la manière dont les policiers essaient d'exploiter ces données pour résoudre les crimes qui ont eu lieu. Nous voulions savoir si les policiers utilisaient ces données pour des crimes très graves ou s'ils s'intéressaient également aux petits vols, aux graffitis et au vandalisme. Nous avons découvert que cette pratique était incroyablement répandue dans tous les États-Unis. Dans tout le pays, de minuscules services de police utilisent les données de Google pour tenter de résoudre des crimes, et il ne s'agit pas toujours de crimes graves. Il s'agissait aussi de délits plus mineurs.

Julia, journaliste de Bloomberg

Nous avons donc cherché à mettre la main sur ces mandats de perquisition. Nous savions que c'était le meilleur moyen de voir ce que les tops demandaient réellement. Heureusement pour les États-Unis, les mandats de perquisition sont des documents publics, ce qui nous permet de nous rendre dans les palais de justice et de les collecter pour nos reportages.

Quel type d'informations la police veut-elle que Google lui fournisse ?

Travis Staab, inspecteur de police

Mais le bassin de personnes dont la police et Google tirent ces données est énorme, et cela peut être, vous savez, incroyablement invasif. Vos affaires peuvent se retrouver piégées dans ces mandats. Google reçoit donc tous ces mandats qui l'obligent à fournir des informations.

Quelle est la position de Google face à toutes ces demandes qui l'obligent à fournir les données des utilisateurs de ses clients ?

Julia, journaliste de Bloomberg

Les experts en application de la loi nous ont dit que Google est la seule entreprise capable de fournir cette liste détaillée des appareils présents à un moment donné, et Apple, dans ses rapports de transparence, révèle qu'elle reçoit des mandats de géophysique, comme on appelle ces mandats de localisation, mais elle dit qu'elle n'est pas en mesure de se conformer à ces mandats. Mais cela n'a pas vraiment d'importance parce que beaucoup de gens qui ont des iPhones ont des applications Google sur eux.

Comment les forces de l'ordre utilisent ces informations dans la vie réelle ?

Travis Staab, inspecteur de police en Arizona

Chaque affaire est différente et il en résulte une certaine frustration lorsque vous n'arrivez pas à faire avancer l'affaire, et vous ressentez beaucoup de pression à la fois externe et interne, en particulier dans ces cas où vous avez quelqu'un qui continue à commettre vol à main armée après vol à main armée et vous voulez l'attraper avant que quelqu'un ne soit blessé, ou simplement l'empêcher de faire ce qu'il fait. La possibilité d'exploiter les données de Google a donc été un ajout bienvenu à notre boîte à outils.



Je vais vous parle de ce qui m'est arrivé personnellement. L'enquête est toujours en cours, mais il s'agissait d'un cambriolage d'un magasin d'armes qui s'est déroulé tard dans la nuit et au cours duquel un dispositif s'est trouvé à l'intérieur d'un commerce vide, juste à côté du magasin d'armes, ce qui nous a donné une piste très viable à suivre. J'ai également aidé d'autres services à analyser les résultats de leurs mandats Google, en particulier dans le cas de fusillades de type "rage au volant", où certains aspects du crime sont filmés, et où l'on peut comparer la vidéosurveillance avec les données obtenues de Google pour éventuellement identifier le suspect. Malheureusement, mon expérience personnelle n'a pas été aussi fructueuse que celle des autres. J'échoue bien plus souvent que je ne réussis.

Travis Staab, inspecteur de police en Arizona

Nous devons vraiment nous y prendre à l'avance. Nous travaillons donc avec les commissaires lors de notre comparution initiale au Search Warrant Center pour nous assurer que notre champ d'action est limité, que nous ne sommes pas trop larges et que nous faisons tout notre possible pour ne pas porter atteinte à la vie privée des personnes qui ne sont pas impliquées dans le crime mais qui se trouvent simplement dans la région. Nous travaillons donc d'arrache-pied pour nous assurer que la géo-clôture est conçue de manière à cibler la zone où le délit a été commis.



Environ la moitié des mandats de géo-défense Google que j'ai rédigés ont fait l'objet d'un processus d'affinement après avoir été soumis la première fois. Il s'agit toujours d'essayer de se concentrer strictement sur les informations que l'on veut obtenir et d'écarter les informations superflues.



Après avoir obtenu le mandat, ce que nous demandons essentiellement à Google, c'est de nous fournir les données qu'il conserve dans ses serveurs et qui fournissent des données de localisation pour les appareils qui utilisent une application de la plateforme Google. Ces données de localisation sont basées sur différents éléments, qu'il s'agisse du GPS d'un téléphone, d'une connexion Wi Fire ou d'une tour de téléphonie cellulaire, et elles sont plus ou moins précises. Mais en fin de compte, ce que nous leur demandons, c'est de repérer tout appareil se trouvant à l'intérieur d'un périmètre géographique prédéfini, c'est-à-dire la clôture géographique.



Si un meurtre est commis à l'intérieur d'une résidence, je pointe généralement les coins de cette résidence, la propriété elle-même, et si nous avons, par exemple, un chemin de fuite, nous savons que le suspect s'est enfui dans la rue dans une certaine direction, alors je pointe le trottoir de la rue où il s'est enfui, et nous réduisons ces limites géographiques, la clôture géographique, afin de ne pas chevaucher les maisons de personnes qui ne sont pas impliquées. Nous cherchons uniquement la zone où se trouvait le suspect. Nous devons vraiment nous y prendre à l'avance. Nous travaillons donc avec les commissaires lors de notre comparution initiale au Search Warrant Center pour nous assurer que notre champ d'action est limité, que nous ne sommes pas trop larges et que nous faisons tout notre possible pour ne pas porter atteinte à la vie privée des personnes qui ne sont pas impliquées dans le crime mais qui se trouvent simplement dans la région. Nous travaillons donc d'arrache-pied pour nous assurer que la géo-clôture est conçue de manière à cibler la zone où le délit a été commis.

Environ la moitié des mandats de géo-défense Google que j'ai rédigés ont fait l'objet d'un processus d'affinement après avoir été soumis la première fois. Il s'agit toujours d'essayer de se concentrer strictement sur les informations que l'on veut obtenir et d'écarter les informations superflues.

Après avoir obtenu le mandat, ce que nous demandons essentiellement à Google, c'est de nous fournir les données qu'il conserve dans ses serveurs et qui fournissent des données de localisation pour les appareils qui utilisent une application de la plateforme Google. Ces données de localisation sont basées sur différents éléments, qu'il s'agisse du GPS d'un téléphone, d'une connexion Wi Fire ou d'une tour de téléphonie cellulaire, et elles sont plus ou moins précises. Mais en fin de compte, ce que nous leur demandons, c'est de repérer tout appareil se trouvant à l'intérieur d'un périmètre géographique prédéfini, c'est-à-dire la clôture géographique.

Travis Staab, inspecteur de police en Arizona

Ces informations, lorsqu'elles nous sont renvoyées par Google, montrent des données de localisation pour ces appareils une heure avant et une heure après le délai fixé dans le mandat initial, et elles nous donnent des données de localisation qui tombent en dehors de la barrière géographique, et nous pouvons les utiliser pour déterminer où les gens vont et voir si ces appareils sont en fait impliqués de la manière que nous pensions au départ. Il s'agit d'informations supplémentaires, mais à ce stade, nous n'avons toujours pas d'informations sur le compte, ni d'informations permettant d'identifier le propriétaire réel de l'appareil.

Travis Staab, inspecteur de police en Arizona

C'est un outil de plus dans notre boîte à outils, et il est le bienvenu, mais il ne change pas vraiment les fondements de la façon dont nous menons nos enquêtes. Il nous donne simplement un autre moyen de nous tourner vers les techniques d'enquête plus traditionnelles lorsque nous sommes à court d'indice. Nous voulons l'utiliser en dernier recours. Il y a d'autres voies d'enquête plus rapides qui peuvent être empruntées dès le début, et nous voulons les explorer et les épuiser en premier.



Nous ne voulons pas nécessairement sauter sur le mandat de géo-défense tout de suite quand nous pourrions produire un suspect par d'autres méthodes beaucoup plus rapidement parce qu'il y a un délai pour obtenir ces informations de Google, les traiter, soumettre le deuxième mandat, attendre un peu. C'est un outil de plus dans notre boîte à outils, et il est le bienvenu, mais il ne change pas vraiment les fondements de la façon dont nous menons nos enquêtes. Il nous donne simplement un autre moyen de nous tourner vers les techniques d'enquête plus traditionnelles lorsque nous sommes à court d'indice. Nous voulons l'utiliser en dernier recours. Il y a d'autres voies d'enquête plus rapides qui peuvent être empruntées dès le début, et nous voulons les explorer et les épuiser en premier.

Travis Staab, inspecteur de police en Arizona

Nous avons été prudents dans la manière dont nous l'appliquons, en veillant à ne l'utiliser que pour des délits graves.Nous ne voulons pas l'utiliser pour des délits mineurs, des infractions de moindre importance.Nous nous intéressons aux délits graves. Nous nous intéressons aux crimes de la première partie, c'est-à-dire les cambriolages, les incendies criminels, les agressions sexuelles, les vols à main armée, les meurtres, les crimes graves. C'est à ce moment-là que nous utiliserons une technique d'enquête comme celle-ci.

Travis Staab, inspecteur de police en Arizona

Oui, mes convictions personnelles m'amènent à penser qu'un certain degré de protection de la vie privée est très important. Je prends cela très au sérieux, et donc lorsque les tribunaux ont des préoccupations en matière de protection de la vie privée, je les prends au sérieux. Il est rassurant pour moi que les informations qui nous reviennent de Google soient anonymisées et ne contiennent aucune information personnelle sur la personne dont l'appareil a été capturé dans le cadre de cette géo-défense. Plus encore, les idées anonymes attribuées à ces appareils ne sont valables que quatre-vingt-dix jours, après quoi elles sont supprimées et il n'en reste aucune trace. Les tribunaux n'arrivent pas à suivre le rythme auquel la technologie progresse, et c'est donc à nous de nous assurer que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour minimiser ces problèmes.



Et je pense qu'à cet égard, les mandats de perquisition et la façon dont Google diffuse ces données, je pense qu'il a fait un très bon travail pour protéger la vie privée des individus en ce qui concerne cette technique d'investigation. Oui, mes convictions personnelles m'amènent à penser qu'un certain degré de protection de la vie privée est très important. Je prends cela très au sérieux, et donc lorsque les tribunaux ont des préoccupations en matière de protection de la vie privée, je les prends au sérieux. Il est rassurant pour moi que les informations qui nous reviennent de Google soient anonymisées et ne contiennent aucune information personnelle sur la personne dont l'appareil a été capturé dans le cadre de cette géo-défense. Plus encore, les idées anonymes attribuées à ces appareils ne sont valables que quatre-vingt-dix jours, après quoi elles sont supprimées et il n'en reste aucune trace. Les tribunaux n'arrivent pas à suivre le rythme auquel la technologie progresse, et c'est donc à nous de nous assurer que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour minimiser ces problèmes.

Ces mesures sont-elles éfficaces ?

Julia, journaliste de Bloomberg

Dans le cas du sac à main volé à Scottsdale, en Arizona, le détective m'a dit qu'il avait décidé de ne pas donner suite parce qu'il ne pensait pas que cet outil lui serait utile. Nous avons parlé à un officier de police qui nous a dit avoir pu identifier deux suspects dans un meurtre commis dans un parc local. Nous avons parlé à un détective de l'Arizona qui nous a parlé d'une victoire de son collègue avec ces mandats de géo-clôture, et il s'agissait d'un cas de vol de convertisseur catalytique dans un parking sûr et en utilisant un mandat de géo-clôture. Il s'agissait d'un cas de vol de convertisseur catalytique dans un parking et l'utilisation d'un mandat de géo-défense a permis de trouver un dispositif présent près de la boîte d'alimentation au moment exact où l'alimentation a été coupée dans le parking.

Davey, journaliste de Bloomberg

Je pense que ces pratiques feront l'objet d'un examen plus approfondi et que les gens qui s'inquiètent d'être pris au piège de ces mandats pourraient s'insurger davantage. Vous savez, la question se pose de savoir comment le public réagira à la pratique accrue de l'utilisation de mandats pour localiser des suspects. Je pense que la question se pose de savoir comment la loi évoluera pour intégrer le fait que cela est désormais possible. Par exemple, dans le cas des écoutes téléphoniques, il s'agit d'une technique policière qui ne peut être utilisée que dans des cas très graves comme l'enlèvement, le meurtre, le trafic de stupéfiants, etc.

Davey Alba et Julia Love, de Bloomberg, parle du pour et du contre de l'utilisation des données de localisation dans le cadre de l'application de la loi, ainsi que les problèmes qu'elle soulève en matière de protection de la vie privée. Travis Staab, inspecteur de police en Arizona, explique comment lui et ses collègues ont utilisé ces informations pour retrouver des suspects.Nous savons tous que Google et d'autres entreprises technologiques collectent d'énormes quantités d'informations sur notre vie numérique et réelle, sur les recherches que nous effectuons, sur ce que nous regardons et écoutons, et sur l'endroit où nous nous trouvons à tout moment. C'est en grande partie grâce à cela que les annonceurs qui paient pour ces données peuvent nous inciter à acheter des choses. Ce vaste ensemble d'informations personnelles concernant des millions de personnes est désormais de plus en plus recherché par les services de police des États-Unis. Ils demandent à des juges de délivrer des mandats pour obliger Google à communiquer des données de localisation et d'autres données sur les utilisateurs. Google affirme recevoir plus de soixante mille mandats de perquisition, et ce, aux États-Unis, l'année dernière. Ce chiffre a plus que doublé par rapport à l'année dernière. Ces demandes mettent Google en difficulté car il s'agit d'ordonnances judiciaires. Elles ne sont pas facultatives.L'inspecteur Travis Stab, de Mesa (Arizona), explique comment la police utilise ces informations.Google recueille une énorme quantité de données sur chacun d'entre nous. En fait, si vous avez un compte Google, vous fournissez des données sur les endroits où vous avez été, sur les recherches que vous avez effectuées, et Google récupère toutes ces données pour les utiliser, dans de nombreux cas, à des fins publicitaires. Tout cet historique que vous conservez avec Google se trouve donc dans votre compte, et il se trouve que les policiers s'y intéressent également lorsqu'ils tentent d'élucider un crime.Davey Alba et Julia Love, de Bloomberg, explique comment les services de police utilisent toutes les informations que Google recueille sur nous.Si les policiers veulent puiser dans les données de Google, ils doivent obtenir un mandat de perquisition d'un juge. L'entreprise ne se contentera pas d'ouvrir ses fichiers à n'importe quel agent des forces de l'ordre qui viendra frapper à sa porte. Pour ce faire, les officiers de police doivent rédiger une déclaration sous serment expliquant le délit commis et les raisons pour lesquelles ils pensent que Google pourrait détenir des informations utiles à l'enquête.Dans le cas des mandats de localisation, il s'agit de savoir où se trouvait un appareil spécifique à un moment donné. Google est en mesure d'obtenir des informations à partir des hotspots, des connexions GPS du téléphone, et cela lui donne une bonne capacité à estimer où un appareil particulier se trouvait à un moment donné, à quelques mètres près. La police jette alors un filet assez large.Le principe est le suivant : la police donne quatre coordonnées. Il s'agit de coordonnées xy sur une carte, et avec ces quatre points, ils dessinent une forme autour d'une certaine zone. Après, ils disent à Google, "" Ainsi, certains des mandats ne couvraient que quelques minutes. Lorsque la police sait qu'un crime a été commis, elle peut dire : "". Mais les services de police peuvent s'adresser à Google pour lui demander combien d'appareils se trouvaient dans la zone pendant une période pouvant aller jusqu'à une semaine.Le sac à main d'une femme a été volé dans le parking d'un magasin à Scottsdale, en Arizona. Dans ce cas, la police a demandé un mandat pour obtenir les données de localisation de Google concernant les personnes qui se trouvaient dans ce parking au moment où le sac de la femme a été volé. Dans un autre cas que nous avons découvert à Raleigh, en Caroline du Nord, un inspecteur faisait chauffer sa voiture le matin et s'est précipité dans son appartement pour prendre quelque chose, laissant la voiture en marche, et lorsqu'il est revenu, le véhicule avait disparu avec un policier à l'intérieur qui écoutait une radio de police. La police de Raleigh a donc obtenu un mandat pour obtenir les données de localisation de Google afin de savoir qui se trouvait dans le quartier au moment du crime. La police de Raleigh a indiqué qu'elle n'avait finalement pas retrouvé la radio qu'elle cherchait. Même si nous avons tous un compte Google, ces mandats ne couvrent pas des dizaines de millions de personnes. Ils ne couvrent que les appareils qui ont pu se trouver dans une zone particulière à un moment donné autour d'une scène de crime.Ces demandes mettent Google dans une situation difficile car, d'une part, il s'agit d'ordonnances judiciaires. Elles ne sont pas facultatives, comme l'a dit un ancien directeur de Google. D'autre part, l'entreprise accorde une grande importance à la protection de la vie privée de ses utilisateurs. Elle doit donc veiller à ne pas laisser les détectives fouiller dans les données des utilisateurs, tout en aidant les forces de l'ordre à mener leurs enquêtes.Google reçoit chaque année des milliers de demandes de la part des forces de l'ordre et des États-Unis. La société a donc mis au point des formules pour répondre aux demandes les plus courantes afin de donner à ses spécialistes juridiques une feuille de route à suivre. Les forces de l'ordre demandent des informations sur les appareils présents à proximité de l'heure du crime, et Google se contente de fournir une liste d'idées d'appareils anonymes qui ne révèlent pas quelle personne est liée à l'appareil en question. Les forces de l'ordre examineront attentivement cette liste et identifieront un sous-ensemble d'appareils sur lesquels elles souhaitent obtenir des informations plus détaillées pour savoir où se trouvait l'appareil avant et après l'heure du crime, afin de les aider à décider sur qui elles veulent vraiment se concentrer, et Google fournira des informations sur le compte qui sont généralement le nom sous lequel le compte a été enregistré et une adresse e-mail pour ce dernier groupe d'utilisateurs.Google affirme recevoir plus de soixante mille mandats de recherche, et ce, aux États-Unis, l'année dernière. C'est plus du double qu'en vingt-neuf ans, et l'entreprise fournit au moins quelques informations dans environ 80 % des cas. Il y a un groupe de personnes chez Google dont c'est le travail. Il s'agit d'une équipe connue sous le nom de. Leur travail consiste à examiner les mandats de recherche et les citations à comparaître, et ils essaient d'en repousser le plus grand nombre possible en utilisant les moyens dont ils disposent.: Quelqu'un a mal orthographié un compte Gmail et qu'il s'agisse de "" au lieu de "". Ainsi, lorsqu'ils examinent ces mandats et tentent de les trier et de les passer au crible, ils essaient de s'assurer qu'ils le font aussi précisément que possible pour s'assurer qu'ils ne peuvent donner les informations des gens que lorsque c'est absolument nécessaire et la quantité minimale d'informations nécessaires pour répondre à cette demande. Google n'est donc qu'un des nombreux services qui nous suivent et collectent des informations sur nos produits.Google a envoyé à Bloomberg une déclaration en réponse aux questions sur ces mandats concernant les données des utilisateurs. L'entreprise a indiqué qu'elle appliquait une procédure rigoureuse à toutes les demandes des services répressifs, y compris les mandats inversés, afin de protéger la vie privée de ses utilisateurs tout en soutenant l'important travail des services répressifs. Ils ont indiqué qu'ils examinaient chaque demande pour s'assurer de sa validité juridique, conformément à la jurisprudence en vigueur, et qu'ils s'opposaient régulièrement aux demandes de données d'utilisateurs trop vastes ou inappropriées, et même à certaines demandes dans leur intégralité. Depuis des années, ils soutiennent la réforme législative des pratiques gouvernementales en matière d'accès aux données des utilisateurs, notamment en proposant des garde-fous substantiels sur l'accès aux données et des limites à l'utilisation excessive des ordonnances du GAG, qui, selon eux, contribuent à un manque de transparence.La procédure actuelle à suivre pour obtenir ces informations de Google commence par un mandat de perquisition visant à obtenir les identifiants d'appareils situés dans une zone géographique donnée. Ainsi, lorsque la police demande ces données à Google, ils lui demandent d'effectuer une recherche dans une géofence, c'est-à-dire une zone géographique définie par la latitude et la longitude, généralement quatre points. Il s'agit d'un carré autour d'une zone donnée. La police explique les circonstances de l'infraction, ce qu'il espère obtenir de Google et comment cela aidera dans l'enquête.Après avoir envoyer ces informations à Google à l'intérieur des limites géographiques, Google renvoie les informations, ils identifient les appareils à l'aide d'un code alphanumérique anonyme. Ce code est très long et ne contient absolument aucune information permettant d'identifier le titulaire du compte, et ce afin de protéger la vie privée des appareils qui seront inévitablement capturés et qui ne sont pas impliqués.Il incombe donc aux détectives, d'étudier tous les appareils qui ont été fournis et de déterminer ceux qui sont le plus probablement liés au crime sur lequel nous enquêtons, tout en filtrant ceux qui ne seraient pas impliqués. À ce stade, la police rédige un second mandat de perquisition pour obtenir des données de localisation supplémentaires sur les appareils qu'elle pense être les plus probablement impliqués.Ce n'est que lorsque la police reçoit les données de ce deuxième mandat de perquisition qu'elle peut restreindre davantage la portée de ses recherches. Ils rédigent alors un troisième mandat de perquisition, qui permet d'obtenir des informations sur le compte, des données sur le compte, et d'identifier la personne associée à ce téléphone.Y a-t-il des types de délits pour lesquels il ne faut pas utiliser cet outil ?Y-a-t-il des inquiétudes concernant la protection de la vie privée ?La question qui se pose maintenant est :"" Il y a des histoires de réussite, mais il y a aussi de nombreux cas où ces informations n'ont pas été utiles aux forces de l'ordre.Ces demandes d'informations ont-elles déjà conduit à des arrestations injustifiées ? Oui, un crime datant de 28 ans où un homme en Arizona a été arrêté à tort pour meurtre sur la base de la localisation de son téléphone. Dans cette affaire, l'homme avait laissé son téléphone dans le véhicule d'un ami, et le fait que le téléphone se trouvait dans la voiture l'a désigné comme suspect potentiel. Mais il n'était en fait pas présent dans cette affaire, et il a été accusé et arrêté à tort. Dans cette affaire, la police a finalement arrêté un autre suspect, qui a été innocenté.Des personnes aussi s'opposent à ce type de mandats en disant que Google ne devrait pas avoir à remettre les données des utilisateurs si la police les demande. Des professeurs de droit et des défenseurs de la vie privée disent que cette pratique est incroyablement invasive et que Google ne devrait pas avoir ces données en premier lieu.Une bataille juridique importante se déroule au Colorado. Un groupe d'adolescents a été accusé de meurtre pour un incendie criminel survenu il y a quelques années. La police les a trouvés grâce aux données de recherche Google concernant les personnes qui ont cherché l'adresse de la maison à l'époque de l'incendie. Mais l'un des avocats de l'accusé soutient qu'il s'agissait d'une recherche illégale, ce qui constitue la première contestation connue de la validité de cette technique dans le pays.Mais il n'existe toujours pas de loi fédérale réglementant ce type de technique qui permet aux policiers de s'adresser à Google pour obtenir des données de localisation et de recherche, et il sera donc intéressant de voir comment les choses évolueront.Pensez-vous que l'utilisation de la police des données de Google est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?