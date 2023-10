@lit/react

Lit 3.0 : Bye bye IE, Hello le décorateur TC39 !

IE11 n'est plus supporté.

Les modules npm de Lit sont maintenant publiés en ES2021.

Les APIs obsolètes depuis la version 2.0 de Lit ont été supprimées.

Les modules de support de l'hydratation SSR ont été déplacés vers le package @lit-labs/ssr-client .

. Le comportement des décorateurs a été unifié entre les décorateurs expérimentaux TypeScript et les décorateurs standards.

Le support des décorateurs Babel version "2018-09" a été supprimé

accessor

accessor

class MyElement extends LitElement { @property() accessor myProperty = 'hello'; }

accessor

experimentalDecorators

true

false

On appelle désormais requestUpdate() automatiquement pour les accesseurs décorés @property et @state , alors qu'auparavant cette responsabilité incombait au décorateur.

automatiquement pour les accesseurs décorés et , alors qu'auparavant cette responsabilité incombait au décorateur. La valeur d'un accesseur est lue lors du premier rendu et utilisée comme valeur initiale pour changedProperties et la réflexion sur les attributs.

et la réflexion sur les attributs. @property et @state doivent être utilisés sur le setter pour les accesseurs écrits à la main.

@babel/plugin-proposal-decorators

"2023-05"

> npm i lit@latest

Un rendu encore plus rapide avec le nouveau compilateur de modèles Lit

@lit-labs/compiler

@lit-labs/compiler

@rollup/plugin-typescript

rollup.config.js

// File: rollup.config.js import typescript from '@rollup/plugin-typescript'; import {compileLitTemplates} from '@lit-labs/compiler'; export default { // ... plugins: [ typescript({ transformers: { before: [compileLitTemplates()], }, }), // other rollup plugins ], };

La première chose à savoir à propos de Lit est que chaque composant Lit est un composant web standard. Les composants web ont le super pouvoir de l'interopérabilité : supportés nativement par les navigateurs, les composants web peuvent être utilisés dans n'importe quel environnement HTML, avec n'importe quel framework ou sans aucun. Cela fait de Lit un choix idéal pour développer des composants partageables ou des systèmes de conception. Les composants Lit peuvent être utilisés dans plusieurs applications et sites, même si ces applications et sites sont construits sur une variété de piles frontales. Les développeurs de sites qui utilisent les composants Lit n'ont pas besoin d'écrire ou même de voir le code Lit, ils peuvent simplement utiliser les composants de la même manière qu'ils utilisent les éléments HTML intégrés.Lit est également parfait pour améliorer progressivement les sites HTML de base. Les navigateurs reconnaîtront les composants Lit dans votre balisage et les initialiseront automatiquement, que votre site soit fait à la main, géré par un CMS, construit avec un framework côté serveur ou généré par un outil comme Jekyll ou eleventy. Bien sûr, vous pouvez également construire des applications hautement interactives et riches en fonctionnalités à partir de composants Lit, tout comme vous le feriez avec un framework comme React ou Vue. Les capacités de Lit et l'expérience du développeur sont comparables à ces alternatives populaires, mais Lit minimise le verrouillage, maximise la flexibilité et favorise la maintenabilité en adoptant le modèle de composant natif du navigateur.C'est le lancement du projet Lit avec un grand nombre de nouveautés à partager avec la communauté Lit. Après plusieurs mois de développement, l'équipe Lit est heureuse d'annoncer la sortie finale de Lit 3.0, la première version majeure depuis Lit 2.0 début 2021, la première promotion des paquets Lit Labs, et, et deux versions bonuset. Il s'agit d'une version importante contenant Lit 3.0, le nouveau compilateur de modèles Lit, l'intégration des signaux Preact, la promotion des paquets Labs.L'équipe Lit accorde une grande importance à la stabilité pour la communauté. Les changements de rupture sont un coût que chaque utilisateur et l'ensemble de l'écosystème doivent supporter : les projets doivent être mis à jour, plusieurs versions peuvent être incluses dans une application, et les documents, échantillons, tutoriels, kits de démarrage, etc. doivent être mis à jour pour chaque rupture. Ils veulent donc n'effectuer des changements de rupture que lorsque c'est nécessaire, ou lorsque les avantages pour la communauté l'emportent clairement sur les coûts. En ce qui concerne les avantages, ils ont tendance à rechercher une réduction de la taille du code, une augmentation des performances, une réduction de la charge de maintenance et un meilleur alignement sur les normes.Ils suivent également le principe du versionnage sémantique, c'est-à-dire qu'on augmente la version majeure qu'en cas de changements radicaux. Les nouvelles fonctionnalités sont généralement intégrées dans de nouvelles versions mineures, qui sont rétrocompatibles. Ainsi, Lit 3.0 est censé n'être qu'un changement de rupture, sans nouvelles fonctionnalités. Il y a cependant une exception : les décorateurs standards !Pour Lit 3.0, le plus grand changement est l'abandon de la prise en charge d'IE11. Après avoir sondé sa communauté de développeurs, l'équipe Lit pense que c'est le bon moment pour dire au revoir à IE, et très peu de clients seront affectés. Cette version est également l'occasion d'apporter quelques changements supplémentaires qui réduisent la dette technique afin de débloquer les nouvelles fonctionnalités qu'ils ont programmées pour sa série de versions 3.x et au-delà. Si vous utilisez Lit 2.x sans avertissements de dépréciation, et que vous utilisez une chaîne d'outils qui supporte le JS moderne, la mise à jour devrait être transparente !Voici les principaux changements apportés par Lit 3.0 :La seule nouvelle fonctionnalité ajoutée à Lit 3.0 est le support de la spécification TC39 des décorateurs standard pour les décorateurs existants. La nouvelle spécification des décorateurs a atteint le stade 3 dans le TC39, ce qui signifie que les navigateurs et les compilateurs les implémentent maintenant. C'est un grand pas en avant pour Lit ! L'arrivée des décorateurs standards permet de commencer le processus de transition vers une implémentation de décorateur qui ne nécessitera pas de compilateur pour être utilisée.Il est très important pour l'équipe Lit de rendre la mise à jour des décorateurs expérimentaux aussi facile que possible. Pour ce faire, ils ont fait en sorte que les décorateurs existants supportent la spécification standard et qu'ils fonctionnent avec le nouveau mot-cléen mode décorateur expérimental. De cette façon, vous pouvez utiliser les décorateurs Lit avec des auto-accesseurs (en utilisant le mot-clé) de sorte que le même site d'appel fonctionne avec les deux paramètres :Une fois que tous les sites d'appel de décorateurs de votre projet utilisent le mot-clé, vous pouvez construire avecréglé surousans changement de comportement.Mais pour que ces décorateurs hybrides aient un comportement cohérent dans les deux modes, ils ont dû apporter quelques modifications mineures aux décorateurs expérimentaux :Le mode décorateur standard nécessite TypeScript 5.2 ou Babel 7.23 avec le pluginutilisant la version de décorateurLa mise à jour depuis Lit 2.0 devrait être transparente pour la grande majorité des utilisateurs. Vous pouvez généralement mettre à jour votre version de dépendance npm avec :Le nouveau paquet Labsfournit unqui peut être exécuté sur vos fichiers JavaScript ou TypeScript pour effectuer la préparation des modèles Lit au moment de la construction, ce que Lit ferait normalement au moment de l'exécution.Bien que tous les modèles ne voient pas les performances de rendu améliorées par la compilation, sur le benchmark "", l'équipe a mesuré un premier rendu 46% plus rapide, et une mise à jour 21% plus rapide !Pour essayeraujourd'hui, vous aurez besoin d'une étape de construction qui accepte un transformateur TypeScript. Pour les utilisateurs de Rollup.js, cela pourrait être. Un exemple de fichierpourrait ressembler à ceci :Vous pourrez voir les nouvelles fonctionnalités et les changements de Lit dans la source.Source : Lit Quel est votre avis sur Lit ?