@YouTube I just want to say that using ad blocker on your platform is a blessing, and now this is being implemented. I understand that ads is what generates revenue, but when you guys show ads in languages I don't speak nor understand. No thanks, I'll just keep using ad blocker. pic.twitter.com/C5rQpQZjZT — Raven Manuel (@PapiRavenManuel) October 3, 2023

Awfully brave of YouTube to think i'm gonna stop using AdBlock before i stop using YouTube. pic.twitter.com/ymrMVRJ3Av — Titanhunter143 (@titanhunter143) October 9, 2023

So YouTube can detect when you're using an ad blocker now <.< pic.twitter.com/fxYO1oQhMq — You mean it's...Calvin?? (@HiVoltWriter) October 3, 2023

wow

youtube is going to die soon pic.twitter.com/7PMhDtfVll — Bryton 🇵🇸 (@BrytonsThoughts) October 3, 2023

Il est de plus en plus difficile d'éviter de regarder des publicités sur YouTube. Google a passé ces dernières années à entraver l'utilisation des bloqueurs de publicité sur YouTube et pourrait aujourd'hui simplement les interdire. Cela contribuera à dégrader davantage l'expérience des utilisateurs de la plateforme, mais la publicité en ligne est l'une des principales activités de Google et YouTube représente aujourd'hui une vache à lait incontournable que l'entreprise ne peut ne pas exploiter. Le géant de la recherche en ligne pourrait bientôt ne laisser que deux choix aux utilisateurs de YouTube : accepter de regarder les publicités ou souscrire un abonnement Premium.Le réseau social X, anciennement Twitter, a été inondé ces derniers jours par des messages dans lesquels les internautes affirment que YouTube les obligeait désormais à choisir l'une de ces deux options. Dans le cas contraire, ils ne seront plus en mesure d'utiliser YouTube. Selon les rapports, une nouvelle fenêtre contextuelle avertit les utilisateurs de bloqueurs de publicité que "ces logiciels sont interdits sur YouTube". Des captures d'écran de la fenêtre contextuelle montrent qu'elle avertit les utilisateurs que les bloqueurs de publicité violent les conditions d'utilisation de YouTube. C'est l'argument principal brandi par Google depuis plusieurs années.Sur l'une des captures d'écran, l'on peut voir également que YouTube indique à l'utilisateur qu'il ne peut regarder que trois vidéos sur le site Web avant que la lecture des vidéos ne soit désactivée. Le message indique clairement à l'utilisateur que la lecture des vidéos sera bloquée jusqu'à ce qu'il supprime le bloqueur de publicité ou qu'il le configure pour autoriser les publicités sur YouTube. Il encourage également l'utilisateur à s'inscrire à YouTube Premium. Cette version ne diffuse pas de publicité et coûte 13,99 $ par mois. YouTube compte désormais plus de 80 millions d'utilisateurs, ce qui représente une manne financière très importante pour l'entreprise.La fenêtre contextuelle comporte le message suivant : « désactivez votre bloqueur de publicités ou abonnez-vous à YouTube Premium ». Les utilisateurs de bloqueurs de publicités qui n'optent pas pour l'une ou l'autre de ces options ne pourront plus du tout regarder de vidéos sur YouTube. Il propose un bouton pour "Autoriser les publicités YouTube" dans le logiciel de blocage des publicités de la personne et continuait en expliquant que les publicités rendent le service gratuit pour des milliards d'utilisateurs et que YouTube Premium offre une expérience sans publicité. Il propose même un bouton permettant de s'abonner facilement à YouTube Premium.Bien sûr, les utilisateurs de YouTube sont indignés par ce changement et ont manifesté leurs mécontentements dans leurs messages sur les différents réseaux sociaux. « Ne désactivez jamais votre bloqueur de publicité et n'autorisez pas YouTube à diffuser des publicités pour votre compte. Si vous montrez à Google que vous êtes prêt à renoncer à votre bloqueur de publicité pour YouTube, ils feront de cette nouvelle interdiction des bloqueurs de publicité un changement permanent. Mais encore, Google pourrait étendre cette interdiction à d'autres de ses produits ou services. Google ne jure plus désormais que par la publicité », peut-on lire dans les commentaires.« Quelqu'un a-t-il déjà essayé de consulter un site Web sans utiliser un bloqueur de publicité ? Eh bien, il faut lire dans le tiers central de l'écran alors que le reste de la page est constitué de publicités, de vidéos diverses, de tuiles mobiles et d'autres trucs bizarres. Je veux dire que si je n'avais pas un bloqueur de publicité, je n'utiliserais pas Internet du tout. Je n’arrive pas à croire que certaines personnes ne l'utilisent même pas. Je deviendrais fou à cause de la surstimulation et de la frustration. En fait, la technologie publicitaire est devenue exceptionnellement envahissante et consomme beaucoup de bande passante et de ressources » a écrit un autre critique.Face aux critiques, un porte-parole de YouTube a déclaré : « nous menons une petite expérience à l'échelle mondiale pour inciter les spectateurs dont les bloqueurs de publicité sont activés à autoriser les publicités sur YouTube ou à essayer YouTube Premium. La détection des bloqueurs de publicité n'est pas nouvelle, et d'autres éditeurs demandent régulièrement aux spectateurs de désactiver les bloqueurs de publicité ». Selon Google, les publicités soutiennent un écosystème diversifié de créateurs dans le monde entier et permettent à des milliards de personnes d'accéder à leur contenu favori sur YouTube. Une déclaration vivement critiquée sur la toile.L'expérience a été lancée pour la première fois en mai et YouTube semble l'avoir étendue peu à peu à de nouvelles régions. Elle intervient après qu'il a été rapporté au début de l'année que YouTube a enregistré une baisse de 2,6 % de ses recettes publicitaires lors de la publication de ses résultats pour le premier trimestre. Alphabet, la société mère de YouTube, a indiqué que cette baisse marquait la troisième année consécutive au cours de laquelle la plateforme de médias sociaux a été confrontée à une diminution des recettes publicitaires. YouTube a enregistré une baisse de 7,8 % au quatrième trimestre 2022 et de 1,9 % au trimestre précédent.On soupçonne que la baisse des recettes publicitaires est due au fait que les annonceurs ont réduit leurs dépenses par crainte d'une récession. Selon les analystes, les publicités sont vitales pour YouTube, car la plateforme reverse 68 % de ses recettes publicitaires aux créateurs de contenu qui diffusent des publicités sur leurs vidéos, tandis que le géant des médias sociaux prend les 32 % restants. Il n'est donc pas surprenant que YouTube s'intéresse de près aux utilisateurs qui ne regardent pas les publicités lorsqu'ils regardent des vidéos sur le site. Mais face à ce changement, certains utilisateurs envisagent d'abandonner complètement la plateforme.Pour répondre aux critiques, Oluwa Falodun, porte-parole de Google, a déclaré : « nous prenons la désactivation de la lecture très au sérieux et ne la désactivons que si les utilisateurs ignorent les demandes répétées d'autoriser les publicités sur YouTube. Dans les cas où les spectateurs pensent avoir été signalés à tort comme utilisant un bloqueur de publicité, ils peuvent partager leurs commentaires en cliquant sur le lien dans l'invite ». Mais cela ne convainc pas les internautes. « Ces sociétés n'ont aucun respect pour les internautes. Si elles le pouvaient, elles diffuseraient directement des publicités dans notre esprit », peut-on lire dans les commentaires.Certains rapports indiquent que depuis que YouTube a commencé cette expérience en mai, le site a enregistré une légère augmentation de ses recettes publicitaires et de ses abonnements à YouTube Premium. Selon les propres chiffres d'Alphabet, les recettes publicitaires de YouTube se sont élevées à environ 7,7 milliards de dollars au deuxième trimestre 2023, soit un peu plus que les 7,3 milliards de dollars enregistrés au deuxième trimestre de l'année dernière. Le rapport d'Alphabet indique en outre que les services Google, qui comprennent les revenus des abonnements à YouTube Premium, ont vu leurs revenus augmenter de 3,4 milliards de dollars.Récemment, YouTube a fait des expériences avec ses formules d'abonnement et ses formules sans publicité. Le mois dernier, l'entreprise a annoncé qu'elle mettrait fin à son plan d'abonnement Premium Lite vers la fin du mois d'octobre. Il s'agissait d'un abonnement moins cher, sans publicité, disponible dans certains pays européens. « Nous comprenons que cette nouvelle peut être décevante, mais nous continuons à travailler sur différentes versions de Premium Lite en tenant compte des commentaires de nos utilisateurs, créateurs et partenaires », peut-on lire dans un courriel adressé aux utilisateurs pour leur annoncer la nouvelle.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des efforts de YouTube pour interdire les bloqueurs de publicité ?Quels impacts l'interdiction des bloqueurs de publicité pourrait-elle avoir sur la plateforme ?Les utilisateurs vont-ils massivement quitter la plateforme ? Ou YouTube est-il devenu incontournable ?Quels impacts l'interdiction des bloqueurs de publicité pourrait-elle avoir sur les créateurs de contenus ?Avez-vous déjà aperçu la nouvelle fenêtre contextuelle de YouTube ? Google est-il en train de tuer YouTube ?