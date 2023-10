YouTube semble se diriger vers une interdiction complète des bloqueurs de publicité. De plus en plus d'utilisateurs de YouTube voient apparaître une fenêtre contextuelle avec un message les avertissant que les bloqueurs de publicité ne sont pas autorisés sur la plateforme. Le message indique que YouTube exige des utilisateurs qu'ils regardent des publicités ou passent à la version Premium pour pouvoir utiliser la plateforme. Il s'agit de la dernière étape d'une croisade menée par YouTube contre les bloqueurs de publicité, et cela pourrait s'avérer un obstacle majeur pour les utilisateurs du monde entier. Une situation qui suscite l'indignation des internautes.La fenêtre contextuelle comporte le message suivant : « désactivez votre bloqueur de publicités ou abonnez-vous à YouTube Premium ». Les utilisateurs de bloqueurs de publicités qui n'optent pas pour l'une ou l'autre de ces deux options ne pourront plus du tout regarder de vidéos sur YouTube. Cependant, les utilisateurs affirment qu'il est aujourd'hui presque impossible de naviguer sur YouTube sans un bloqueur de publicité, car les vidéos en sont truffées. Certains utilisateurs pourraient se tourner vers les clients tiers comme FreeTube qui visent à fournir le contenu YouTube, mais sans les yeux indiscrets de Google qui les surveille et collecte leurs données.FreeTube est une application de bureau open source pour Windows, Mac et Linux. Selon sa documentation, elle permet de naviguer sur YouTube de manière plus privée qu'en naviguant directement sur le site. Toutes les données concernant l'utilisateur sont stockées localement sur sa machine et ne sont pas envoyées à un tiers ou sur les serveurs de Google. L'utilisateur peut s'abonner à ses chaînes préférées et naviguer dans l'application de la même façon qu'il le ferait en accédant directement au site Web de YouTube. « Utilisez YouTube sans publicité et empêchez Google de vous pister avec ses cookies et son JavaScript », indique la documentation de l'outil.FreeTube utilise un extracteur intégré pour récupérer et servir les données / vidéos. L'API "Invidious" peut également être utilisée en option. La documentation de l'outil indique qu'il n'utilise aucune API officielle pour obtenir des données. Bien que YouTube puisse toujours voir vos demandes de vidéos, il ne peut plus vous suivre à l'aide de cookies ou de JavaScript. Les abonnements et l'historique sont stockés localement sur l'ordinateur de l'utilisateur et ne sont jamais partagés. Dans le même temps, les développeurs de FreeTube recommandent l'utilisation d'un VPN ou d'un navigateur comme Tor afin de cacher votre adresse IP lorsque vous utilisez l'application.« FreeTube n'utilise pas l'API officielle de YouTube. Au lieu de cela, il analyse les informations dont il a besoin à partir du site Web de YouTube d'une manière similaire à "youtube-dl". FreeTube dispose de deux moteurs d'API différents qu'il peut utiliser pour obtenir des informations de YouTube. Il dispose également d'un extracteur intégré (appelé API locale) ou peut utiliser l'API du projet Invidious », indique la documentation de l'outil. Invidious est un projet Web open source permettant de naviguer sur YouTube. Les objectifs du projet Invidious sont similaires à ceux de FreeTube, mais Invidious a adopté une approche différente pour résoudre le même problème.Dans son approche, le projet Invidious permet à plusieurs utilisateurs de se connecter et d'utiliser une instance d'Invidious. Cela permettrait aux utilisateurs de combiner leur utilisation pendant qu'Invidious récupère les informations souhaitées, ce qui accroît la protection de la vie privée de chaque utilisateur puisqu'il est plus difficile de l'identifier. Invidious fournit également son propre extracteur, qui comprend une API publique ouverte à d'autres applications. FreeTube et Invidious ont été développés et publiés à peu près en même temps. Au début, FreeTube utilisait l'API officielle de YouTube. Lors de la sortie d'Invidious, FreeTube est passé à l'API Invidious.Le blocage des publicités par les utilisateurs et les applications tierces et l'interdiction des bloqueurs de publicité par YouTube constituent un sujet sensible qui suscite un grand débat dans la communauté et divise les internautes. Selon certains, YouTube est une entreprise qui doit faire des profits à travers son modèle commercial basé sur la diffusion de publicités. Ils ne voient aucun inconvénient dans le fait de regarder une ou deux publicités par moment. Cependant, ils s'offusquent contre le fait que YouTube veuille qu'ils en regardent toujours plus. « Même une vidéo de deux minutes peut contenir jusqu'à trois publicités. C'est horrible », note un critique.Un autre a écrit : « le blocage des publicités n'est pas du piratage, le blocage des publicités devrait être la norme. Je suis d'accord pour voir des publicités, tant qu'elles ne suivent pas mon comportement, qu'elles n'essaient pas de manipuler mes décisions en fonction de l'âge, de la région, du sexe, du lieu, de la situation financière. Ce n'est pas parce qu'une entreprise a dépensé de l'argent pour afficher un panneau publicitaire dans l'espace public qu'il faut le lire. Les créateurs de YouTube ont pris la décision d'héberger des vidéos gratuitement sur un espace public. C'est une mauvaise décision de leur part, mais ils doivent l'assumer et ne pas gazer les gens ».D'autres pensent que les récents changements de YouTube annoncent un avenir dystopique pour la plateforme. « Des mesures comme celle-ci de la part de YouTube nous rapprochent de ce cauchemar dystopique décrit dans Black Mirror, où vous devez regarder la publicité quoi qu'il arrive. Vous fermez les yeux, la publicité se met en pause et ne disparaît qu'une fois que vous avez fini de la regarder. C'est absolument insensé. Dans un avenir pas si lointain que ça, l'on pourrait même envisager d'acheter des lunettes qui brouillent les publicités de notre vue (si cela pouvait se faire sans qu'une entreprise ne voie tout ce que l'on voit) », note un critique.En outre, d'autres critiques pensent que la cupidité de Google est en train de tuer YouTube. Un critique a écrit : « YouTube avait l'habitude de diffuser une seule publicité d'une poignée de secondes au début des vidéos. Aujourd'hui, il y en a plusieurs qui durent 10 secondes chacun et qui ne peuvent pas être interrompus. Les publicités coupent les vidéos en plusieurs séquences. Google est tout simplement devenu trop gourmand. Comme une coupe de Pythagore, prenez-en trop et vous finirez par ne plus rien avoir. Pour moi, les bloqueurs de publicité sont un moyen de ne pas perdre mon temps et mon attention pour quelque chose que je n'ai jamais demandée ».Pour une expérience sans publicité, Google propose aux utilisateurs de passer à YouTube Premium, mais certains critiques affirment qu'il ne s'agit que d'un leurre visant à endormir les régulateurs. Un critique a écrit : « YouTube ne veut pas que vous payiez pour le contenu. Il veut monétiser vos données et vous servir des publicités. Il veut que votre consommation soit une habitude passive, il ne veut pas que vous vous engagiez à financer les créateurs. YouTube n'offre pas d'alternative payante aux publicités. Il offre un visionnage sans publicité comme un avantage supplémentaire lorsque vous achetez d'autres services Google nettement plus onéreux ».Par ailleurs, selon certains utilisateurs de YouTube, la version Premium ne garantit pas une expérience sans publicité. « J'ai payé pour le premium pendant des années et mon expérience avec YouTube est toujours aussi nulle. Je vois toujours des publicités parce qu'elles sont intégrées dans chaque vidéo maintenant. Ce n'est vraiment pas possible de naviguer sur YouTube sans un bloqueur de publicité. Parallèlement, je n'ai aucune idée de la façon dont quelqu'un qui n'a pas un bloqueur de publicité peut utiliser Internet », indique un critique. Malgré l'ire des utilisateurs, YouTube poursuit ses manœuvres visant à interdire les bloqueurs de publicité.En réponse aux critiques, un porte-parole de YouTube a déclaré : « nous menons une expérience à l'échelle mondiale pour inciter les spectateurs dont les bloqueurs de publicité sont activés à autoriser les publicités sur YouTube ou à essayer YouTube Premium. La détection des bloqueurs de publicité n'est pas nouvelle, et d'autres éditeurs demandent régulièrement aux spectateurs de désactiver les bloqueurs de publicité ». Selon Google, les publicités soutiennent les créateurs dans le monde entier et permettent à des milliards de personnes d'accéder à leur contenu favori sur YouTube. Mais ces affirmations font l'objet de controverses.Source : FreeTube Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du projet open source FreeTube ? Le projet a-t-il de l'avenir ?FreeTube pourrait-il à l'avenir devenir une alternative sérieuse à YouTube Premium ?Les applications tierces telles que FreeTube sont-elles légales ? Faut-il les utiliser ?Google s'attaquera-t-il à FreeTube comme X/Twitter l'a fait avec les applications tierces ?Faut-il utiliser un bloqueur de publicité sur YouTube ou s'abonner à YouTube Premium ?Les bloqueurs de publicité constituent-ils un piratage comme certains le prétendent ?Google a-t-il le droit d'interdire l'utilisation des bloqueurs de publicité sur YouTube ? Pourquoi ?Faut-il regarder les publicités pour soutenir les créateurs ? YouTube Free a-t-il le droit d'exiger cela ?Qu'est-ce qui est le plus rentable pour Google entre YouTube Premium et la diffusion de publicité sur YouTube Free ?