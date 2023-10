Comment Atlassian s'en est retrouvé là ?

Modifications à venir des produits Data Center d’Atlassian

La réaction des clients

Un risque pour ses revenus

En octobre 2020, l’éditeur a décidé de s’orienter vers le cloud-only. La raison ? Selon lui, à ce moment-là, la majorité de ses clients bénéficiaient déjà des avantages du cloud, avec de plus en plus de clients de serveurs et de centres de données effectuant le changement chaque jour. Aussi, pour s’assurer de leur offrir la meilleure expérience cloud possible, Atlassian a décidé de renforcer son objectif en tant qu'entreprise axée sur le cloud et a décidé d’apporter des changements à ses offres autogérées.C’est ce que Scott Farquhar, co-fondateur et co-PDG d’Atlassian, a expliqué :« En tant que client Atlassian, vous êtes un membre important de notre communauté. Certains d'entre vous sont avec nous depuis plus d'une décennie, et à mesure que vos besoins ont évolué, nous avons fait de même. Aujourd'hui, la majorité d'entre vous bénéficie déjà des avantages du cloud, comme une administration rationalisée, une évolutivité instantanée et un retour sur investissement plus rapide. En fait, plus de 90 % d'entre vous commencent avec les produits cloud Atlassian, et de plus en plus de clients serveurs effectuent le changement chaque jour.« Que ce soit pour rester en avance sur les dernières exigences réglementaires et de sécurité, pour étendre notre écosystème avec une nouvelle plateforme de développement et introduire des plans flexibles, nous avons continuellement investi dans nos outils cloud afin que vos équipes puissent travailler de manière flexible et innover rapidement.« Nous avons également porté nos offres cloud à un niveau supérieur en créant une expérience moderne, intuitive et unifiée sur tous nos produits afin de transformer la façon dont vos équipes collaborent. Nous tirons parti de l'automatisation et de l'apprentissage automatique pour réduire le temps consacré aux tâches répétitives et améliorer nos intégrations afin de favoriser des flux de travail transparents dans vos équipes.« Mais quand il s'agit de notre mission de libérer le potentiel de chaque équipe – y compris la vôtre – vous avez besoin de nous pour aller plus vite et aller encore plus loin. En réponse, nous annonçons des changements dans nos offres de serveurs et de centres de données afin de nous concentrer en tant qu'entreprise axée sur le cloud. Bien que ces changements soient au service du succès à long terme de votre organisation, nous savons que la transition sera difficile pour certains d’entre vous ».À moins de cinq mois de cette date limite, le développeur australien est satisfait d'avoir fait ce qu'il fallait auprès de ses clients, mais il a averti les investisseurs que cette décision constituait un risque pour ses revenus.Atlassian proposait autrefois ses produits sous trois formes. L'option privilégiée est celle du cloud, dans le style classique du logiciel en tant que service, qui permet à Atlassian de gérer les logiciels et l'infrastructure. Les utilisateurs peuvent également acheter des licences de centre de données renouvelées chaque année et nécessitant une autogestion. Jusqu'en 2021, vous pouviez également obtenir des produits serveur sous licence perpétuelle, mais les utilisateurs qui souhaitaient une assistance et des mises à niveau devaient payer.« Nos premiers produits étaient des serveurs », a rappelé Cameron Deatsch, directeur des revenus d'Atlassian. « C'était ainsi que fonctionnait chaque produit logiciel avant Internet ».Toutefois, il y a environ 13 ans, Atlassian a commencé à vendre des logiciels cloud et, selon Deatsch, « il a réalisé très tôt que le SaaS était l'avenir des logiciels d'entreprise au sens large ».Le fournisseur australien a maintenu ses produits SaaS et serveurs à parité, mais n'a pas trouvé cela aussi facile.« En essayant de servir les deux publics, nous n'avons réussi ni l'un ni l'autre », a admis Deatsch.En 2016, Atlassian a donc divisé la base de code de ses produits SaaS et serveur – une transition que Deatsch a admis que d'autres éditeurs de logiciels avaient effectuée des années plus tôt. Alors qu'Atlassian pensait que son avenir résidait dans le cloud et le SaaS, les produits serveurs ont été maintenus en vie.« La principale raison pour laquelle nous l'avons fait est que nous n'étions pas entièrement capables de gérer tous nos clients serveurs dans notre cloud à cette époque », a déclaré Deatsch. La confidentialité, la souveraineté des données et le défi de respecter la confidentialité et les réglementations telles que la loi américaine sur la portabilité et la responsabilité de l'assurance maladie (HIPAA) signifiaient également qu'Atlassian n'était pas sûr de pouvoir répondre aux attentes de tous les clients.Cependant, en 2020, elle était désormais prête à se lancer entièrement dans le SaaS – pour la plupart des clients.« Même avec trois ans pour nous préparer à ces changements, nous comprenons que tous les clients ne seront pas prêts à passer de nos produits serveur à nos produits cloud. Et certains d'entre vous ont des exigences commerciales qui pourraient vous empêcher d'opérer dans le secteur cloud », a reconnu le co-fondateur et co-PDG Scott Farquhar.Atlassian a donc conservé ses licences de centre de données, pour s'assurer de continuer à proposer une option sur site, Atlassian Data Center. Scott Farquhar a indiqué que « cela comprendra de nouvelles fonctionnalités et intégrations qui facilitent l'utilisation conjointe de nos produits cloud et de centre de données, comme l'unification de l'expérience d'administration pour des domaines tels que la gestion des utilisateurs ».Le fournisseur n'a pas modifié pour autant les niveaux de licence pour les licences de centre de données, qui commencent par une tranche couvrant entre un et 500 utilisateurs – à un prix forfaitaire, quel que soit le nombre de personnes utilisant réellement le logiciel. Les propriétaires de licences de serveur recherchant une voie de migration sur site étaient donc confrontés à la perspective de payer pour 500 postes – ce qui coûte au moins une somme à cinq chiffres chaque année – même s'ils ont beaucoup moins d'utilisateurs.Deatsch a déclaré que cette décision a été prise parce qu'Atlassian s'est concentré sur les besoins des utilisateurs plus importants tout en poursuivant le développement des produits du centre de données.Atlassian a également estimé que les grands utilisateurs pourraient avoir des raisons techniques qui les empêchaient d'adopter son SaaS, mais que ce n'était probablement pas le cas des petits clients. Deatsch a ajouté que les organisations comptant environ 200 utilisateurs trouveront qu'il est moins coûteux d'adopter le SaaS que les licences de centre de données – probablement encore plus après le calcul du coût total de possession.Pourtant, Atlassian propose volontiers des licences de serveur allant jusqu'à 10, 25, 50, 100, 250 ou 500 utilisateurs.Certains clients qui ne peuvent pas ou ne veulent pas adopter le SaaS d'Atlassian ne sont pas satisfaits car les licences des centres de données les exposent à des hausses de prix.Les utilisateurs pris dans ce piège ont expliqué que les demandes répétées de flexibilité sont restées sans réponse et qu'Atlassian sait que certains clients sont confrontés à un choix impossible, mais le fournisseur n'a toujours pas su leur répondre.« Je pense qu'il y a beaucoup de petits utilisateurs de moins de 500 postes qui ne savent pas quoi faire », a déclaré Thomas Murphy, analyste directeur principal chez Gartner. Murphy a cité les plans de migration d'autres fournisseurs qui offrent une prise en charge étendue, en particulier pour les applications personnalisées. Il ne sait pas pourquoi Atlassian a choisi de ne pas le faire.Une autre source d'inquiétude est que les plans de développement d'Atlassian sont désormais très axés sur le cloud, comme en témoigne l'acquisition la semaine dernière de la société de vidéo asynchrone Loom et l'information des utilisateurs qu'elle ne sera intégrée qu'aux produits cloud. Les détenteurs de licences de centre de données ne bénéficieront pas des nouvelles fonctionnalités vidéo embarquées, apparemment révolutionnaires.Certains utilisateurs ont déclaré qu'ils avaient démarré, puis interrompu des migrations à partir de produits serveur parce que le processus n'était pas facile.De son côté, Deatsch d'Atlassian a déclaré que les taux de migration ont dépassé les prévisions du fournisseur : « Nous pensions que les entreprises seraient lentes, mais elles ont été rapides », s'est-il réjouit. « Beaucoup d'entre elles ont obtenu des mandats cloud de la part de leurs DSI ».Son objectif pour les cinq prochains mois est de s'assurer que chaque client de serveur restant « connaît ses options et comprend les incitations telles que les outils de migration, les remises et les essais prolongés ».Mais Atlassian se prépare également à l'impact des clients qui décident de cesser de payer pour le support serveur.Dans la lettre la plus récente de la société aux investisseurs, les co-PDG Farquhar et Mike Cannon-Brookes ont cité « deux facteurs importants qui pourraient avoir un impact sur nos revenus au cours de l’exercice 2024 ».L’une d’elles concernait les incertitudes macroéconomiques. L'autre concernait « les décisions d'achat et de migration des clients liées à la fin du support de notre offre de serveurs », qui, selon les deux hommes, « entraîneront une variabilité d'un trimestre à l'autre des taux de croissance de nos revenus dans le cloud et les centres de données en fonction du moment et de la manière dont notre les clients de serveurs choisissent finalement de migrer*: directement vers le cloud, directement vers le centre de données ou vers une combinaison de cloud et de centre de données.*»Les co-PDG ont admis « qu'une partie de nos clients serveurs ne migreront pas au cours de l'exercice 2024 ». Ou peut-être qu’ils quitteront complètement Atlassian.Atlassian est donc confiant dans sa vision du cloud, mais pas forcément dans celle de ses utilisateurs. Ceux-ci doivent peser le pour et le contre entre rester fidèles à l’entreprise ou chercher des alternatives plus adaptées à leurs besoins et à leur budget.Source : Atlassian Que pensez-vous de la décision d’Atlassian d’abandonner ses produits serveur au profit du cloud ?Quels sont les avantages et les inconvénients du cloud par rapport aux solutions sur site pour les logiciels d’entreprise ?Avez-vous déjà migré ou envisagez-vous de migrer vers le cloud ou le datacenter d’Atlassian ? Si oui, comment s’est passée votre expérience ? Si non, pourquoi ?Quelles sont les alternatives à Atlassian que vous connaissez et trouvez intéressante ?