Qu’en pensent réellement les utilisateurs ?

Le seul responsable de cette situation est un dirigeant nommé Mikhaïl Parakhine. J'ai été dans son organisation pendant un certain temps et ce genre de conneries (publicités sur Windows, diffusions forcées de nouvelles, etc.) faisaient partie intégrante de sa stratégie. Il a été promu deux fois au cours des deux dernières années grâce à ce logiciel malveillant qui générait de l'argent pour le groupe Ads.



Je sais que tout le monde est amoureux de Microsoft ces jours-ci à cause de l'Open AI, mais le côté obscur de Microsoft est toujours là. Et Satya le récompense.

Ma réaction naturelle face aux différentes tactiques d'Edge est l'embarras d'avoir été en quelque sorte un évangéliste de Micrososoft, ce qui me semblait intelligent à l'époque.

Et une chose qui ne correspond pas à ma vision du monde est que ce cadre est en fait un ingénieur très compétent, extrêmement intelligent, mais au lieu d'utiliser ces connaissances pour le bien (comme je pense que tous les vrais ingénieurs le feraient), non, «*poussons les logiciels publicitaires sur Windows sans contrôle ». Frustrant.

Microsoft tente une approche de séduction des entreprises avec Edge for Business

La frontière entre le travail et la vie privée s'est estompée avec le travail hybride, les entreprises cherchant à renforcer leur sécurité tandis que les utilisateurs souhaitent une certaine confidentialité et une séparation dans leur navigation. En conséquence, les entreprises finissent par prendre en charge plusieurs navigateurs, souvent au prix d'une augmentation de la surface d'attaque de l'entreprise et d'une expérience utilisateur encombrante. Avec Edge for Business, nous introduisons un nouveau comportement de basculement automatique pour séparer la navigation professionnelle et personnelle dans des fenêtres de navigation dédiées, ce qui permet aux organisations de standardiser sur un seul navigateur pour répondre aux deux besoins. Avec des caches et des emplacements de stockage distincts, les informations des utilisateurs restent séparées et les données personnelles peuvent être exclues de la synchronisation de l'entreprise, offrant ainsi aux utilisateurs la confidentialité qu'ils souhaitent. Parallèlement, le service informatique contrôle la sécurité et la conformité de Microsoft Edge, qu'il s'agisse d'un usage professionnel ou personnel.



Edge for Business s'étend également aux cas d'utilisation au-delà des appareils gérés, y compris la prise en charge des appareils non gérés (actuellement en avant-première) et mobiles, de sorte que les utilisateurs puissent être pris en charge où et comment ils aiment travailler. Avec Edge for Business, les utilisateurs pourront toujours profiter de toutes leurs fonctions de productivité Edge préférées, telles que les espaces de travail, la barre latérale et les fonctions d'IA, notamment Compose et Bing Chat Enterprise, le nouveau chat alimenté par l'IA pour le travail, avec une protection commerciale des données.

Mais Microsoft Edge a déjà été surpris entrain d'espionner les activités de navigation sur Chrome

Une récente mise à jour de Edge m'a donné la possibilité de copier tout ce qui se trouve dans Chrome à chaque fois qu'il est ouvert. J'utilise Edge occasionnellement et à chaque fois qu'il s'ouvrait, je remarquais qu'en plus de la page d'accueil, il ouvrait également un nouvel onglet avec du contenu. Finalement, j'ai réalisé qu'il s'agissait de la dernière page que j'avais ouverte dans Chrome.

Microsoft est peut-être ouvert à l'idée que les clients Windows essaient Linux, mais l'est un peu moins lorsqu'il s'agit de passer à Chrome ou d'autres navigateurs que le sien. Télécharger le navigateur le plus populaire à l'aide de Microsoft Edge comporte déjà quelques obstacles et Microsoft compte bien en ajouter quelques-uns.Le week-end dernier, certains ont indiqué qu'une tentative de téléchargement de Google Chrome à l'aide de Microsoft Edge avait pour conséquence que ce dernier ouvrait sa barre latérale avec un sondage, vous demandant d'expliquer à Microsoft pourquoi vous vouliez télécharger Google Chrome.Le sondage apparaît dans la barre latérale d’Edge et vous demande de répondre à la question suivante : « Nous sommes ravis de vous avoir ! Pouvez-vous prendre une minute pour nous dire pourquoi vous essayez un autre navigateur ? » Vous avez alors le choix entre plusieurs options, comme :Vraisemblablement, il s’agit d’un test limité, car il n’apparaît pas pour tous les utilisateurs. Il s’ajoute aux nombreuses bannières et publicités que Microsoft affiche déjà sur le site de Chrome pour dissuader les internautes de quitter Edge.Microsoft semble ainsi vouloir recueillir des informations sur les points faibles de son navigateur, mais aussi sur les avantages de son concurrent. Peut-être que la firme compte améliorer Edge en tenant compte des retours des utilisateurs, ou peut-être qu’elle cherche simplement à les convaincre de rester fidèles à son produit.Quoi qu’il en soit, cette pratique peut être perçue comme intrusive ou agaçante par certains utilisateurs, qui préfèrent avoir le choix de leur navigateur sans être harcelés par Microsoft. D’autant plus que Google Chrome reste le navigateur le plus populaire au monde, avec une part de marché de plus de 60%, loin devant Edge qui peine à atteindre les 6%.Parmi les plaintes des utilisateurs les plus populaires concernant Edge figure le fil d'actualité d'Edge qui est rempli d'articles de presse de mauvaise qualité. Rappelons qu'il est possible de désactiver le fil d'actualité, ce qui nous emmène à d'autres problèmes évoqués. Par exemple, les suggestions constantes et les fenêtres contextuelles pour essayer les différents nouveaux produits et services Microsoft. La raison pour laquelle Microsoft veut connaître ces informations est compréhensible et cela pourrait en fait contribuer à améliorer les produits Microsoft, mais la façon dont elles sont collectées va probablement heurter les utilisateurs dans le mauvais sens.Microsoft a récemment investi d'énormes sommes dans OpenAI et dans l'intégration de sa technologie d'intelligence artificielle dans ses produits, l'entreprise souhaite vivement avoir un retour sur investissement. Cependant, il serait intéressant de laisser à l'utilisateur le choix, ou au moins l'illusion du choix. Avec tous les messages et publicités auxquels nous sommes confrontés à chaque instant, de plus en plus d'utilisateurs en viennent à apprécier lorsqu'une entreprise peut démontrer qu'elle peut apporter de la valeur sans un barrage constant.Un internaute a déclaré :Et un autre de déclarer :Et enfin :Microsoft assure qu'Edge for Business est une évolution de Microsoft Edge, créée pour permettre aux organisations de maximiser la productivité et la sécurité, et conçue pour créer une séparation entre la navigation professionnelle et personnelle : Depuis août 2023 , tous les utilisateurs qui se connectent avec leur identifiant Entra (anciennement Azure Active Directory) reçoivent automatiquement Edge for Business, aucun téléchargement séparé n'est nécessaire. Les utilisateurs sont informés de ce changement par une bannière intégrée au produit. Une icône Edge actualisée avec une mallette indique qu'ils se trouvent dans la fenêtre de navigation professionnelle, et les mots de passe, les favoris et les données actuellement associés à leur profil professionnel sont conservés. En outre, le basculement limité de la fenêtre de navigation personnelle à la fenêtre de navigation professionnelle est activé par défaut, lorsque les utilisateurs qui ont à la fois un profil professionnel et un profil personnel essaient d'accéder à un site professionnel dans la fenêtre de navigation personnelle, comme les applications et services Microsoft 365, le site s'ouvre automatiquement dans la fenêtre de navigation professionnelle.Si vous avez décidé de passer de Firefox à Chrome, de Edge à Firefox, d'Opera à Edge ou d'une autre combinaison, vous aurez probablement profité de l'option d'importation de l'historique de navigation, des mots de passe enregistrés, etc. Mais vous ne souhaitez probablement pas que cette communication entre navigateurs se poursuive indéfiniment.Bien que cela puisse sembler insensé, cet espionnage est une extension de la fonctionnalité d'importation de données que tant de navigateurs web intègrent pour simplifier le processus de passage d'un navigateur à l'autre. Microsoft a probablement imaginé un scénario dans lequel quelqu'un utilise deux navigateurs en parallèle pendant qu'il décide lequel utiliser à plein temps, et il est (en quelque sorte) logique que les données de navigation soient partagées dans cette situation pour faciliter les comparaisons et les contrastes lorsque vous passez d'un navigateur à l'autre pendant les tests.Mais c'est aussi un cauchemar pour la vie privée, en particulier pour ceux qui s'inquiètent du partage des données entre un produit Google et un produit Microsoft. Il existe un paramètre peu connu dans Edge qui permet de contrôler cela. Un utilisateur a remarqué cela :Voici comment effacer les données recueillies ou conservées par Microsoft Edge Source : StatCounter Que pensez-vous de la stratégie de Microsoft pour inciter les utilisateurs à rester sur Edge ?Quels sont les critères qui vous font choisir un navigateur plutôt qu’un autre ?Quels sont les avantages et les inconvénients de Chrome et de Edge selon vous ?Pensez-vous que Microsoft respecte la vie privée des utilisateurs en leur posant ce sondage ?Avez-vous déjà essayé d’autres navigateurs que Chrome ou Edge ? Si oui, lesquels et pourquoi ? Si non, pourquoi pas ?