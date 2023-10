Chinese internet users expressed bewilderment that the name "Israel" doesn’t appear on digital maps from Baidu and Alibaba, an ambiguity that matches Beijing’s vague diplomacy and contrasts with its general attentiveness to maps.@QiLiyan @jamestareddy https://t.co/HpHcfPFHQ3 — Jonathan Cheng (@JChengWSJ) October 31, 2023

Israel was removed from Baidu Maps earlier today.



I'm just finishing a long day so was finally able to verify for myself.



Neighboring countries are still named (Lebanon, Syria, Jordan, Egypt, etc).



If you zoom in on Israel, just city names.



Major provocation from China. pic.twitter.com/SgxDjj6RdT — Shaun Maguire (@shaunmmaguire) October 31, 2023

Les cartes en ligne indiquent les frontières et les villes d'Israël, selon le journal. Mais le pays lui-même n'est pas nommé, contrairement à d'autres pays voisins.Les utilisateurs des réseaux sociaux ont partagé des cartes qui, selon eux, confirment les propos du WSJ.Jonathan Cheng, chef du bureau du WSJ en Chine, a tweeté : Les internautes chinois ont exprimé leur perplexité face à l'absence du nom "Israël" sur les cartes numériques de Baidu et d'Alibaba, une ambiguïté qui correspond à la diplomatie vague de Pékin et qui contraste avec l'attention générale qu'elle porte aux cartes.Selon le New York Times, l'antisémitisme monte en flèche sur Internet en Chine.Un radiodiffuseur d'État chinois a récemment hébergé une page de discussion sur Weibo affirmant que les Juifs contrôlaient une part disproportionnée de la richesse américaine, selon le journal.", a déclaré Carice Witte, directrice exécutive du SIGNAL Group, un groupe de réflexion israélien qui s'intéresse à la Chine.Mercredi 25 octobre, la Russie et la Chine ont opposé leur veto à l'initiative américaine visant à ce que le Conseil de sécurité des Nations unies agisse dans le cadre du conflit entre Israël et le Hamas en appelant à des pauses dans les combats pour permettre l'accès de l'aide humanitaire, la protection des civils et l'arrêt de l'armement du Hamas et d'autres militants dans la bande de Gaza.La Chine a opposé son veto à la résolution car elle souhaitait appeler à un cessez-le-feu, ce que les États-Unis ont refusé de faire.", a déclaré Zhang Jun, ambassadeur de la Chine auprès de l'ONU, après le vote.".Lundi 30 octobre, le commissaire général de l'agence des Nations unies connue sous le nom d'UNRWA a déclaré qu'il n'y avait aucun endroit sûr à Gaza, avertissant que les services de base s'effondraient, que les médicaments, la nourriture, l'eau et le carburant commençaient à manquer, et que les rues "".L'ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a exhorté le Conseil de sécurité divisé - qui a rejeté quatre résolutions qui auraient répondu aux attaques du Hamas du 7 octobre et à la guerre en cours - à s'unir, déclarant que "".Soulignant que tous les civils innocents doivent être protégés, elle a déclaré que le Conseil devait appeler "".Elle a réitéré les appels du président Joe Biden en faveur de pauses humanitaires afin de libérer les otages et de permettre l'acheminement de l'aide, ainsi que d'un passage sûr pour les civils. Mais elle n'a pas accepté la demande de cessez-le-feu, bien que la différence entre une "pause humanitaire" et un "cessez-le-feu" reste ambiguë.Signe de l'inquiétude croissante des États-Unis face à l'escalade du nombre de morts palestiniens, Mme Thomas-Greenfield a déclaré au Conseil que M. Biden avait réitéré le dimanche 29 octobre au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu que "".", a-t-elle souligné.Après le rejet des quatre résolutions par les 15 membres du Conseil de sécurité - une résolution ayant fait l'objet d'un veto américain, une autre ayant fait l'objet d'un veto russe et chinois, et deux autres n'ayant pas obtenu le minimum de neuf votes favorables - les nations arabes se sont rendues vendredi dernier à l'Assemblée générale des Nations unies, où il n'y a pas eu de veto.Les 193 membres de l'organisation mondiale ont adopté une résolution appelant à des trêves humanitaires menant à une cessation des hostilités par 120 voix contre 14 et 45 abstentions.Aujourd'hui, les 10 membres élus du Conseil de sécurité, qui compte 15 membres, tentent à nouveau de négocier une résolution qui ne sera pas rejetée.Si les résolutions du Conseil sont juridiquement contraignantes, celles de l'Assemblée ne le sont pas, bien qu'elles constituent un baromètre important de l'opinion mondiale.L'ambassadeur israélien à l'ONU, Gilad Erdan, a vivement critiqué l'incapacité du Conseil à condamner les attaques du Hamas et a demandé aux membres du Conseil : "The Wall Street Journal, The New York Times, Jonathan Cheng, Shaun MaguireQuelle lecture faites-vous de cette situation ?