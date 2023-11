Amélioration de la vitesse de Firefox et d'autres performances

Réduction du temps nécessaire au chargement des pages Web



Firefox : temps moyen entre le début de la réponse et le FCP



Amélioration de la réactivité des pages après leur chargement



Firefox : 95e percentile du temps d'exécution JS pendant le chargement des pages



Autres évolutions de Firefox au cours de l'année 2023



Firefox vs Chrome : résultats des tests Speedometer en juillet



L'équipe Firefox Performance a annoncé mardi que les performances du navigateur se sont fortement améliorées cette année. Elle a notamment présenté certaines des mesures qu'elle a relevées lors de tests internes et sur le benchmark Speedometer. Speedometer est un outil de benchmark utilisé pour évaluer les performances et la réactivité d'un navigateur Web. L'objectif principal est de mesurer la rapidité d'exécution des différentes tâches courantes sur le Web, comme le chargement de pages, l'interaction avec des éléments interactifs, la manipulation du DOM (Document Object Model), l'exécution de scripts JavaScript. Voici quelques-uns des résultats :Selon l'équipe, l'une des façons d'évaluer les performances d'un navigateur est d'utiliser les critères de référence de l'industrie. En s'appuyant sur l'indice de référence populaire Speedometer 2.1, l'équipe a constaté que depuis janvier 2023, le score Speedometer de Firefox s'est amélioré de 50 %, ce qui représente une amélioration significative des performances pour les utilisateurs du navigateur Web. « Il est extrêmement gratifiant de constater que les améliorations des scores de référence sont réellement ressenties par les utilisateurs de Firefox partout dans le monde », a déclaré l'équipe Firefox Performance dans un billet de blogue publié mardi.Pour rappel, le projet Speedometer est une suite de tests développée par la Fondation Mozilla, qui est dédiée à l'amélioration des performances des navigateurs Web. Les tests de Speedometer simulent des actions utilisateur typiques dans les applications Web modernes, comme les applications de messagerie, les tableaux de bord, les jeux en ligne, etc. Les résultats des tests de Speedometer sont exprimés sous la forme d'un score numérique, où un score plus élevé indique que le navigateur est capable de gérer les tâches plus rapidement et de manière plus fluide. Notons que ces résultats ne sont qu'un aspect des performances globales d'un navigateur.Les performances réelles peuvent varier en fonction de nombreux facteurs tels que la configuration matérielle, le système d'exploitation et la complexité des pages Web visitées. Mais les développeurs et les équipes d'ingénierie des navigateurs utilisent ces outils pour identifier les zones à améliorer dans leur navigateur et optimiser les performances, ce qui bénéficie aux utilisateurs finaux en offrant une meilleure expérience de navigation.Selon Mozilla, le temps qu'il faut au navigateur pour rendre le premier élément du contenu DOM (First Contentful Paint - FCP) est une meilleure mesure de la performance que l'événement "onload". En suivant le temps qui s'écoule entre la réception du premier octet du réseau et le FCP, cela indique à quelle vitesse le navigateur donne à l'utilisateur un retour d'information sur le chargement de la page, et c'est donc une mesure essentielle pour comprendre l'expérience de l'utilisateur. Bien que cela dépende en grande partie des pages Web elles-mêmes, si le navigateur améliore les performances de manière générale, ce chiffre devrait diminuer.Les dernières observations de Mozilla révèlent que ce temps est passé d'environ 250 ms au début de l'année à 215 ms en octobre. Cela signifie qu'un utilisateur reçoit un retour d'information sur le chargement d'une page presque 15 % plus rapidement qu'au début de l'année. Selon Mozilla, il est important de noter que tout cela est le résultat d'un travail d'optimisation qui ne visait même pas explicitement la charge de pages. Pour bien comprendre l'origine de cette amélioration, l'équipe propose d'analyser un autre élément de données temporelles : le temps nécessaire à l'exécution du code JavaScript pendant le chargement d'une page Web.Elle a examiné le 95e centile, qui représente les pages les plus lourdes en JavaScript et met en évidence une grande opportunité pour les développeurs de navigateurs d'éliminer les frictions pour les utilisateurs. L'image ci-dessous montre que le 95e percentile est passé de 1 560 ms au début de l'année à environ 1 260 ms en octobre. Cela représente une amélioration considérable de 300 ms, soit près de 20 %, et Mozilla pense que cela est à l'origine d'une grande partie de la réduction des délais du FCP. « C'est logique, puisque le travail de Speedometer 3 a conduit à des optimisations significatives du moteur JavaScript SpiderMonkey », indique Mozilla.Mozilla annonce avoir examiné également la réactivité des pages après leur chargement. Par exemple, quelle est la fluidité de la réponse lorsque je tape sur le clavier pendant que j'écris ce billet de blogue ? La principale mesure que Mozilla recueille ici est la "latence de frappe", c'est-à-dire le temps qui s'écoule entre le moment où l'on appuie sur une touche du clavier et le moment où le résultat est affiché à l'écran. L'affichage d'un texte à l'écran peut sembler simple, mais il se passe beaucoup de choses pour que cela se produise - en particulier lorsqu'une page Web exécute des scripts JavaScript pour répondre à l'événement de pression de la touche.La plupart du temps, la frappe est rapide et principalement limitée par le matériel (par exemple, le taux de rafraîchissement du moniteur), mais elle est extrêmement perturbante lorsqu'elle ne l'est pas. Cela signifie qu'il est important d'atténuer les pires cas, c'est pourquoi l'équipe s'est penchée à nouveau sur le 95e percentile. Elle a constaté que le 95e percentile a oscillé autour de 65 ms pendant la majeure partie de l'année et a chuté à moins de 59 ms après les versions 116 et 117 de Firefox en août. Cela signifie que les utilisateurs de Firefox bénéficient d'un retour d'information plus instantané et de moins de perturbations lorsqu'ils tapent.« Nous avons été motivés par les améliorations que nous voyons dans nos données télémétriques, et nous sommes convaincus que nos efforts cette année ont un effet positif sur les utilisateurs de Firefox. Nous avons beaucoup d'autres optimisations en cours et nous partagerons plus de détails sur celles-ci et sur nos progrès globaux dans de futurs articles », indique l'équipe.Les relevés de Speedometer indiquent qu'au mois de juillet, Firefox a surpassé Google Chrome en matière de performances, comme on peut le voir sur les graphiques ci-dessous. Selon les analystes, ce n'est pas une surprise vu les évolutions de Firefox ces dernières années. Il y avait un temps où Firefox était nettement plus lent que Chrome, mais depuis quelques années maintenant, le gap s'est considérablement réduit. Firefox a ajouté des fonctionnalités qui ont permis d'offrir des performances bien meilleures en cas de forte charge. En matière de performances, la dernière fois que Chromium a semblé plus attractif que Firefox remonte à très longtemps.Firefox évolue toujours dans la bonne direction, comme le montrent les résultats de Speedometer. Certains développeurs auraient même basculé de Chrome à Firefox, estimant que le navigateur de Google était plus lent, surtout lorsque de nombreuses fenêtres étaient ouvertes. Dans de telles situations, passer d'un onglet à l'autre dans Chrome peut parfois être précédé d'un écran blanc vide pendant environ 2 secondes. Notons toutefois que Chrome charge les sites Google comme YouTube plus rapidement ; un problème qui a d'ailleurs été dénoncé par Chris Peterson, responsable technique de programme au sein de l'équipe Firefox de Mozilla.Il avait attribué ce problème au fait que YouTube exécute une API uniquement adaptée à Chrome. Mais malgré les progrès continus de Firefox, le navigateur développé par Mozilla est très en difficulté sur un marché des navigateurs largement dominé par Google Chrome. Cela veut dire qu'il faut beaucoup plus que les performances pour passer à Firefox, voire y rester après avoir basculé. Toutefois, Mozilla peine toujours à trouver la solution. Peu importe les arguments de Firefox, plusieurs sondages ont révélé qu'adopter Chrome n'est pas une option, mais une nécessité pour de nombreux internautes et développeurs pour diverses raisons.Même si Firefox s'est beaucoup amélioré, Chrome offre une suite d'outils de développement robuste et bien intégrée ; et dispose d'un vaste écosystème d'extensions et de plug-ins, ce qui peut être un avantage pour les développeurs qui recherchent des outils spécifiques pour leurs besoins. En outre, l'intégration étroite de Chrome avec les services Google peut être pratique pour ceux qui utilisent largement ces services dans leur travail quotidien.Source : Mozilla ( 1 Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'amélioration continue des performances de Firefox ?Cela va-t-il permettre à Firefox de recommencer à en gagner en popularité à l'avenir ?Firefox prend-il la bonne direction pour battre Chrome ? Que faut-il de plus à Firefox pour y arriver ?Quel navigateur utilisez-vous ? Quels sont les critères qui expliquent votre choix ? Partagez votre expérience.