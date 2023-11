Une diapositive présentée par un employé de Google lors de la conférence

Le paradoxe

Une situation qui divise

Conclusion

Le mois dernier, un employé de Google a pris la parole lors d'une conférence sponsorisée par Google pour les développeurs de bloqueurs de publicités et a expliqué comment ils permettaient aux utilisateurs de trouver plus facilement des extensions de blocage de publicités sur le Chrome Web Store.« Auparavant, les extensions de filtrage des publicités appartenaient à la catégorie de productivité, c'est une catégorie très générique », a déclaré Chary Chen, responsable des développeurs du Chrome Web Store. « Pour quelqu’un qui souhaite trouver des extensions parce qu’il souhaite plus de confidentialité, cela peut être difficile. Nous introduisons désormais cette nouvelle catégorie de confidentialité et de sécurité et il est facile pour un utilisateur d’y accéder et de trouver l’extension qu’il souhaite ».Derrière elle, une diapositive mettait en évidence une extension appelée « Ad Skip Master for Youtube : Cette application clique automatiquement sur le bouton Ignorer la publicité sur YouTube » et « AdGuard AdBlocker », qui note : « Bloquer les publicités sur Facebook, YouTube et tous les autres sites Web ». Elle a ajouté que Google travaille à améliorer la saisie semi-automatique de la recherche dans le magasin d'extensions afin de mettre en évidence des extensions de « meilleure qualité » et en vedette, notamment AdBlock, Adblock Plus, Windscribe et Ghostery. « Nous pouvons totalement leur faire confiance pour recommander aux consommateurs ».Chen était l'un des cinq employés de Google à prendre la parole lors du Ad-Filtering Dev Summit à Amsterdam. La conférence était sponsorisée par AdGuard, Eyeo (la société mère d'AdBlock Plus) et Google. Le parrainage et la participation de Google à la conférence alors que YouTube est engagé dans une guerre très médiatisée contre les bloqueurs de publicités mettent en évidence la relation complexe de l’entreprise avec l’industrie du blocage de publicités et sa participation à celle-ci, ainsi que son pouvoir ultime sur les expériences des gens sur Internet.Pour mémoire, YouTube a lancé un front mondial contre les extensions de blocage des publicités, en menant désormais à grande échelle une petite expérience commencée en juin.Depuis l'annonce de cette « expérience » plus modeste, les bloqueurs de publicités tels qu'Adblock Plus ont cherché des moyens de continuer à servir les utilisateurs sur YouTube, mais cela deviendra de plus en plus difficile à mesure que Google renforcera ses efforts de blocage des bloqueurs de publicités.« En fin de compte, nous savons à quel point il est important pour nos utilisateurs d'accéder gratuitement à une expérience YouTube sans publicité », lit-on dans un billet publié par Adblock Plus le 13 octobre.Les utilisateurs de YouTube ont utilisé les réseaux sociaux pour exprimer leur indignation face à la guerre accrue menée par YouTube contre le blocage des publicités, soulignant des éléments telles qu'une quantité « ridiculement élevée » de publicités, y compris des publicités offensantes et « intrusives », un dégoût flagrant pour les publicités et le fait que même les abonnés YouTube Premium sont toujours soumis aux vidéos avec une section dédiée au sponsor des créateurs de vidéos.Selon les experts, la taille même de Google et le fait que sa position générale sur le blocage des publicités soit si difficile à définir constituent un problème en soi. « Comme le public l'apprend à travers les différentes procédures antitrust contre Google, il est impossible pour Google de jouer le rôle d'avocat, de juge et de jury sur des questions sensibles alors qu'il est la plus grande source de navigation, de système d'exploitation, de plomberie adtech et d'inventaire détenu sur le Web », a déclaré Jason Kint, PDG de Digital Content Next, un groupe professionnel qui représente les éditeurs de médias numériques.« Dès le début, Google a été confronté à la montée des bloqueurs de publicités et cela se manifeste désormais auprès de la communauté des créateurs YouTube. En fin de compte, Google agira dans son propre intérêt, ce qui est un net négatif pour tout le monde ».Tous les employés de Google qui ont pris la parole lors de la conférence sont des développeurs pour Chrome, et tous semblent avoir une vision généralement favorable des bloqueurs de publicités et du rôle qu'ils peuvent potentiellement jouer dans la protection de la vie privée et la sécurité des personnes et dans l'amélioration de l'expérience utilisateur sur Internet (dans le même temps, les bloqueurs de publicités coûtent aux éditeurs et aux sites Web les revenus dont ils ont besoin pour faire fonctionner leurs sites). L’ambiance était celle d’une collaboration entre deux groupes de développeurs qui travaillaient depuis longtemps ensemble.« Certains des développeurs présents dans cette salle ont été victimes de mes appels à froid, de mes e-mails demandant directement des commentaires, vous savez, du genre "En quoi les extensions vous ont-elles menacé ? Si vous aimez la plateforme… Manifest V3 [un nouveau système d'extension plus restrictif pour Chrome] a-t-il été un problème pour vous ? Y a-t-il des API manquantes », a déclaré Patrick Kettner,chez Google. « Nous voulons simplement que vous soyez productifs et que vous fassiez des choses qui améliorent réellement Internet ».Kettner a ensuite ajouté que Google convoquerait un « conseil sur les produits de filtrage des publicités et de confidentialité des utilisateurs » plus tard cette année pour que les développeurs de blocage de publicité puissent partager leurs commentaires directement avec Google. « Ce serait simplement un moyen de partager des commentaires collectivement en tant que personnes particulièrement passionnées par le blocage des publicités, le filtrage des publicités, tout ce qui concerne la confidentialité des utilisateurs et les extensions Chrome ».Les politiques anti-blocage des publicités de YouTube n'ont pas été directement abordées lors de la conférence, mais un développeur a demandé si Chrome imposerait une limite à la fréquence à laquelle les mises à jour de son logiciel pourraient être poussées. Certains développeurs de bloqueurs de publicités ont mis à jour leur logiciel plusieurs fois par jour ces dernières semaines afin de continuer à échapper aux détecteurs anti-bloqueurs de publicités de YouTube. « Donc, si nous le faisons toutes les heures, cela posera-t-il un problème pour le Chrome Web Store », a demandé le développeur. «*Avez-vous des chiffres sur la rapidité avec laquelle les mises à jour sont réellement reçues par les utilisateurs*?*» Les développeurs de Chrome ont déclaré au public qu’ils pouvaient mettre à jour aussi souvent qu’ils le souhaitaient et qu’il n’y avait aucune limite.Lorsqu'un membre de l'auditoire lui a demandé s'il pensait que les bloqueurs de publicités existeraient dans 10 ans, Devlin Cronin, un ingénieur logiciel de l'équipe Chrome Extensions, a évoqué les initiatives lancées par Google qui protègent nominalement la vie privée des utilisateurs, comme l'abandon prévu des cookies tiers. « Mais même si nous obtenons un grand succès [avec des projets comme celui-là], il y aura toujours des problèmes potentiels de confidentialité dans ce domaine. L’autre partie est que nous ne bloquons pas seulement les publicités parce qu’elles portent atteinte à la vie privée, il y a de nombreuses autres raisons pour lesquelles elles pourraient être trop intrusives, trop perturbatrices », a déclaré Cronin. Il a ensuite ajouté qu'il avait entendu des histoires convaincantes sur « les aspects de durabilité liés à la capacité de réduire le nombre de publicités sur le Web et les offres qui sont acceptées, ainsi que la puissance de calcul qui y est associée ».Cronin a également déclaré que les bloqueurs de publicités ont toujours été la première chose à laquelle les gens pensent lorsqu'ils pensent aux extensions de navigateur Web : « Avant, quand je disais à d'autres personnes que je travaillais sur des extensions, ils disaient : "Quoi ?" Et puis j'ai dit*: " Vous savez, les bloqueurs de publicités. " Et puis ils ont dit : " Ohhh, OK. " Maintenant, quand je dis que je travaille sur des extensions Chrome, ils disent "Cool, vous savez, je n'utiliserais pas le navigateur sans ça. " Donc C'est tellement incroyable de voir au cours de ces dernières années à quel point nous sommes devenus un nom typiquement connu ».Un soutien financier et au développement plus large de l’industrie du blocage des publicités par Google n’est pas nouveau. Pendant des années, Google a payé Eyeo pour autoriser les publicités, notamment dans les recherches, pour les utilisateurs d'AdBlock Plus dans le cadre de son framework « Annonces acceptables ». Un dirigeant de Google a déclaré en 2016 avoir mis fin à une relation avec une société de technologie publicitaire appelée ComboTag qui travaillait avec Eyeo sur son projet de liste blanche : « Ce n'est pas une entreprise avec laquelle nous voulons travailler », a déclaré Sridhar Ramaswamy, qui était à l'époque vice-président senior de la publicité et du commerce chez Google.Le parrainage par Google de l’Ad-Filtering Dev Conference montre qu’il entretient toujours une relation financière directe avec l’industrie, même si YouTube s’attaque aux bloqueurs de publicités.Le lien de Google avec l’industrie des bloqueurs de publicité et la proximité de l’industrie des bloqueurs de publicité avec Google sont très controversés parmi certains développeurs du secteur. Le bloqueur de publicités uBlock Origin par exemple a un « manifeste » qui déclare qu’il ne participera jamais à quoi que ce soit qui ressemble à des « publicités acceptables ». « L'utilisateur décide quel contenu Web est acceptable dans son navigateur », indique le manifeste. « Le projet uBO ne prend pas en charge le "Manifeste des publicités acceptables" d'Adblock Plus, car la campagne marketing "Publicités acceptables" est le plan d'affaires d'une entité à but lucratif ».Un logiciel de blocage des publicités appelé MagicLasso a écrit un article de blog détaillant les nombreux liens de Google avec l'industrie du blocage des publicités et a déclaré : « Google mérite des éloges. Au cours de la dernière décennie, elle a résolument mis en œuvre sa stratégie. Une stratégie pour saper, coopter et contrôler les bloqueurs de publicités. L’existence de Google dépend du succès de cette stratégie ».Après que les employés de Google se soient exprimés, les membres de l'auditoire ont posé des questions : « Vous savez, j'aimerais pouvoir vous demander à nouveau pourquoi vous détestez les bloqueurs de publicités, mais ce n'est pas le cas ». Le public a éclaté de rire.Sources : vidéo de la conférence (dans le texte), Chrome Que pensez-vous de la position de YouTube face aux bloqueurs de publicités ? Est-ce une mesure légitime ou abusive ?Êtes-vous surpris de voir Google s'attaquer aux bloqueurs de publicités tout en parrainant des évènements en faveur des bloqueurs de publicités ?Utilisez-vous un bloqueur de publicités ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi pas ?Quels sont les avantages et les inconvénients de la publicité en ligne pour les utilisateurs, les créateurs de contenu et les annonceurs ?Quelles sont les alternatives possibles à la publicité en ligne ? Lesquelles vous semblent les plus intéressantes et les plus réalisables ?Comment concilier le respect de la vie privée des utilisateurs et le financement du web ? Quel rôle peuvent jouer les régulateurs, les acteurs du web et les internautes ?