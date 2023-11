En 2020, TikTok a annoncé qu'elle verserait un milliard de dollars du fonds pour les créateurs sur une période de trois ans pour les vidéos qu'ils publieraient et qui recevraient des centaines de milliers, voire des millions, de vues. L'objectif du fonds était de permettre aux micro-influenceurs ayant au moins 10 000 followers et ayant accumulé au moins 100 000 vues au cours des 30 derniers jours de gagner de l'argent grâce à TikTok. Il n'est pas certain que TikTok ait versé l'intégralité de la somme aux créateurs qui remplissaient les conditions requises.De nombreux créateurs ont critiqué TikTok et le fonds, affirmant qu'il n'était pas très lucratif pour eux. Certains ont déclaré à Fortune que leurs vidéos virales ne leur rapportaient que quelques centimes.Dans une déclaration, un porte-parole de TikTok a déclaré que l'entreprise s'engageait à créer "". Le porte-parole a poursuivi en disant : "Le fonds pour les créateurs a également suscité des réactions négatives après qu'un rapport de Forbes a montré que l'entreprise stockait les données des créateurs sur des serveurs en Chine alors qu'elle avait promis de le faire aux États-Unis.Mais ce n'est pas la fin des possibilités pour les créateurs qui cherchent à gagner de l'argent sur l'application. Selon Fortune, TikTok a lancé en début d'année un "Programme de créativité" qui oblige les créateurs de contenu à réaliser des vidéos de plus d'une minute pour gagner de l'argent. Ce programme semble plus prometteur, les créateurs ayant déclaré à Fortune qu'ils gagnaient des "milliers de dollars".Fortune, ForbesQuel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que la décision de TikTok d'introduire le "Programme de créativité" pour les créateurs de contenu de longue durée est une voie plus prometteuse pour gagner de l'argent sur la plateforme ?