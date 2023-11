Nous avons constaté dans nos recherches que les gens s’intéressent à ce que des gens comme eux disent à propos d’une page Web donnée. Les notes sont conçues pour fonctionner de concert avec le contenu existant sur le Web, ajoutant ainsi une nouvelle couche d'informations humaines à vos résultats de recherche. Dans cette nouvelle expérience, vous pouvez obtenir un contexte utile sur une page Web afin de mieux identifier les informations qui pourraient vous être les plus utiles – ou vous pouvez partager votre expertise avec le monde. Les notes peuvent vous aider à découvrir des conseils sur les quartiers qui pourraient vous convenir le mieux dans un article sur une nouvelle ville, ou sur la façon d'atténuer le niveau d'épice d'une recette. Ou peut-être qu’un guide de pâtisserie vous a aidé à créer le glaçage de couleur parfait – vous pouvez laisser une note pour aider d’autres personnes à éviter les erreurs de la première fois. Nous avons constaté dans nos recherches que les gens s’intéressent à ce que des gens comme eux disent à propos d’une page Web donnée. Les notes sont conçues pour fonctionner de concert avec le contenu existant sur le Web, ajoutant ainsi une nouvelle couche d'informations humaines à vos résultats de recherche. Dans cette nouvelle expérience, vous pouvez obtenir un contexte utile sur une page Web afin de mieux identifier les informations qui pourraient vous être les plus utiles – ou vous pouvez partager votre expertise avec le monde. Les notes peuvent vous aider à découvrir des conseils sur les quartiers qui pourraient vous convenir le mieux dans un article sur une nouvelle ville, ou sur la façon d'atténuer le niveau d'épice d'une recette. Ou peut-être qu’un guide de pâtisserie vous a aidé à créer le glaçage de couleur parfait – vous pouvez laisser une note pour aider d’autres personnes à éviter les erreurs de la première fois.

Avantages et inconvénients pour les utilisateurs

Nous savons que la qualité et la sécurité sont essentielles lorsque nous expérimentons cette nouvelle capacité. Notes s'appuie largement sur les protections développées au fil des décennies pour vous fournir des informations fiables et utiles sur la recherche. Nous utilisons une combinaison de protections algorithmiques et de modération humaine pour garantir que les notes sont aussi sûres, utiles et pertinentes que possible, et pour nous protéger contre les contenus préjudiciables ou abusifs. Comme pour toutes les expériences Labs, nous utiliserons ce temps pour tester et découvrir ce qui fonctionne le mieux pour les utilisateurs avant de proposer ces fonctionnalités à un public plus large sur la recherche.

La modération des Notes et leur affichage

Autres annonces à propos de l'outil de recherche de Google

Conclusion

Vous avez toujours voulu ajouter vos propres annotations aux résultats de recherche que vous trouvez sur Google*? Avec la nouvelle expérience « Notes » de Google, lancée mercredi en tant que fonctionnalité opt-in via Search Labs, vous pourrez le faire.Une fois que vous avez activé Notes dans Search Labs, vous verrez un bouton « Notes » apparaître sous les résultats de recherche dans l’application Google et sur les articles sur Discover. Appuyez sur ce bouton et vous pourrez voir ce que d'autres ont dit à propos de la page Web. Lorsque vous visitez une page que vous jugez utile, vous pouvez facilement créer une note pour partager votre expérience avec le sujet ou l'article. Vous pouvez personnaliser votre note avec des éléments tels que du texte, des autocollants et des photos, et vous pouvez choisir parmi différents styles visuels. Aux États-Unis, Google va lancer bientôt la possibilité d’ajouter également une image générée par l’IA à votre note.Google explique que Notes permettra aux utilisateurs de partager leurs connaissances directement dans la recherche, aidant ainsi les autres à trouver les meilleures réponses à leurs questions les plus étranges ou les plus merveilleusement uniques, et à découvrir ce qui leur est le plus utile sur le Web :Google Notes a plusieurs avantages potentiels pour les utilisateurs. Tout d’abord, il permet aux utilisateurs de s’exprimer et de donner leur avis sur les résultats de recherche. Par exemple, un utilisateur peut annoter un résultat de recherche sur un produit avec son expérience personnelle, son opinion ou une recommandation. Deuxièmement, il permet aux utilisateurs de se souvenir et de retrouver facilement les résultats de recherche pertinents. Par exemple, un utilisateur peut annoter un résultat de recherche sur un article avec un rappel pour le lire plus tard, ou un lien vers une source connexe. Troisièmement, il permet aux utilisateurs de collaborer et de communiquer avec d’autres utilisateurs sur les résultats de recherche. Par exemple, un utilisateur peut partager ses notes avec un ami, un collègue ou un groupe, et recevoir des commentaires ou des suggestions.Google Notes présente également des défis et des limites. Tout d’abord, il soulève des questions de confidentialité et de sécurité. Les utilisateurs devront faire attention à ce qu’ils annotent et à qui ils le partagent, car leurs notes pourraient contenir des informations sensibles ou personnelles. Deuxièmement, il nécessite une connexion Internet et un compte Google. Les utilisateurs ne pourront pas annoter les résultats de recherche hors ligne ou sans se connecter à leur compte Google. Troisièmement, il pourrait affecter la qualité et la pertinence des résultats de recherche. Les utilisateurs pourraient être influencés par les notes des autres utilisateurs, ou être distraits par les notes non pertinentes ou inappropriées.À ce sujet, Google indiqueLors d'un briefing, Google a montré une note pour un article sur différents types de glaçage contenant du texte vert, l'image d'un gâteau et un autocollant en forme de cœur. Au bas de la note, il y avait un lien vers l'article dont parlait la note.Si vous publiez une note, elle devrait apparaître « en quelques minutes », à moins qu’elle ne soit signalée pour examen humain, a déclaré la vice-présidente de Google, Cathy Edwards, dans une interview. Lorsque vous consultez toutes les notes d'un lien, ce qui est affiché sera classé dynamiquement en fonction d'éléments tels que la requête de l'utilisateur et la pertinence d'une note par rapport au contenu de la page.L’exemple du glaçage semblait plutôt inoffensif, mais comment Google pourrait procéder pour modérer Notes pour empêcher les gens de publier des messages nuisibles ou de partager de la désinformation ? Edwards a déclaré que la société déployait des protections algorithmiques et un examen humain manuel, et que les utilisateurs pouvaient également signaler des notes pour examen humain.Edwards a noté que l’équipe a « beaucoup appris de nos collègues Maps et YouTube, qui ont à ce stade une grande expérience en matière de modération de contenu ». Et Edwards a déclaré que les utilisateurs ne pourront pas laisser de notes pour des requêtes plus offensantes. Pourtant, de mauvaises choses risquent de passer entre les mailles du filet, et il appartiendra à Google de définir son processus de modération pendant que Notes est dans cette phase expérimentale.Les notes seront disponibles à partir des États-Unis et de l'Inde. Vous pouvez voir les boutons permettant d'ajouter ou d'afficher des notes dans les résultats de recherche sur l'application Google, mais les notes seront indexables sur le Web ouvert, vous n'aurez donc pas à les afficher à partir des résultats de recherche ; quelqu'un pourrait vous envoyer directement par e-mail un lien vers une note, par exemple. Edwards a déclaré que Google réfléchissait également aux moyens de partager des « informations » avec les éditeurs sur les notes placées sur leur contenu.Les notes ne sont pas le seul changement notable annoncé par Google pour la recherche. La société va également vous permettre de suivre les requêtes afin que vous puissiez voir les résultats groupés concernant ces requêtes apparaître dans les résultats de recherche et dans Google Discover. Vous pouvez également recevoir des notifications sur les choses que vous suivez depuis l’application Google « s’il y a vraiment quelque chose qui ne va pas », a déclaré Edwards.Vous pouvez suivre une requête directement à partir de la recherche en appuyant sur un bouton « Suivre », et vous pouvez aller aussi loin ou aussi précisément que vous le souhaitez. Edwards a mentionné des exemples tels que « l’entraînement au semi-marathon » ou « l’entraînement au semi-marathon pour les femmes dans la quarantaine qui vivent dans la région de la Baie ». Bien sûr, l'inverse est possible : vous pouvez également ne plus suivre les requêtes si vous le souhaitez. Toutefois, vous ne pourrez pas suivre les requêtes susceptibles d'être explicites, offensantes ou nuisibles.Quant à savoir si Google pourrait partager les données de suivi des utilisateurs avec des annonceurs ou des parties externes d'une manière ou d'une autre, Edwards a déclaré que Google n'avait « aucun plan pour le faire » (ce qui ne veut pas dire « non », mais qu'on pourrait traduire en « pas pour le moment »).La fonctionnalité de suivi sera lancée en anglais américain sur l'application Google et sur les appareils mobiles Chrome et Safari au cours des prochaines semaines.Google a également annoncé des mises à jour de sa fonctionnalité «*Perspectives*» qui présente du contenu provenant de lieux tels que les médias sociaux et les forums dans le but de vous aider à trouver de véritables informations humaines en ligne. Perspectives sera disponible sur la recherche sur ordinateur aux États-Unis dans « les semaines à venir », a écrit Edwards, et à partir de mercredi, les résultats dans Perspectives afficheront plus d'informations sur les créateurs individuels, comme la photo de profil d'un créateur ou le nombre de ses abonnés.Google Notes est une fonctionnalité innovante et intéressante qui pourrait changer la façon dont les utilisateurs interagissent avec les résultats de recherche. Elle offre aux utilisateurs la possibilité d’annoter les résultats de recherche avec leurs propres informations, opinions et idées, et de les partager avec d’autres utilisateurs. Elle pourrait également améliorer l’expérience de recherche des utilisateurs en leur permettant de se souvenir et de retrouver facilement les résultats de recherche pertinents, et de collaborer et de communiquer avec d’autres utilisateurs sur les résultats de recherche. Cependant, elle présente également des risques et des défis, tels que la confidentialité, la sécurité, la connectivité et la qualité des résultats de recherche. Les utilisateurs devront être prudents et responsables lorsqu’ils utiliseront Google Notes, et respecter les règles et les normes de Google. Google Notes devrait être lancée dans les prochains mois, et sera disponible pour tous les utilisateurs de Google.Source : Google Que pensez-vous de Google Notes ? Quels sont les avantages et les inconvénients de Google Notes pour les utilisateurs et pour Google ?Comment Google Notes pourrait-il affecter la crédibilité et l’autorité des sources d’information sur le web ?Quelles sont les règles et les normes que Google devrait imposer aux utilisateurs qui annotent les résultats de recherche ?Comment Google Notes pourrait-il favoriser la collaboration et la communication entre les utilisateurs qui partagent les mêmes intérêts ou les mêmes objectifs ?Quels sont les risques et les défis que Google Notes pose en termes de confidentialité, de sécurité, de connectivité et de qualité des résultats de recherche ?