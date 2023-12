Qu'est-ce que la technologie L4S ?

Comment la technologie L4S fonctionne-t-elle ?

Les applications possibles de la technologie L4S

intégration dans l'industrie : des acteurs majeurs de l'industrie comme Apple, Google, Comcast et d'autres explorent activement et intègrent L4S dans leurs réseaux et leurs appareils. Les essais, le support bêta et les initiatives de collaboration soulignent l'engagement à exploiter le potentiel de cette technologie ;



: des acteurs majeurs de l'industrie comme Apple, Google, Comcast et d'autres explorent activement et intègrent L4S dans leurs réseaux et leurs appareils. Les essais, le support bêta et les initiatives de collaboration soulignent l'engagement à exploiter le potentiel de cette technologie ; normalisation et adaptabilité : L4S adhère aux normes définies par l'IETF, ce qui garantit la compatibilité et l'intégration transparente dans diverses infrastructures de réseau. Selon les experts, son adaptabilité et sa capacité à coexister avec les protocoles existants en font un ajout très prometteur à Internet ;



: L4S adhère aux normes définies par l'IETF, ce qui garantit la compatibilité et l'intégration transparente dans diverses infrastructures de réseau. Selon les experts, son adaptabilité et sa capacité à coexister avec les protocoles existants en font un ajout très prometteur à Internet ; évolution des réseaux : au fur et à mesure que la technologie L4S gagne du terrain, les réseaux évoluent pour soutenir sa mise en œuvre. Les réseaux câblés à large bande l'ont déjà adopté, tandis que des efforts sont en cours pour l'intégrer dans les réseaux 5G et Wi-Fi. Cette évolution est décrite par les experts comme le signe d'un changement transformateur vers un paysage Internet plus rapide et plus efficace.

Dans un monde numérique où chaque seconde compte, les technologies qui permettent une transmission fluide et efficace des données sont essentielles pour garantir la qualité des expériences en ligne. Une connectivité fiable est indispensable, et ce besoin s'accroît chaque jour de manière exponentielle. De nombreuses applications que nous utilisons tous les jours n'ont pas été conçues pour une faible latence et elles peuvent provoquer une congestion du réseau qui perturbe les communications en temps réel. C'est pourquoi nous avons besoin de solutions capables de décongestionner les réseaux en luttant contre la latence, la gigue et la perte de paquets.La technologie L4S (Low Latency, Low Loss, Scalable Throughput) est l'une de ces solutions. L4S est une initiative visant à supprimer presque totalement le temps de latence et de grandes entreprises comme Apple, Google, Comcast, Charter, Nvidia, Valve, Nokia, Ericsson, Deutsche Telekom, etc. auraient manifesté leur intérêt pour ce projet. L4S a été finalisée et publiée en janvier et promet de réduire considérablement le temps que nous passons à attendre le chargement des pages Web ou des flux de données et diminuer les problèmes lors des appels vidéo. Voici ci-dessus un aperçu de la technologie L4S et en quoi consiste son fonctionnement.L4S est un élément essentiel des spécifications DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification) à faible latence, que de nombreuses autres technologies de réseau sont en train d'adopter. Elle permet un nouveau mécanisme de contrôle de la congestion pour les applications à la recherche de capacité qui souhaitent optimiser leur taux d'envoi, tout en réduisant considérablement la latence du réseau, la gigue et la perte de paquets. Selon les notes publiées par les chercheurs à l'origine de la technologie, L4S serait idéale pour les applications optimisées par des débits de données élevés, une latence ultra-faible et une perte de paquets quasi nulle.Ces applications comprennent notamment les jeux en ligne, les applications de réalité virtuelle (RV) et de réalité augmentée (RA) et les vidéoconférences à haute qualité. L4S serait aussi bénéfique pour d'autres applications limitées par la latence, comme le trafic HTTP général. « Grâce à la technologie L4S, les applications peuvent bénéficier à la fois de faibles latences sur le réseau et d'un débit élevé. L4S profite à la plupart des applications, dont les applications conversationnelles, les applications interactives à contenu dynamique, la vidéo interactive, les jeux en ligne, et la réalité virtuelle ou augmentée », affirme Apple dans un billet de blogue.La solution L4S de bout en bout fournit un retour d'information de haute fidélité sur la congestion des goulets d'étranglement du réseau aux applications utilisées. L4S fonctionne comme un mécanisme de contrôle de la congestion, améliorant la façon dont les paquets de données traversent Internet. Elle introduit des marqueurs dans ces paquets afin de détecter les encombrements et d'y répondre rapidement. Cette boucle de rétroaction permet aux appareils d'ajuster le flux de données en temps réel, ce qui évite les goulets d'étranglement et garantit une transmission plus fluide. Le mécanisme L4S peut être utilisé par n'importe quelle application.« L4S utilise un mécanisme de notification explicite de la congestion (Explicit Congestion Notification - ECN) pour donner un avertissement précoce de la congestion au niveau de la liaison goulot d'étranglement en marquant un point de code "Congestion Experienced" (CE) dans l'en-tête IP des paquets. Après avoir reçu les paquets, le récepteur renvoie ces informations de congestion à l'expéditeur dans les paquets d'accusés de réception (ACK) du protocole de transport. L'expéditeur utilise ce retour d'information sur la congestion pour réduire son taux d'envoi afin d'éviter les retards au niveau du goulot d'étranglement », explique Apple dans son billet.Bien que plusieurs facteurs puissent contribuer à la lenteur des vitesses Internet, L4S semble offrir une solution prometteuse pour résoudre le problème de la latence et améliorer les performances globales.L'intérêt de la technologie L4S réside dans sa capacité à hiérarchiser les paquets de données en fonction de leur importance. En utilisant une technique appelée "gestion active des files d'attente", elle garantit que les données critiques sont transmises rapidement et efficacement, tandis que les données moins importantes peuvent attendre dans la file d'attente. Cette optimisation entraîne une réduction significative de la latence et une expérience Internet plus fluide et plus rapide. Les implications de L4S vont bien au-delà de la navigation quotidienne sur le Web. Selon les experts, il libère le potentiel des applications et des services qui exigent une latence ultra-faible.Qu'il s'agisse d'expériences immersives de jeux en ligne, d'interactions RV/RA transparentes ou de vidéoconférences haute définition, la technologie L4S ouvre la voie à un nouveau champ de possibilités dans divers domaines sensibles à la latence. Elle peut être utilisée par les applications TCP (Transmission Control Protocol) ou QUIC (Quick UDP Internet Connections). Solution normalisée définie par l'IETF (Internet Engineering Task Force), L4S a déjà été adoptée par les réseaux câblés à large bande et est prise en charge par le protocole de modem-câble DOCSIS. Des travaux seraient également en cours pour la mettre en œuvre dans les réseaux 5G et Wi-Fi.En outre, Apple a annoncé qu'à partir d'iOS 17 et d'iPadOS 17, l'entreprise prend en charge la technologie L4S sur ses plateformes pour certains utilisateurs, pour les piles réseau QUIC et TCP. L'importance de L4S résiderait non seulement dans son impact immédiat, mais aussi dans sa trajectoire future. Voici l'état actuel de L4S :Selon les analystes, à mesure que la technologie L4S devient un élément fondamental des réseaux grand public, les utilisateurs peuvent s'attendre à une amélioration révolutionnaire de leur expérience avec la connectivité Internet. La réduction de la latence et la fluidité de la transmission des données pourraient devenir la nouvelle norme, transformant les interactions en ligne en expériences transparentes et instantanées. L'intégration de L4S annoncerait un avenir où la latence n'entravera plus nos interactions numériques, ouvrant la voie à un monde en ligne plus connecté, plus efficace et plus exaltant.Sources : la technologie L4S Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la technologie LS4 ? Est-elle prometteuse ?Est-elle réellement en mesure de révolutionner la connectivité Internet ?Que pensez-vous des applications potentielles de la technologie L4S ?Selon vous, à quoi peut-on s'attendre dans un avenir proche avec la technologie L4S ?