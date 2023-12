Il semble que Mark Zuckerberg se prépare à l'apocalypse.Le fondateur de Meta serait en train de construire un énorme complexe de 100 millions de dollars à Hawaï, qui comprend un bunker souterrain et ses propres sources de nourriture et d'énergie. Ce projet secret, baptisé Koolau Ranch, suggère que le magnat des médias sociaux cache ses plans d'apocalypse au public.Le magazine Wired a enquêté sur les registres de propriété et les entretiens avec les entrepreneurs, et a révélé que Koolau Ranch est l'un des projets de construction personnelle les plus coûteux de l'histoire moderne. Le complexe, situé sur l'île de Kauai, est partiellement construit et comprendra plus d'une douzaine de bâtiments, dont deux manoirs principaux qui seront reliés par un tunnel.Le tunnel mènera à un abri souterrain de 5 000 pieds carrés, qui disposera d'une trappe d'évacuation accessible par une échelle, selon les plans de construction cités par Wired. L'abri comprendra un espace de vie et un local technique, et sera protégé par une porte en béton et en acier "résistante aux explosions".Le complexe comprendra également au moins 30 chambres et 30 salles de bain, ainsi que plusieurs maisons d'hôtes et un ensemble de 11 cabanes en forme de disque qui seront reliées par des ponts de corde. Les plans montrent également que le complexe sera doté de divers dispositifs de sécurité, tels que des serrures à clavier, une insonorisation et des portes secrètes. L'un des travailleurs a déclaré à Wired que les caméras sont "partout" et que l'un des plus petits bâtiments du ranch en compte plus de 20 à lui seul.Mais le Koolau Ranch n'est pas seulement une retraite de luxe pour Zuckerberg et sa famille. Il s'agit également d'une base de survie potentielle en cas de catastrophe mondiale.Les rapports de Wired indiquent que les constructeurs ont pour objectif de rendre le complexe complètement autonome. La propriété sera équipée d'un réservoir d'eau de 55 pieds de diamètre et de 18 pieds de haut, ainsi que d'un système de pompage. Les 1 400 acres de terrain comportent déjà des activités d'élevage et d'agriculture qui peuvent fournir des sources de nourriture.Zuckerberg est resté très discret sur son projet à Hawaï. Il a érigé un mur d'un mètre cinquante autour de l'enceinte et a fait signer à tous ses employés des accords de confidentialité concernant leur travail. Il a dépensé 170 millions de dollars pour acheter le terrain de son ranch, qu'il considère comme sa maison familiale, selon le média.WiredQuel est votre avis sur le sujet ?