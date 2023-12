Selon Gartner, la perception d'une baisse de la qualité des plateformes de médias sociaux poussera 50 % des consommateurs à abandonner ou à limiter considérablement leurs interactions avec les médias sociaux d'ici 2025.Une enquête menée par Gartner auprès de 263 consommateurs entre juillet et août 2023 a révélé que 53 % des consommateurs pensent que l'état actuel des médias sociaux s'est dégradé par rapport à l'année précédente ou à cinq ans auparavant. Les principales raisons de ce déclin sont la diffusion de fausses informations, les bases d'utilisateurs toxiques et la prévalence des robots. L'inquiétude concernant l'impact de l'utilisation anticipée de la GenAI dans les médias sociaux est élevée : plus de 7 consommateurs sur 10 reconnaissent qu'une plus grande intégration de la GenAI dans les médias sociaux nuira à l'expérience de l'utilisateur.", a déclaré Emily Weiss, chercheuse principale au sein de la pratique marketing de Gartner. "Parmi les autres prédictions de Gartner qui aideront les spécialistes du marketing à répondre à l'évolution du paysage en 2024 et au-delà, citons :Une enquête Gartner menée auprès de 305 consommateurs en mai 2023 a révélé que 72 % d'entre eux pensent que les générateurs de contenu basés sur l'IA pourraient diffuser des informations fausses ou trompeuses. En outre, une enquête Gartner menée auprès de 320 consommateurs en février 2023 a révélé que la perception des consommateurs selon laquelle les expériences et les capacités alimentées par l'IA sont meilleures que celles des humains est en train de s'éroder.", a déclaré Weiss. "."Alors que les CMO tentent de "faire plus avec moins", la GenAI promet une augmentation de la productivité et des économies. L'attrait de la GenAI pour les CMO repose en grande partie sur la productivité et les économies de coûts, en particulier pour les services créatifs. Cependant, l'amélioration de la productivité permettra aux créatifs de haut niveau de réorienter leurs compétences et leur temps vers des projets créatifs stratégiques plus avancés, tels que l'exploitation de l'innovation des produits et des services de la GenAI.", a déclaré M. Weiss. "L'adoption rapide de l'IA générative dans les moteurs de recherche perturbera considérablement la capacité des directeurs marketing à exploiter la recherche organique pour stimuler les ventes. Une enquête de Gartner menée auprès de 299 consommateurs en août 2023 a révélé que les consommateurs sont prêts pour la recherche améliorée par l'IA, 79 % des personnes interrogées s'attendant à l'utiliser au cours de l'année prochaine. En outre, 70 % des consommateurs ont exprimé au moins une certaine confiance dans les résultats de recherche soutenus par la GenAI.", a déclaré Weiss. "Les progrès rapides de la GenAI ont laissé les organisations sans les cadres et les meilleures pratiques pour assurer une utilisation responsable et atténuer les risques. Une fonction dédiée à l'authenticité du contenu et le développement de garde-fous pour la marque seront un impératif organisationnel.", a déclaré M. Weiss.Source : GartnerTrouvez-vous ces prédictions de Gartner pertinentes ?Quel est votre position actuelle concernant l'utilisation des réseaux sociaux ? qu'en est-il pour les prochaines années ?