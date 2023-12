Une augmentation controversée des salaires des dirigeants

Dans ma lettre de l'année dernière, j'ai dit que Mozilla devait être plus grand, plus audacieux et faire plus si nous voulons jouer un rôle dans l'élaboration de l'Internet de demain. Je suis heureuse de dire que nous avons fait des progrès par rapport à cette vision au cours des 12 derniers mois. Tout au long de ce rapport, vous verrez les signes d’un Mozilla qui évolue dans la bonne direction.



Mark Surman décrit une expansion de Mozilla dans son ensemble, avec le lancement de nouvelles entités axées sur l'investissement en capital-risque et l'IA open source. Mohamed Nanabhay et Moez Draief reviennent plus en détail sur les premiers jours de ces deux nouvelles organisations. Steve Texeira donne plus d'informations sur notre vision produit, les nouveaux marchés que nous explorons et comment notre acquisition de Fakespot nous aide à accélérer nos objectifs. Imo Udom et J. Bob Alotta partagent des mises à jour passionnantes sur la manière dont nous élargissons notre engagement auprès des communautés et des constructeurs du monde entier.



Il s’agit d’un rapport plein de progrès, signes d’un bon départ alors que nous poursuivons les changements que j’ai décrits l’année dernière. Mais ce n’est pas suffisant. Le rythme ne suffit pas, l’impact ne suffit pas. En tout cas pas encore.



Autant Mozilla a changé au cours de la dernière année, autant le monde dans lequel nous travaillons a changé encore plus. L’IA a explosé sur la scène, passant de l’idée aux produits de consommation à un rythme incroyable. Cela s’est accompagné d’une préoccupation accrue quant au rôle de la technologie dans nos vies et d’une vague d’activités réglementaires en réponse.



Alors que les revenus de Mozilla chutent

Firefox continue de perdre des utilisateurs

Juste pour ajouter quelques anecdotes, nous disposons à la fois de Google Analytics (si vous acceptez la demande de suivi RGPD…) et de nos propres statistiques internes basées uniquement sur les useragents. Voici quelques pourcentages pour novembre (il s'agit de l'Allemagne, utilisation généralement beaucoup plus élevée de FF)



Les notres:



Chrome 37,4 % Firefox 24,7 % Safari 21,1 % Edge 7,5 % Opera 2,6 %



GA:



Chrome 39,3 % Safari 31,5 % Firefox 11,9 % Edge 9,9 % Samsung Internet 2,9 %



Une autre chose à retenir est de vérifier la baisse de l'utilisation des ordinateurs de bureau, car une grande partie des utilisateurs d'Internet modernes sont uniquement mobiles, et le nombre de personnes qui utilisent autre chose que ce que Google leur dit (ou Apple leur permet) est infiniment petit.

Conclusion

Le formulaire 990 est un formulaire de l'Internal Revenue Service des États-Unis qui fournit au public des informations sur une organisation à but non lucratif. Il est également utilisé par les agences gouvernementales pour empêcher les organisations d'abuser de leur statut d'exonération fiscale. C'est ce formulaire, publié par Mozilla, qui nous indique que Mitchell Baker, la PDG de Mozilla, a gagné 6 903 089 $ en 2022. L'année précédente (2021), le PDG avait gagné 5,6 millions de dollars. Une augmentation de 1,3 million de dollars.Mitchell Baker s'est félicitée des résultats de Mozilla, déclarant :Néanmoins, cette hausse des salaires a suscité des critiques de la part de certains observateurs, qui estiment que Mozilla ne peut pas continuer comme avant, et qu’elle doit réduire ses dépenses pour s’adapter à ses revenus réduits. Certains ont même remis en question la pertinence du modèle non lucratif de Mozilla, qui lui permet de bénéficier d’avantages fiscaux, mais qui limite aussi sa capacité à lever des fonds ou à attirer des talents.Jetons maintenant un coup d'œil aux performances de base de Mozilla : les revenus globaux et la part de marché de leur produit principal (Firefox) au cours de cette même période. Si un PDG obtient une augmentation de 1,3 million de dollars, ces chiffres seront probablement excellents... n'est-ce pas ? Il s'avère que les revenus de Mozilla ont en fait légèrement chuté entre 2021 et 2022.Les revenus sont passés de 600 millions de dollars en 2021 à 593 millions de dollars en 2022. Soit environ 7 millions de dollars de moins. Une petite diminution, en pourcentage... mais une diminution tout de même.L'année dernière, en parlant de l’état de l’entreprise, Baker a souligné qu’étant donné la pandémie, 2021 n’était évidemment pas une année normale. Pour le premier semestre 2022, avec la guerre en Ukraine et les difficultés économiques globales, les finances de Mozilla semblaient quelque peu similaires, a-t-elle noté. Mais plus important encore, les tentatives de diversification de Mozilla commençaient à porter leurs fruits : « Il y a certaines choses en 2021 que je pense que nous faisons et que nous avons l'intention de continuer – multi-produits, différents modèles commerciaux, engagement auprès des consommateurs – […] qui représentent l'avenir et nos toutes premières étapes pour écrire ce nouveau chapitre. de Mozilla », a-t-elle expliqué.Avec les trois modèles commerciaux de Mozilla (publicités préservant la confidentialité, abonnements et partenariats de recherche), l’organisation est désormais un peu plus dépendante du marché publicitaire global. Mais comme l'a souligné Steve Teixeira (qui a récemment rejoint Mozilla après avoir quitté Twitter), le marché est peut-être plus faible, mais cela s'est surtout manifesté par un ralentissement de la croissance et non par une baisse du marché. « Pour nous, en tant qu'entreprise non publique, ce n'est pas grave », a-t-il déclaré. « Nous pouvons faire du grand. Puisque nous n’avons pas à gérer une perception du marché public, tout ce dont nous avons besoin est une entreprise formidable à gérer et cela nous rend heureux ». Il estime également que même si ses produits de sécurité ne représentent jusqu’à présent qu’une petite partie des revenus globaux de Mozilla (le VPN étant à l’origine de la quasi-totalité de cela), il y a encore beaucoup d’avantages. Mozilla étudie comment ajouter davantage de fonctionnalités et de produits à sa suite de sécurité globale, à la fois dans le cadre de Firefox et en tant que produits autonomes.En 2022, Mozilla a introduit des abonnements payants pour son Mozilla Developer Network (MDN). Teixeira a déclaré qu’il répondait aux « attentes modestes » de l’organisation, mais qu’il représentait également la volonté de Mozilla d’expérimenter ces modèles commerciaux. Avec un produit comme MDN, qui a une très longue histoire, Mozilla doit faire attention à la manière dont il gère une expérience comme celle-ci, car cela peut facilement se retourner contre lui et ternir sa marque, ce que Baker a reconnu. « Nous étions vraiment déterminés à honorer MDN pour ce qu’il est et à nous assurer que ce que nous ajoutons est véritablement un service premium », a-t-elle déclaré.Bien que le taux de déclin ait diminué, Firefox a continué de connaître une baisse de son nombre d’utilisateurs au cours de l’année 2023.En regardant d'abord la situation dans son ensemble fournie par StatCounter, Firefox était à son apogée en novembre 2009, alors qu'il détenait 32 % du marché mondial des navigateurs et était le deuxième navigateur le plus populaire. À cette époque, Internet Explorer dominait avec 56 % et le nouveau Chrome, qui détenait déjà 5 %, avait entamé une ascension irrésistible. Comme le montre le graphique, même si la part de Chrome a augmenté, Firefox et IE ont perdu :En 2016, il est redevenu le deuxième navigateur de bureau le plus populaire et a conservé ce statut jusqu'à ce qu'il soit dépassé par Edge en 2020. Remarquez cependant l'énorme écart entre Chrome et les autres :Selon StatCounter, Firefox détient actuellement 3,2 % du marché mondial des navigateurs sur tous les appareils. Cependant, certains observateurs notent que ces résultats proviennent sans doute de la méthode prise en compte pour calculer la part de marché et que Firefox est sûrement beaucoup plus utilisé que cela.Un internaute indiquait par exemple :Et un autre de préciser : « Ce n’est pas GA qui est malveillant d’une manière anormale. Certains utilisateurs de Firefox bloquent certaines fonctionnalités de GA, GA ne peut donc pas compter certains utilisateurs de Firefox ».Quoiqu'il en soit, d'après ses propres statistiques, Mozilla comptait 185 millions de clients le 18 décembre 2023Alors que les revenus totaux s'élevaient à 593 millions de dollars, soit environ 1 % de moins qu'en 2021, les dépenses sont passées de 339 millions de dollars en 2021 à 425 millions de dollars, soit une augmentation de 20 %. Le développement de logiciels, qui représentait près de la moitié des dépenses, a augmenté de moins de 10 %, tandis que les dépenses liées auont augmenté de plus de 100 % et les frais généraux et administratifs ont augmenté de 25 %.En 2021, Mitchell Baker, qui est à la fois PDG de Mozilla Corporation et présidente de la Fondation Mozilla, disposait d'une rémunération totale de 5 626 926 $ comprenant un salaire de base de 1 350 000 $, une prime de 2 600 000 $ et une autre rémunération de 676 926 $. De plus, le total des salaires et avantages sociaux en 2022 s'élevait à 284 millions de dollars, contre 237 millions de dollars en 2021, soit une augmentation de 20 %.Sources : State of Mozilla Que pensez-vous de la hausse des salaires des dirigeants de Mozilla ? Est-ce justifié ou excessif ?Utilisez-vous Firefox comme navigateur web ? Si oui, pourquoi ? Si non, qu’est-ce qui vous empêche de l’adopter ?Quels sont les produits ou les projets de Mozilla qui vous intéressent le plus ? Pourquoi ?Comment Mozilla peut-elle améliorer sa situation financière et sa part de marché ? Quelles stratégies ou innovations lui conseilleriez-vous ?Quelle est la valeur ajoutée de Mozilla pour l’internet et la société ? Quel rôle peut-elle jouer dans la défense d’un internet ouvert et respectueux des droits humains ?