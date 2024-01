Notre mission principale est simple : aider nos artistes et auteurs-compositeurs à atteindre leur plus grand potentiel créatif et commercial. Pour atteindre ces objectifs, nos équipes mettent à profit leur expertise et leur passion pour conclure des accords avec des partenaires du monde entier, des partenaires qui prennent au sérieux leur responsabilité de rémunérer équitablement nos artistes et auteurs-compositeurs, et de traiter l'expérience de l'utilisateur avec respect.L'un de ces partenaires est TikTok, une plateforme de plus en plus influente, dotée d'une technologie puissante et d'une base d'utilisateurs massive dans le monde entier. Comme pour beaucoup d'autres plateformes avec lesquelles nous sommes partenaires, le succès de TikTok, l'une des plus grandes plateformes sociales au monde, repose en grande partie sur la musique créée par nos artistes et auteurs-compositeurs. Ses dirigeants sont fiers de déclarer publiquement que "la musique est au cœur de l'expérience TikTok" et notre analyse confirme que la majorité du contenu sur TikTok contient de la musique, plus que sur n'importe quelle autre plateforme sociale majeure.Les conditions de notre relation avec TikTok sont fixées par un contrat qui expire le 31 janvier 2024. Dans le cadre de nos discussions sur le renouvellement du contrat, nous avons insisté sur trois questions essentielles : la rémunération appropriée de nos artistes et auteurs-compositeurs, la protection des artistes humains contre les effets néfastes de l'IA et la sécurité en ligne des utilisateurs de TikTok.Nous nous sommes efforcés de résoudre ces problèmes et d'autres questions connexes avec nos autres partenaires de la plateforme. Par exemple, notre initiative "Artist-Centric" vise à actualiser le modèle de rémunération du streaming et à mieux récompenser les artistes pour la valeur qu'ils apportent aux plateformes. Dans les mois qui ont suivi son lancement, nous sommes fiers que cette initiative ait été accueillie si positivement et reprise par toute une série de partenaires, y compris la plus grande plateforme musicale du monde. Nous avons également pris des mesures énergiques pour tirer parti des promesses de l'IA tout en luttant pour garantir la protection des droits et des intérêts des artistes, aujourd'hui et à l'avenir. En outre, nous avons engagé un certain nombre de nos partenaires de la plateforme à essayer de susciter des changements positifs pour leurs utilisateurs et, par extension, pour nos artistes, en abordant les questions de sécurité en ligne, et nous sommes reconnus comme le leader de l'industrie en nous concentrant sur l'impact plus large de la musique sur la santé et le bien-être.En ce qui concerne la question de la rémunération des artistes et des auteurs-compositeurs, TikTok a proposé de rémunérer ses artistes et ses auteurs-compositeurs à un taux qui ne représente qu'une fraction du taux payé par les grandes plateformes sociales comparables. Aujourd'hui, pour montrer à quel point TikTok rémunère peu les artistes et les auteurs-compositeurs, malgré sa base d'utilisateurs massive et croissante, l'augmentation rapide de ses recettes publicitaires et sa dépendance croissante à l'égard des contenus musicaux, TikTok ne représente qu'environ 1 % de notre chiffre d'affaires total.En fin de compte, TikTok essaie de construire une entreprise basée sur la musique, sans payer la juste valeur de la musique.En ce qui concerne l'IA, TikTok permet à la plateforme d'être inondée d'enregistrements générés par l'IA - et développe des outils pour permettre, promouvoir et encourager la création musicale par l'IA sur la plateforme elle-même - puis exige un droit contractuel qui permettrait à ce contenu de diluer massivement la réserve de redevances pour les artistes humains, dans une démarche qui n'est rien d'autre que le parrainage du remplacement d'artistes par l'IA.En outre, TikTok ne fait guère d'efforts pour traiter les vastes quantités de contenu sur sa plateforme qui enfreignent la musique de nos artistes et n'a proposé aucune solution significative à la marée montante des problèmes de contiguïté des contenus, sans parler du raz-de-marée de discours haineux, de sectarisme, d'intimidation et de harcèlement sur la plateforme. Le seul moyen disponible pour demander le retrait d'un contenu illicite ou problématique (tel qu'une imitation pornographique d'un artiste) est une procédure monumentalement lourde et inefficace qui équivaut à l'équivalent numérique de "Whack-a-Mole".Mais lorsque nous avons proposé à TikTok de prendre des mesures similaires à celles de nos autres plateformes partenaires pour tenter de résoudre ces problèmes, la société a d'abord répondu par l'indifférence, puis par l'intimidation.Alors que nos négociations se poursuivaient, TikTok a tenté de nous intimider et de nous faire accepter un accord d'une valeur inférieure à l'accord précédent, bien en deçà de la juste valeur marchande et ne reflétant pas sa croissance exponentielle. Comment a-t-elle tenté de nous intimider ? En retirant de manière sélective la musique de certains de nos artistes en développement, tout en conservant sur la plateforme nos stars mondiales à forte audience.La tactique de TikTok est évidente : utiliser le pouvoir de sa plateforme pour nuire à des artistes vulnérables et tenter de nous intimider pour que nous acceptions un mauvais accord qui sous-évalue la musique et défavorise les artistes et les auteurs-compositeurs ainsi que leurs fans.Nous ne ferons jamais cela.Nous nous battrons toujours pour nos artistes et nos auteurs-compositeurs et nous défendrons la valeur créative et commerciale de la musique.Nous reconnaissons les défis que les actions de TikTok vont poser, et nous ne sous-estimons pas ce que cela signifiera pour nos artistes et leurs fans qui, malheureusement, seront parmi ceux qui subiront les conséquences à court terme de la réticence de TikTok à conclure quoi que ce soit qui se rapproche d'un accord au prix du marché et à s'acquitter de manière significative de ses obligations en tant que plateforme sociale. Mais nous avons une responsabilité primordiale envers nos artistes, celle de lutter pour un nouvel accord qui leur permette d'être correctement rémunérés pour leur travail, sur une plateforme qui respecte la créativité humaine, dans un environnement sûr pour tous et efficacement modéré.Nous assumons nos responsabilités avec le plus grand sérieux. L'intimidation et les menaces ne nous amèneront jamais à nous soustraire à ces responsabilités.