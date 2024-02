Oui, ça a été supprimé. Je sais, c'est triste. Je suis triste aussi. C'est l'une de nos plus anciennes fonctionnalités. Mais elle avait pour but d'aider les gens à accéder aux pages quand, il y a bien longtemps, on ne pouvait pas compter sur le chargement d'une page. De nos jours, les choses se sont grandement améliorées. Il a donc été décidé de la retirer.



Hey, catching up. Yes, it's been removed. I know, it's sad. I'm sad too. It's one of our oldest features. But it was meant for helping people access pages when way back, you often couldn't depend on a page loading. These days, things have greatly improved. So, it was decided to… — Google SearchLiaison (@searchliaison) February 1, 2024

Réaliser des économies ?

Une fonctionnalité de longue date de la recherche Google disparaît officiellement. En effet, les pages web mises en cache ne seront plus disponibles dans les résultats de recherche. Au cours des derniers mois, vous avez peut-être remarqué que le lien "mis en cache" apparaissait moins souvent dans Google Search. Il s'avère que c'est à dessein, car Google a discrètement supprimé cette fonctionnalité.En réponse à une question sur le lien en cache sur Twitter/X, Danny Sullivan, le “liaison officer” de Google Search, a confirmé la suppression de la fonctionnalité en exprimant sa tristesse. Il a également émis une opinion personnelle, en imaginant un futur où le lien en cache serait remplacé par un lien vers l’archive Internet, qui capture également les versions antérieures des pages web. Il a précisé que ce n’était pas quelque chose qui était en cours, mais que ce serait un remplacement intéressant et encore plus utile :La fonctionnalité est apparue et a disparu pour certaines personnes depuis décembre et, actuellement, nous ne voyons pas de liens de cache dans Google Search. Pour l'instant, vous pouvez toujours créer vos propres liens de cache, même sans le bouton, en allant sur "https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache :" plus l'URL d'un site web, ou en tapant "cache :" plus une URL dans Google Search.Les liens en cache étaient présents depuis les débuts de Google Search, sous un menu déroulant à côté de chaque résultat de recherche. En cliquant sur ce lien, on pouvait voir une copie de la page web telle qu’elle était lors du passage du robot de Google, qui parcourt le web en permanence pour mettre à jour son index. Ainsi, Google disposait d’une sauvegarde de pratiquement tout l’Internet, utilisant probablement une quantité incommensurable de données. Google est dans une ère d’économies, donc en supprimant cette fonctionnalité, il peut probablement libérer beaucoup de ressourcesLes liens en cache étaient intéressants non seulement pour les utilisateurs, mais aussi pour les webmasters, qui pouvaient ainsi analyser comment leur site était vu par Google. Les pages en cache n’étaient pas forcément rendues comme on pouvait s’y attendre. Par le passé, elles étaient en texte brut, mais progressivement, le robot de Google a appris à gérer les médias et les données riches comme le javascript (il existe désormais de nombreux robots spécialisés de Google). Beaucoup de détails sur le fonctionnement du robot de Google sont gardés secrets pour éviter les abus des référenceurs, mais on pouvait apprendre beaucoup en observant les pages en cache. En 2020, Google a basculé vers le mobile par défaut, donc par exemple, si vous visitez le lien en cache de developpez.com, vous obtenez la version mobile du site.La mort des sites mis en cache signifie que l'Internet Archive devra assumer une plus grande charge d'archivage et de suivi des changements sur les pages web du monde entier.Source : GoogleQue pensez-vous de la décision de Google de supprimer les liens en cache? Êtes-vous surpris?Pensez-vous que les liens en cache étaient utiles ou obsolètes?Quelles sont les conséquences de cette suppression pour les utilisateurs et les webmasters?Quelles sont les alternatives possibles pour accéder aux versions antérieures des pages web?Êtes-vous d’accord avec l’idée de Danny Sullivan de remplacer les liens en cache par des liens vers l’archive Internet?