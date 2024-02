Envoyé par Mozilla Envoyé par Depuis août dernier, date à laquelle il a été annoncé que Mozilla recherchait un nouveau PDG, Mitchell a joué un rôle actif dans la gestion des opérations courantes, devenant officiellement PDG par intérim en décembre 2019. Au cours de cette période, elle a affiné la stratégie à long terme de l’organisation. La profonde compréhension de Mitchell des activités de Mozilla lui permet de donner une vision et d’accompagner le développement de l’organisation. Son implication dans des organisations telles que l’Oxford Internet Institute, l’initiative du MIT sur l’économie numérique, l’ICANN ou encore le conseil de l’économie numérique du ministère américain du commerce, lui permet non seulement d’avoir un impact sur l’écosystème d’Internet au sens large, mais aussi de partager ces points de vue externes au sein de Mozilla. Enfin, son style de management fondé sur l’ouverture et l’honnêteté aide l’organisation à faire face à l’incertitude créé par le Covid-19 pour les Moziliens.

Un passage qui n'a pas manqué d'alimenter la controverse

Mozilla existe pour qu'Internet puisse aider le monde à relever collectivement l'éventail des défis que présente un moment comme celui-ci. Firefox en fait partie. Mais nous savons que nous devons également aller au-delà du navigateur pour offrir aux gens de nouveaux produits et technologies qui suscitent leur enthousiasme tout en représentant leurs intérêts. Ces derniers temps, il est devenu clair que Mozilla n'est pas correctement structuré pour créer ces nouvelles choses - et pour construire le meilleur Internet que nous méritons tous.



Mozilla existe pour qu'Internet puisse aider le monde à relever collectivement l'éventail des défis que présente un moment comme celui-ci. Firefox en fait partie. Mais nous savons que nous devons également aller au-delà du navigateur pour offrir aux gens de nouveaux produits et technologies qui suscitent leur enthousiasme tout en représentant leurs intérêts. Ces derniers temps, il est devenu clair que Mozilla n'est pas correctement structuré pour créer ces nouvelles choses - et pour construire le meilleur Internet que nous méritons tous.

Aujourd'hui, nous avons annoncé une restructuration importante de Mozilla Corporation. Cela renforcera notre capacité à créer et à investir dans des produits et services qui donneront aux gens des alternatives aux Big Tech conventionnelles. Malheureusement, les changements comprennent également une réduction significative de nos effectifs d'environ 250 personnes. Ce sont des personnes d'un calibre professionnel et personnel exceptionnel qui ont apporté une contribution exceptionnelle à qui nous sommes aujourd'hui. À chacun d'eux, j'exprime mes sincères remerciements et mes plus profonds regrets d'être arrivés à ce point. C'est une reconnaissance humiliante des réalités auxquelles nous sommes confrontés et de ce qui est nécessaire pour les surmonter

Mitchell Baker rend son tablier

Today, we celebrate a significant moment that will mark the next chapter of our work to better the internet.



We’re pleased to welcome Laura Chambers as our new CEO, helping advance our mission and accelerate the momentum at which we build and innovate. https://t.co/FtKg7Jrdzj — Mozilla (@mozilla) February 8, 2024

C'est dans un billet de blog publié le 9 avril 2020 que Mozilla a annoncé la nomination de Mitchell Baker en tant que PDG de Mozilla Corporation. Elle avait déjà assuré l’intérim depuis décembre 2019, suite à la démission de Chris Beard, annoncée en août de cette année-là. « Au cours des huit derniers mois, nous avons recherché des candidats externes et, même si nous en avons rencontré plusieurs qualifiés, nous avons conclu que Mitchell était celle qu’il faut à Mozilla aujourd’hui », indiquait alors la société.Nommée présidente de la fondation Mozilla à sa création, en 2003, elle avait déjà occupé le poste de PDG de Mozilla Corporation de 2005 à début 2008. Elle avait alors laissé la place de PDG à John Lilly, expliquant ne pas pouvoir cumuler la présidence de la fondation et de l’entreprise en raison d’une trop grande charge de travail.Baker a également occupé des postes de conseillère ou intégré des groupes de travail dans plusieurs institutions internationales, dont l’Icann ou l’Oxford Internet Institute.Quelques mois après sa nomination, le 11 août 2020, Mitchell Baker a annoncé son intention de licencier environ 250 employés . L'entreprise a mis en cause la crise économique liée à la pandémie de Covid-19, ses plans d'avant crise n'étant plus tenables :Dans la foulée, l'utilisation de Firefox était en baisse de 85 % malgré une augmentation de 400 % de la rémunération de son PDG Dans son dernier rapport annuel qui couvre la période allant jusqu'en décembre 2022 (le rapport de Mozilla est toujours en retard d'un an) et quelque chose de particulier ressort des données : la rémunération du PDG de Mozilla a grimpé en flèche (par millions); alors que les revenus de Mozilla chutent et les parts de marché de Firefox sont en baisse.Mozilla Corp a annoncé que Mitchell Baker quittait son poste de PDG pour se concentrer sur l'IA et la sécurité sur Internet en tant que président de la fondation à but non lucratif. Laura Chambers, membre du conseil d'administration de Mozilla et entrepreneuse ayant travaillé chez Airbnb, PayPal et eBay, assurera l'intérim et dirigera les opérations jusqu'à ce qu'un remplaçant permanent soit trouvé.Baker, pionnière de la Silicon Valley et cofondatrice du projet Mozilla, explique que c'est elle qui a décidé de quitter son poste de PDG, ajoutant que cette décision est motivée par un sentiment d'urgence face à l'état actuel d'Internet et à la confiance du public. « Nous voulons offrir une alternative pour que les gens aient de meilleurs produits », explique Baker, qui souhaite attirer l'attention sur les politiques, les produits et les processus afin de remettre en question les modèles commerciaux fondés sur l'indignation. « Quels sont les liens entre ce malaise mondial et la manière dont les êtres humains s'engagent les uns envers les autres et envers la technologie ? »Chambers dit qu’elle prévoit de se concentrer sur le développement de nouveaux produits qui répondent aux préoccupations croissantes en matière de protection de la vie privée tout en recherchant activement un PDG à temps plein. Avant d’être recrutée au conseil d’administration de Mozilla il y a trois ans, Chambers dit qu’elle se sentait « assez désillusionnée » par la société en raison de l’influence de l’argent en politique et du pouvoir croissant des géants de la technologie. « J’étais confuse sur ce qu’il fallait faire et cela me semblait être un moyen authentique de faire une différence ».Chambers dit qu’elle ne cherchera pas un poste de PDG permanent car elle prévoit de retourner en Australie plus tard cette année pour des raisons familiales. « Je pense que c’est un exemple de Mozilla qui fait le bon modèle de rôle dans la façon de gérer une succession », a expliqué Chambers.Le mouvement intervient à un moment où Mozilla n’a pas d’autre choix que de réinventer son rôle dans un monde dominé par les grandes technologies et l’IA. Firefox, qui a été lancé il y a 20 ans pour défier la domination d’Internet Explorer et qui représentait plus de 30 % du marché mondial des navigateurs, est tombé à des chiffres inférieurs à 10 % dans un monde dominé par Google Chrome. Mozilla tire maintenant la plupart de ses revenus annuels de près de 600 millions de dollars de la promotion de Chrome comme moteur de recherche par défaut sur sa page d’accueil. Mais l’IA a donné à la fondation à but non lucratif et à sa cofondatrice Baker un nouveau sens de la mission en créant des alternatives pour lutter contre les deepfakes, les problèmes de protection des données et le pouvoir des grandes technologies. Elle a lancé une start-up Mozilla.ai l’année dernière et Mozilla Corp. se concentre sur des extensions de produits comme Mozilla Monitor qui effacent les données des abonnés du webMais l'IA a donné à la fondation à but non lucratif et à son cofondateur Baker un nouveau sens de la mission en créant des alternatives pour lutter contre les "deepfakes", les problèmes de confidentialité des données et le pouvoir de la Big Tech. Elle a lancé une startup Mozilla.ai l'année dernière et Mozilla Corp. se concentre sur des extensions de produits comme Mozilla Monitor qui efface les données des abonnés sur le web.Pour Baker, le succès consiste à influencer la conversation et à donner aux consommateurs, ainsi qu'aux développeurs, un choix significatif dans la manière dont ils opèrent en ligne. « Notre objectif est de construire quelque chose de différent », dit-elle, « des modèles d'entreprise avec un objectif sociétal et un bénéfice public » qui donnent aux utilisateurs un contrôle significatif sur leurs données. « Les qualités de la vie en ligne peuvent être améliorées ».Source : MozillaQue pensez-vous du départ de Mitchell Baker en tant que PDG de Mozilla ?Que pensez-vous de son passage à la tête de Mozilla ?Quels sont les avantages et les inconvénients de la stratégie de Mozilla de se concentrer sur la protection des données et l’IA ?Utilisez-vous Firefox ou un autre navigateur ? Pourquoi ?Comment Mozilla peut-il rivaliser avec les géants de la technologie comme Google, Facebook et Amazon ?Quel est le rôle de Mozilla dans la promotion d’un internet plus ouvert et plus sûr ?