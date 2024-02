Un règlement préliminaire a été déposé le lundi 5 février en fin de journée au tribunal fédéral de San Francisco après plus d'un an de médiation et doit être approuvé par le juge de district américain Trina Thompson.Il résout les allégations selon lesquelles Google avait appris en mars 2018 l'existence d'une faille logicielle vieille de trois ans qui exposait les données personnelles des utilisateurs de Google+, mais a dissimulé le problème pendant des mois tout en soulignant publiquement son engagement en faveur de la sécurité des données.Les actionnaires ont déclaré que Google craignait que la divulgation ne le soumette à un examen réglementaire et public similaire à celui que Facebook a reçu après que la société londonienne Cambridge Analytica a récolté les données de ses utilisateurs pour les élections américaines de 2016.Selon la plainte, les actions d'Alphabet, la société mère de Google, ont chuté à plusieurs reprises lorsque la nouvelle du bug a fait surface, effaçant des dizaines de milliards de dollars de valeur marchande.La plainte déposée par James Diossa, trésorier du Rhode Island, au nom d'un fonds de pension de l'État qui détenait des actions d'Alphabet, couvre les actionnaires d'Alphabet entre le 23 avril 2018 et le 30 avril 2019.Google a nié avoir commis des actes répréhensibles en acceptant le règlement et n'a trouvé aucune preuve que des données aient été utilisées à mauvais escient.Un porte-parole, Jose Castaneda, a déclaré : "".L'entreprise de Mountain View, en Californie, a conclu un accord de 7,5 millions de dollars avec les utilisateurs de Google+ en 2020.En 2020, un autre juge avait rejeté l'affaire des actionnaires, mais la 9e cour d'appel du circuit américain l'a relancée en 2021.", a déclaré Jason Forge, associé du cabinet Robbins Geller Rudman & Dowd, qui représente les actionnaires. "Les avocats des actionnaires peuvent demander jusqu'à 66,5 millions de dollars sur le règlement pour leurs honoraires, selon les documents du tribunal.L'accord de lundi a été rendu public cinq semaines et demie après que Google a réglé un procès dans lequel il était accusé d'avoir secrètement suivi l'utilisation d'Internet de millions de personnes qui pensaient naviguer en privé. Les termes de ce règlement n'ont pas encore été divulgués.L'affaire est In re Alphabet Inc Securities Litigation, U.S. District Court, Northern District of California, No. 18-06245.Cour fédérale de San FranciscoQuel est votre avis sur le sujet ?