une alternative à Dropbox, Google Drive, OneDrive, etc. avec une nouvelle interface et des fonctionnalités puissantes ;

un environnement de bureau à distance pour les serveurs et les postes de travail ;

une plateforme pour construire et héberger des sites Web, des applications Web et des jeux ;

un projet et une communauté open source pour apprendre le développement Web, le cloud computing, les systèmes distribués, etc.

Puter est un environnement de bureau open source avancé accessible via un navigateur qui, selon l'auteur, est conçu pour être riche en fonctionnalités, rapide et hautement extensible. Il peut être utilisé pour créer des environnements de bureau à distance ou servir d'interface pour des services de stockage en cloud, des serveurs à distance, des plateformes d'hébergement Web, etc. Le développeur le présente comme étant un système d'exploitation Internet (Internet OS), un type de système d'exploitation conçu pour exécuter l'ensemble de ses applications et services via un client Internet, généralement un navigateur Web.Puter, initialement développé par son auteur comme un projet personnel, est maintenant open source et publié sur GitHub. Selon des critiques, Puter offre non seulement un environnement de bureau avancé dans le navigateur, mais son nouveau statut de produit open source augmente encore plus sa valeur, ce qui en fait une ressource puissante et accessible pour la communauté des développeurs. L'un d'entre eux a écrit : « ses performances, sa flexibilité et sa communauté active font de Puter une option attrayante pour tous ceux qui recherchent une alternative innovante et personnalisable dans le paysage du bureau ».Pour certains, Puter est un exemple de ce que les Chromebook auraient dû être : « c'est ce que j'imaginais que les Chromebooks auraient dû être. Puter ressemble à un ordinateur dans le cloud ». Bien que l'idée d'un ordinateur dans un navigateur puisse emballer certains, elle est critiquée par d'autres qui n'en voient tout simplement pas l'utilité : « j'ai vu de nombreuses versions de cette idée au fil des ans. Il s'agit probablement d'un projet bien fait et amusant à développer, mais je ne comprends pas cette fascination pour cette idée d'imitation d'un système d'exploitation de bureau dans un onglet de navigateur Web ».« J'essaie encore de comprendre ce qu'est Puter, et pour quels cas d'utilisation il apporte de la valeur. Est-il correct de dire qu'il s'agit d'une interface graphique qui s'exécute dans le navigateur (spécifiquement dans un seul onglet), qui a l'apparence d'un environnement de bureau, et qui implémente également une interface vers un environnement de stockage spécifique dans le cloud ? », s'interroge un utilisateur. « Ces types de systèmes sont intéressants, mais je me demande s'il existe un cas d'utilisation où vous les préféreriez à celui à partir duquel vous naviguez », peut-on lire également dans les commentaires.« Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils se lancent tous dans une démonstration classique de l'OS, avec toujours la même suite d'application de base (Note, Paint, Photo…). Pourquoi ne pas créer des applications SaaS (complexes, mais spécifiques) qui s'appuient sur les paradigmes de conception de l'OS (barre des tâches, fenêtres, notifications, bureau, icônes, etc.) à l'intérieur du même onglet ? Il s'agit probablement ici d'une perte de temps totale », affirme un autre commentateur. Par contre, sur le référentiel GitHub du projet, le développeur liste de nombreux cas d'utilisation suivants pour Puter, notamment :Par ailleurs, un autre aspect du projet qui fait l'objet de controverses est le choix de jQuery dans la construction. Selon le développeur, pour des raisons de performance, Puter est développé en utilisant du code JavaScript et jQuery simple au lieu de s'appuyer sur des frameworks comme React, Angular, Vue, etc. « En outre, nous aimerions éviter les abstractions complexes et rester en contrôle de l'ensemble de la pile, autant que possible », indique le dépôt GitHub de Puter. Cette déclaration a suscité des réactions mitigées dans les commentaires, certains approuvant l'idée et d'autres estimant que la bibliothèque est dépassée.Certains développeurs affirment que jQuery n'est plus nécessaire dans le développement Web moderne, car nombre de ses fonctionnalités sont désormais intégrées dans les navigateurs Web modernes. Ils soulignent en outre que jQuery peut ajouter une surcharge inutile aux pages Web, et que sa syntaxe peut être verbeuse et difficile à lire. Dans le même temps, d'autres affirment que jQuery a toujours sa place dans le développement Web moderne. Ils soulignent qu'il permet de gagner du temps et d'économiser des efforts, en particulier lorsqu'on travaille avec du code ancien (hérité) ou des navigateurs plus anciens.Ils notent également que la syntaxe de jQuery est familière à de nombreux développeurs et qu'elle peut être plus facile à lire et à écrire que le code JavaScript natif. De plus, plusieurs rapports sur l'état de JavaScript montrent que jQuery est toujours utilisé par les développeurs professionnels. Ainsi, bien que certains développeurs puissent affirmer que jQuery est dépassé et inutile dans le développement Web moderne, les données suggèrent que la bibliothèque a toujours une présence significative dans l'industrie. Dans les commentaires sur Puter, certains affirment que le choix de jQuery devrait faciliter la contribution au projet.Le dépôt GitHub du projet indique : « l'ordinateur interagit directement avec le DOM et jQuery fournit une API élégante et puissante pour manipuler le DOM, gérer les événements et bien plus encore. Il est également rapide, mature et éprouvé ». Puter a été publié sous licence AGPL-3.0. Le développeur indique que Puter compte désormais plus d'un million d'utilisateurs.Sources : Puter Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'environnement de bureau Puter ?Selon vous, ce projet est-il utile ? Que pensez-vous des critiques à ce sujet ?Que pensez-vous des différents cas d'utilisation cités par le développeur pour Puter ?Que pensez-vous du choix de jQuery pour la construction de Puter ? Pourquoi cela fait-il l'objet de débat ?