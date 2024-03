Comment ajouter des sites Web en tant que PWA dans Google Chrome ?

Tout d'abord, vous devez activer les paramètres sur la version stable. Entrez “chrome://flags/#web-app-universal-install” puis “chrome://flags/#shortcuts-not-apps” dans la barre d'adresse et activez-les. Allez sur n'importe quel site web où la fonction PWA est activée, comme Wikipedia. Tapez sur Paramètres, indiqué par trois points empilés verticalement, qui devrait afficher une liste d'options. Sélectionnez "Enregistrer et partager", puis "Installer la page en tant qu'application...". Il se peut que vous receviez un message vous demandant de vérifier l'installation en appuyant sur "Installer XYZ (app)". La prochaine fois que vous cliquerez sur le site web dans le navigateur ou depuis le bureau, la PWA en question s'ouvrira dans une autre fenêtre.

Une situation qui n'est pas pareil sur iOS en UE

Il y a sept ans, Google a annoncé qu'il supprimerait progressivement toutes les applications Chrome sur Windows, Mac et Linux d'ici 2018 (en réalité, cela a pris jusqu'à 2023). À la place, il y aurait ce que l'entreprise a appelé les Progressive Web Apps (PWA). Une progressive web app est une application conçue pour le Web et offrant une expérience semblable à celle d'une application mobile. Les PWA sont rapides et offrent de nombreuses fonctionnalités disponibles sur les appareils mobiles. Par exemple, elles peuvent fonctionner hors connexion et envoyer des notifications.L'idée a rapidement fait son chemin, les utilisateurs de Chrome ayant installé des PWA en nombre record dès le début de l'année 2022. Bientôt, tous les sites web pourront être installés sur les ordinateurs de bureau grâce aux PWA.Dans Chrome Canary (la version daily build de Google Chrome, qui précède généralement de quelques versions la version stable), les sites web peuvent désormais être installés sur les ordinateurs de bureau. Dans le cadre de la dernière version quotidienne, Google a ajouté une option « Installer la page en tant qu'application... » au sous-menu « Enregistrer et partager » de la version de bureau. Cette option permet de cliquer sur l'application - qui n'est autre qu'un site web conçu pour ressembler à une application native - et de l'ouvrir dans sa propre fenêtre. Les sites qui disposent déjà de leur propre PWA, comme YouTube, invitent les utilisateurs à les installer depuis un certain temps déjà et la fonction "Installer la page en tant qu'application... » affichera le nom du site. Par exemple, l'entrée de YouTube s'affichera comme suit : « Installer YouTube ».Une fois le raccourci créé, cliquer sur l’icône fait s’ouvrir le site dans une fenêtre indépendante pensée pour donner l’impression d’une véritable application autonome.Google propose une option pour activer temporairement les cookies tiers en cas de bogue, un bouton pour accéder aux extensions et un menu offrant diverses options (copier l’URL, imprimer la page…).Canary utilise actuellement une version préliminaire de Chrome 124. La version stable de Chrome est la 122, qui a été publiée en février et a introduit des outils d'écriture AI et l'outil Read Aloud sur Android. Chrome 123 sera bientôt disponible dans la version stable (il est actuellement en version bêta) et ajoutera un lecteur PDF intégré sur Android, un lecteur multimédia de type Android sur les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables, ainsi que de nombreuses options pour le partage de groupes d'onglets.Dans une mise à jour de son site web pour les développeurs, Apple a indiqué en février qu'elle supprime les applications de l'écran d'accueil pour les utilisateurs de l'UE parce que leur mise en conformité avec le Digital Markets Act (DMA) impliquerait « une architecture d'intégration entièrement nouvelle » qu'il n'est « pas pratique » de construire en plus des autres changements qu'elle a été forcée d'apporter. L'un de ces changements exige qu'Apple laisse les navigateurs tiers utiliser leurs propres moteurs sur iOS.Dans son billet, Apple affirme que les applications web sont construites « directement sur WebKit » - le moteur utilisé par Safari - ce qui permet aux applications web de « s'aligner sur le modèle de sécurité et de confidentialité des applications natives sur iOS ». Avec le changement apporté à iOS 17.4, les sites web ajoutés à l'écran d'accueil n'agissent plus que comme des signets qui ouvrent un nouvel onglet dans votre navigateur, plutôt que comme des services (potentiellement) autonomes capables d'envoyer des notifications et d'afficher des badges, une fonctionnalité qu'Apple a ajoutée aux applications web l'année dernière.Les applications web progressives sur iOS sont également capables de stocker des données séparément de l'instance de votre navigateur, ce qui s'avère pratique si vous souhaitez accéder rapidement à un site sans avoir à vous connecter en permanence. Certains services, comme Facebook Gaming, utilisent les applications web pour contourner l'App Store d'Apple et ses frais.Maintenant que des moteurs de navigateur alternatifs sont proposés dans l'UE, Apple affirme qu'il s'agit d'un risque pour la sécurité, notant que « des applications web malveillantes pourraient lire les données d'autres applications web et récupérer leurs autorisations pour accéder à l'appareil photo, au microphone ou à la localisation d'un utilisateur sans son consentement ». Elle affirme également que les navigateurs pourraient installer des applications web à l'insu de l'utilisateur, même si les téléphones Android proposent des applications web avec différents types de navigateurs depuis des années.Quel impact pensez-vous que la capacité de transformer n’importe quel site web en application aura sur votre utilisation quotidienne d’Internet ?Les applications web progressives (PWA) vont-elles, selon vous, remplacer les applications natives à l’avenir ? 