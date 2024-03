How web bloat impacts users with slow devices:https://t.co/O6Cb4u1KoW pic.twitter.com/0eri7AmVdT — Dan Luu (@danluu) March 16, 2024



Je construis des sites Web et des applications Web depuis 24 ans maintenant et ce que nous avons aujourd'hui aurait fait virer les gens sur le champ à l'époque. Des générations entières qui ne connaissent rien d'autre que des configurations VDOM encombrées et qui les utilisent pour construire les sites Web les plus triviaux. Vous avez des pages encombrées avec des images en résolution d'impression et des widgets inutiles de "gestion du consentement", des traqueurs inutiles et des services qui chargent plusieurs mots simplement pour afficher du texte et un bouton.



Mais encore, vous faites également face à des décideurs incapables de distinguer un client d'un serveur et qui n'ont jamais vu une seule ligne de HTML de toute leur vie. Vous rencontrez des sites Web qui chargent 10 fois le système d'exploitation complet d'un ordinateur Amiga avant même de pouvoir afficher un seul pixel. C'est un désastre complet et un énorme gâchis. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je change de carrière en ce moment même. Il y a trop de gens qui n'ont aucune idée de ce qu'il faut faire. C'est trop frustrant.

Bien qu'attrayants, les sites Web modernes sont de plus en plus surchargés et complexes. Au début du mois, le programmeur Dan Lu a publié une étude sur l'état actuel des pages Web non optimisées et des performances des applications Web. Le rapport, intitulé "How web bloat impacts users with slow devices", indique que les sites Web modernes non optimisés et surchargés ne se traduisent pas seulement par des temps de chargement lents ; ils peuvent aussi ne pas fonctionner du tout sur certains appareils bas de gamme. Les résultats des tests sur certains appareils bas de gamme montrent l'ampleur de ce problème.Le rapport met en évidence le fait que les performances du processeur pour les applications Web n'ont pas évolué aussi rapidement que la bande passante au cours des dernières années, ce qui signifie qu'une plus grande partie du Web devient inaccessible aux utilisateurs d'appareils bas de gamme ou de faible puissance, même s'ils disposent de connexions haut de gamme. Pour l'analyse, il a relevé l'indicateur Largest Contentful Paint (LCP) pour plusieurs appareils. Il s'agit du temps qui s'écoule entre le moment où un utilisateur lance le chargement d'une page et le moment où la page affiche le contenu principal.La quantité de bande passante demandée par chaque site est également indiquée. Les tests portent sur les puissants processeurs Apple M3 Max, M3 et M1 Pro, ainsi que sur les appareils bas de gamme Intel P32 et Tecno S8C. L'auteur a constaté que le simple chargement d'une page Web peut même bloquer un appareil bas de gamme capable de faire tourner le jeu populaire PUBG. Le rapport indique que parmi les sites testés, le plus gourmand est Wix, avec un chargement de 21 Mo de données pour une page. Les sites Patreon et Threads ont tous deux chargé 13 Mo, tandis que Twitter a chargé 11 Mo et Discourse 10 Mo.Cela peut se traduire par des temps de chargement lents pouvant atteindre 33 secondes ou, dans certains cas, par l'impossibilité de charger la page. Comme vous pouvez le voir dans le tableau des résultats, les sites Web les plus gourmands en ressources incluent pratiquement toutes les grandes plateformes de médias sociaux, dont Quora. Les nouvelles plateformes de production de contenu comme Squarespace et les nouvelles plateformes de forum comme Discourse ont également des performances nettement inférieures à celles de leurs homologues plus anciens, souvent au point d'être inutilisables sur certains appareils.En d'autres termes, le rapport indique que les sites qui utilisent des techniques modernes, comme le chargement partiel de la page et le chargement dynamique du reste, dont Discourse, Reddit et Substack, ont tendance à être moins utilisables que ne l'indiquent les scores du tableau. En théorie, c'est une bonne chose, mais en pratique, les sites qui utilisent le chargement dynamique ont tendance à être suffisamment complexes pour être extrêmement difficiles à utiliser sur les appareils bas de gamme. Le rapport a suscité de vives réactions sur la toile, dont en voici une :Le Tecno S8C, l'un des appareils d'entrée de gamme les plus répandus sur les marchés émergents, est un appareil de test particulièrement convaincant. Les résultats montrent que l'appareil est en fait assez impressionnant à certains égards, notamment sa capacité à faire tourner PUBG à 40 FPS, mais le même appareil ne peut même pas afficher Quora et subit un décalage inutilisable lorsqu'il fait défiler des pages de médias sociaux. Quora est un site Web de questions-réponses et selon les critiques, il n'y a absolument aucune raison pour que l'un de ces sites Web soit plus difficile à faire fonctionner qu'un jeu Battle Royale.Cet exemple est probablement le meilleur résumé de l'idée générale, à savoir que la conception des sites et des applications Web modernes ruine l'expérience utilisateur, dégrade la qualité et réduit les performances Web. Dans les commentaires, les critiques rejettent la faute sur les médias (images, vidéos, etc.), les frameworks, les CMS et le JavaScript de tiers. À en croire certaines études, les images sont très souvent le facteur qui contribue le plus à l'encombrement des pages. La vidéo a également connu une croissance fulgurante, ce qui peut un impact important sur des indicateurs ou des métriques comme le LCP.Le JavaScript est l'un des termes qui reviennent le plus souvent dans les débats sur la lenteur et la dégradation de la qualité des sites Web. Une page peut s'appuyer sur un fichier JavaScript de petite taille, mais souffrir de problèmes de performance liés à ce dernier. Plus il y a de scripts sur la page, plus le risque est grand. Selon certains critiques, le CSS pourrait également causer des problèmes de performance aux sites Web, notamment lorsque les feuilles de style sont mal exécutées. D'autres éléments peuvent également être à l'origine des mauvaises performances des sites Web.Par ailleurs, d'autres commentaires estiment que l'étude n'est pas complète, car il manquerait d'autres métriques importantes comme l'impact des bloqueurs de publicités sur les sites Web surchargés. L'un d'eux suggère : « une bonne étude sur l'encombrement des sites Web indiquerait également la quantité de bande passante économisée par les bloqueurs de publicité. En comparant les différents bloqueurs de publicité, on obtiendrait une bonne mesure de leur efficacité. Il faudrait également mesurer les données de téléchargement, en particulier avec et sans bloqueurs de publicité ».Source : billet de blogue Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des résultats de l'étude sur l'encombrement du Web ?Selon vous, qu'est-ce qui est à l'origine de l'encombrement du Web moderne ?Que pensez-vous des sites et applications Web modernes ? Partagez votre expérience.Quels sont les impacts de la conception des sites et applications modernes sur le Web ?