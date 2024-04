Les actions de la société mère de Truth Social, le média social de Donald Trump censé concurrencer Twitter, plongent de 21% après la révélation d'une perte massive de 58 millions de dollars en 2023

Une situation qui ne surprend pas les analystes

Perte de 58 millions de dollars : Trump Media & Technology Group (TMTG), la société mère de la plateforme de médias sociaux Truth Social de l'ancien président Donald Trump, a enregistré une perte annuelle de 58,2 millions de dollars en 2023. Cela représente une baisse significative par rapport au bénéfice de 50,5 millions de dollars que la société avait déclaré pour 2022.

Revenus : En 2023, les revenus de Trump Media se sont élevés à 4,1 millions de dollars, contre 1,5 million de dollars en 2022. Cependant, ces chiffres restent modestes par rapport aux dépenses de fonctionnement et aux frais d'intérêts. Tous les revenus de l'entreprise proviennent de la publicité sur Truth Social, selon les divulgations à la SEC. La plupart de ses dépenses sont liées aux intérêts de la dette, bien que TMTG ait également enregistré une perte d'exploitation d'environ 16 millions de dollars pour 2023.

Volatilité des actions : Après avoir fusionné avec la société d'acquisition à blanc Digital World Acquisition Corp. (DWAC), Trump Media a commencé à être cotée en bourse le 26 mars sous le symbole boursier DJT. Bien que les actions aient initialement grimpé, elles ont depuis chuté pour se rapprocher du prix d'introduction initial de 49,95 dollars, ce qui signifie que de nombreux investisseurs de la première heure ont été touchés.

Défis financiers : Les analystes ont comparé l'engouement autour de Trump Media à la frénésie des "meme stocks", qui ont propulsé les actions de sociétés en difficulté comme GameStop et AMC Entertainment à des hauteurs exorbitantes en 2021. La viabilité à long terme de Trump Media est remise en question en raison de l'écart entre ses dépenses et ses revenus.

Objectif de la plateforme : Truth Social vise à étendre et améliorer la plateforme, tout en défendant vigoureusement les droits de la liberté d'expression de ses utilisateurs. Donald Trump espère le positionner comme un concurrent d'autres médias sociaux qui l'ont éjecté après l'insurrection au Capitole, notamment Twitter et Facebook.

La société de Trump est entrée sur le Nasdaq pour la première fois le 26 mars, après qu'une fusion avec Digital World Acquisition Corp. a été approuvée au début du mois, ce qui a permis à la société de s'introduire en bourse. Au cours de sa première journée de cotation, Trump Media a dépassé les 79 dollars par action à un moment donné, mais son cours s'est tassé depuis, ce qui signifie que de nombreux investisseurs de la première heure ont déjà subi de lourdes pertes.L'ancien président détient quelque 79 millions d'actions de la nouvelle société, ce qui lui confère une participation majoritaire de 57,3%. Toutefois, il ne semble pas qu'il soit en mesure d'encaisser ses gains de sitôt pour l'aider à payer sa condamnation pour fraude au civil à New York ou toute autre facture juridique liée à ses autres affaires civiles et pénales en cours. En effet, il ne peut pas vendre d'actions pendant une période de six mois, à moins que le conseil d'administration de l'entreprise, composé de fidèles de Trump, ne vote en faveur d'une vente.Parmi les autres personnes ayant conclu des accords de "lock-up" figurent Dan Scavino, collaborateur de longue date de Trump, l'ancien député Devin Nunes, qui est le PDG de la société, Donald Trump Jr. et l'ancien collaborateur du Pentagone Kash Patel.Parmi les membres du conseil d'administration qui pourraient donner leur feu vert à la vente, on trouve Linda McMahon, directrice du catch, Kash Patel et Robert Lighthizer, ancien représentant américain au commerce extérieur.Le PDG de la société, l'ancien député Devin Nunes, qui détient 115 000 actions de la société pour une valeur d'environ 5,6 millions de dollars en date de mardi matin, a fait l'éloge de la société dans un communiqué publié lundi.« Nous sommes ravis d'opérer en tant qu'entreprise publique et d'avoir obtenu l'accès aux marchés financiers. En clôturant les comptes 2023 liés à la fusion, Truth Social n'a aujourd'hui aucune dette et dispose de plus de 200 millions de dollars en banque, ce qui ouvre de nombreuses possibilités d'expansion et d'amélioration de notre plateforme. Nous avons l'intention de profiter pleinement de ces opportunités pour faire de Truth Social la quintessence de la plateforme de libre expression pour le peuple américain ».Voici les éléments principaux :À titre de comparaison, Twitter a généré un chiffre d'affaires d'environ 665 millions de dollars au cours de l'année précédant son introduction en bourse, et de 5,2 milliards de dollars au cours de la dernière année précédant le rachat par Elon Musk.Quoiqu'il en soit, le produit de la fusion SPAC permet à TMTG d'être financièrement viable pendant un certain temps, mais il n'est plus possible de prétendre que le prix de l'action a un quelconque rapport avec l'activité réelle.Pour mémoire, un ou une SPAC (de l'anglais special purpose acquisition company, en français « société d'acquisition à vocation spécifique ») est une société sans activité opérationnelle (une sorte de coffre rempli d'un argent dont on ignore encore à quoi il sera utilisé) lors de son introduction en bourse, et dont les titres sont émis sur un marché boursier en vue d'une acquisition ou d'une fusion future dans un secteur particulier et avant une échéance déterminée. La SPAC permet donc de lever des fonds auprès du marché des actions sans proposer de plan d'affaires prévisionnel (business plan). Dans la mesure où les SPAC sont des sociétés cotées, n'importe quel investisseur peut acheter leurs actions avant la réalisation de l'opération.« Truth Social était surévalué et cette réalité fait baisser le cours de l'action. Parce que le service n'a pas de voie claire vers la rentabilité et que ses revenus sont maigres, son démarrage en fanfare n'était pas soutenable », a déclaré Ross Benes, analyste chez Insider Intelligence.La plateforme Truth Social de Trump a reçu 277 000 visiteurs mardi lors de son lancement. Elle comptait environ 5 millions d'utilisateurs mensuels en février, selon la société de recherche Similarweb, contre environ 2 milliards pour TikTok.Source : documents déposés auprès de la SEC