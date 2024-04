Aucun revenu : Diller a souligné que la société n’a aucun revenu.

« C'est une arnaque »

Le scepticisme qui entoure TMTG ne se limite pas à ses indicateurs financiers

Envoyé par Donald Trump Envoyé par C'est très bien pour une startup qui se développe rapidement. Mais lorsque j'émets une déclaration ou un message, ils sont diffusés partout, rapidement et furieusement. TOUT LE MONDE SEMBLE COMPRENDRE CE QUE J'AI À DIRE, ET RAPIDEMENT. Lors des conférences de presse, il m'arrive de demander "qui est sur Truth". Aucun journaliste ne m'a jamais dit qu'il ne l'était pas. Ils sont tous sur TRUTH parce qu'ils doivent l'être. Ne croyez donc pas les FAKE NEWS. Jusqu'à ce que j'arrive et que je les démasque, ils étaient respectés et crus. Aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Avec la Russie, la Russie, la Russie HOAX et toutes les autres, les gens comprennent. En utilisant TRUTH, je suis devenu le candidat républicain à la présidence des États-Unis, et ce en un temps record ! Lorsque j'appuie un politicien sur la VÉRITÉ, il gagne presque TOUJOURS. Si cela ne fonctionnait pas, ou si cela ne permettait pas de faire passer le message, je ne l'utiliserais pas - mais cela fonctionne, et très bien - et le plaisir ne fait que commencer !

Dans le monde des investissements à fort enjeu dans les médias et la technologie, peu de voix ont autant de poids que celle de Barry Diller, le président d'IAC connu pour ses idées franches et ses entreprises prospères. Récemment, Diller s'est intéressé au Trump Media and Technology Group (TMTG), la société mère de Truth Social, et son verdict a été sans ambiguïté : Trump Media est « une arnaque » et les personnes qui achètent ses actions sont des « crétins », a-t-il déclaré jeudi, dans une critique cinglante de l'entreprise de médias sociaux dont l'actionnaire majoritaire est l'ancien président Donald Trump. « Je veux dire que c'est ridicule », a déclaré Diller lors de l'émission "Squawk Box" de la chaîne CNBC, lorsqu'il a été interrogé sur Trump Media. « L'entreprise n'a aucun revenu ».Sur quoi se base-t-il pour faire ces affirmations ? Voici quelques éléments :La critique de Diller fait suite à l'introduction en bourse de TMTG, qui a d'abord vu le prix des actions grimper en flèche, attirant l'attention des investisseurs individuels et de la communauté des mèmes. Cela a donné à l'entreprise une capitalisation boursière impressionnante de 6,4 milliards de dollars, bien que son chiffre d'affaires n'ait été que de 4,1 millions de dollars l'année dernière et que son activité soit centrée sur l'application Truth Social, qui compte beaucoup moins d'utilisateurs que les principales plateformes de médias sociaux. Toutefois, l'enthousiasme initial a été de courte durée, car les actions de la société ont chuté, reflétant le scepticisme d'investisseurs plus avisés.« C'est une escroquerie, comme tout ce dans quoi il a été impliqué, une sorte d'escroquerie », a-t-il ajouté à propos de Trump.« Je pense que ce sont des imbéciles », a déclaré Diller lorsqu'on lui a demandé pourquoi les gens achetaient les actions de la société. « Je veux dire, qui achèterait [des parts d'une] entreprise qui, littéralement, a 30 dollars de chiffre d'affaires ? Qui pourrait donner une valeur à cela ? » a demandé Diller.« Ils l'achètent pour d'autres raisons, tout comme ils ont acheté des cinémas alors qu'il n'y avait pas d'activité dans ce domaine, ou acheté GameStop, etc. C'est stupide. C'est stupide », a-t-il ajouté.À la question de savoir si Trump Media pourrait un jour devenir une entreprise plus importante qu'elle ne l'est actuellement, en particulier si Trump est élu président plus tard cette année, Diller a répondu catégoriquement : « Non ... non ». « Écoutez, il n'est intéressant aujourd'hui que parce qu'il est en train de divertir les gens », a déclaré Diller. « J'espère que s'il est élu, il se contentera de jouer au golf pendant quatre ans ».En réponse aux commentaires de Diller, une porte-parole de Trump Media a déclaré : « Il n'est pas surprenant de voir les partisans purs et durs de Trump et les valets de la gauche se déchaîner maintenant que Truth Social est devenue une société publique qui, aujourd'hui encore, refuse de supprimer l'expression politique qui contredit les récits qu'ils veulent imposer ».Les remarques de Diller touchent une corde sensible chez ceux qui suivent la trajectoire tumultueuse des actions de TMTG. Initialement négociées sous le symbole DJT, les actions de la société ont grimpé à plus de 79 dollars le premier jour de cotation, avant de connaître une baisse significative à la fin de la semaine. Ce comportement erratique du marché n'a pas échappé à l'attention des vendeurs à découvert qui misent des millions sur l'entreprise.Le scepticisme qui entoure TMTG ne se limite pas à ses indicateurs financiers. Diller a également mis en doute les perspectives de croissance limitées de Truth Social, jetant un doute sur l'attrait durable de la plateforme. Soulignant l'importance de l'implication de Donald Trump dans la plateforme, Diller a fait valoir que la pertinence actuelle de l'ancien président est étroitement liée à ses activités politiques, ce qui suggère que le succès de la plateforme pourrait être de courte durée.Malgré les critiques, Trump a fermement défendu sa plateforme, affirmant qu'elle était « très solide » et soulignant sa situation financière avec "ZERO DETTE" et d'importantes réserves de liquidités. En réponse aux réactions négatives des détracteurs de Trump, TMTG, dans une déclaration à The Hill, n'a pas exprimé de surprise, maintenant son engagement à ne pas étouffer l'expression politique.La controverse entourant les performances boursières de l'entreprise n'est pas la seule question en jeu. Donald Trump est également empêtré dans un conflit juridique avec les cofondateurs de sa société de médias sociaux au sujet de la propriété de TMTG. Les cofondateurs, anciens participants à l'émission de télé-réalité The Apprentice, allèguent qu'on leur a promis des actions pour leur rôle dans le lancement de l'entreprise, promesse qui, selon eux, n'a pas été tenue.Alors que les drames juridiques et financiers se succèdent, l'évaluation de TMTG par Diller, qui la qualifie « d'arnaque » et ses investisseurs de « crétins », continue de faire écho au sein de la communauté des investisseurs. L'avenir de Trump Media étant incertain et ses finances faisant l'objet d'un examen minutieux, la réaction du marché à l'évaluation brutale de Diller reste à voir.La saga de Trump Media and Technology Group est une mise en garde pour les investisseurs et rappelle que tout ce qui brille sur le marché boursier n'est pas de l'or. Alors que l'entreprise est confrontée à des problèmes juridiques et au scepticisme des marchés, la sagesse des mots de Barry Diller peut s'avérer un guide inestimable pour ceux qui cherchent à investir judicieusement dans le monde tumultueux des médias et de la technologie.Sources : interview de Barry Diller (vidéo dans le texte), Donald Trump (Truth Social) Pensez-vous que Truth Social, la plateforme de médias sociaux de Trump, a un avenir solide malgré les doutes exprimés par Barry Diller ? Quelles sont les chances qu’elle puisse rivaliser avec des géants comme Facebook et Twitter ?Les actions de TMTG ont initialement grimpé après leur introduction en bourse, mais elles ont depuis chuté. Cela vous rappelle-t-il les récents engouements pour des actions comme Gamestop ? Quelles leçons pouvons-nous tirer de ces situations ?Barry Diller a qualifié les actionnaires de TMTG de “crétins”. Quelle est la responsabilité des investisseurs lorsqu’ils achètent des actions d’une entreprise nouvellement cotée ? Devraient-ils se fier uniquement aux chiffres financiers ou prendre en compte d’autres facteurs ?