L'application de messagerie Telegram, l'une des plateformes de médias sociaux les plus populaires, devrait dépasser le milliard d'utilisateurs mensuels actifs d'ici un an, car elle se propage comme un "feu de forêt", a déclaré son fondateur milliardaire Pavel Durov. Telegram, dont le siège est à Dubaï, a été fondé par M. Durov, né en Russie, qui a quitté le pays en 2014 après avoir refusé d'obtempérer aux demandes de fermeture des communautés d'opposition sur sa plateforme de médias sociaux VK, qu'il a vendue.", a déclaré M. Durov, qui détient entièrement Telegram, au journaliste américain Tucker Carlson, selon une interview vidéo publiée sur le compte de M. Carlson sur la plateforme de médias sociaux X. "", a-t-il ajouté.M. Durov, dont la fortune est estimée par Forbes à 15,5 milliards de dollars, a déclaré que certains gouvernements avaient cherché à faire pression sur lui, mais que l'application, qui compte aujourd'hui 900 millions d'utilisateurs actifs, devait rester une "" et non un "".L'un des principaux rivaux de Telegram, WhatsApp de Meta Platforms, compte plus de deux milliards d'utilisateurs actifs mensuels. Le Financial Times a rapporté en mars que Telegram viserait probablement une cotation aux États-Unis une fois que la société aurait atteint la rentabilité.Telegram, qui est particulièrement influent dans les républiques de l'ex-Union soviétique, est classé parmi les principales plateformes de médias sociaux, après Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok et Wechat.Après l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie en 2022, Telegram est devenu la principale source de contenus non filtrés - et parfois graphiques et trompeurs - provenant des deux parties et portant sur la guerre et la politique entourant le conflit.Pensez-vous que ces déclarations sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?